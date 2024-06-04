Как спортсмен-неудачник стал главным хореографом в российском фигурном катании

Удивительно, но именно он хотел стать таким же прославленным спортсменом, как и его кумир детства — Ирина Слуцкая. Однако судьба сложилась так, что Даниилу Глейхенгаузу пришлось оставить профессиональный спорт. Зато бывший фигурист смог добиться успеха в команде Этери Тутберидзе. Сейчас его называют главным хореографом в российском фигурном катании. Какой путь он прошёл к успеху?

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Неудачная карьера в фигурном катании

Даниил родился в очень воспитанной и аристократичной семье — отец был режиссёром и оператором, а его мать служила балериной в Большом театре. Любовь к фигурному катанию он проявил ещё в детстве, когда смотрел на тренировки великой Ирины Слуцкой. После этого Даниил решил, что будет заниматься фигурным катанием.

Родители пошли навстречу его стремлению и отвели в секцию фигурного катания. Как минимум, для укрепления здоровья молодого человека. Но очень скоро тренеры отметили, что у парня есть талант. Мать, что понятно, всегда хотела, чтобы сын занимался балетом, поэтому он параллельно обучался хореографии. Тогда Глейхенгауз вряд ли думал, что именно это принесёт ему популярность.

«Если честно, лет до 17 хореографию просто ненавидел. Представьте: переходный возраст, все, отработав лёд, идут в Макдональдс, а мама-балерина даёт тебе балетки и зовёт заниматься», — рассказывал Даниил.



Тренеры возлагали надежды на талантливого фигуриста, однако в одиночном катании он не смог добиться успехов. Например, на чемпионате мира среди юниоров в 2007 году Глейхенгауз с трудом попал в первую двадцатку, заняв 19-е место.

Более того, Даниил получил травму лодыжки, в результате которой пришлось делать операцию. Процесс восстановления занял долгое время, но уже тогда о карьере в одиночном фигурном катании он мог забыть.

Спортсмен принял решение уйти к Александру Жулину и встал в пару с Ксенией Коробковой. Они выиграли несколько турниров, но на тот момент в российском фигурном катании присутствовало достаточно талантливых пар, у которых были намного выше результаты.

Полностью карьеру фигуриста перечеркнула семейная трагедия в 2010 году — в ноябре от онкологического заболевания умер его отец. С этого момента ответственность за обеспечение семьи легла на плечи 19-летнего Даниила. Ему нужно было зарабатывать деньги, а времени на раскачку не было. Поэтому он пошёл работать хореографом в шоу Ильи Авербуха. Здесь ему и пригодились знания, которые он получил от матери.

Правая рука Этери Тутберидзе

После Олимпиады в Сочи тренер Этери Тутберидзе искала в свою школу специалиста по скольжению. Илья Авербух узнал об этом и порекомендовал Глейхенгаузу продолжить карьеру именно там. Даниил согласился и на него с самого начала рухнула колоссальная ответственность — он должен был изменить программу Юлии Липницкой. Однако по итогу сама фигуристка не хотела этого и вообще завершила карьеру.

Тогда Тутберидзе доверила молоденькому хореографу одного из лучших на тот момент воспитанников — Адьяна Питкеева. Вскоре Этери Георгиевна убедилась, что это было правильное решение: Питкеев завоевал серебро на этапе Гран-при в Москве в 2015-м году, проиграв лишь недосягаемому испанцу Хавьеру Фернандесу.

Начав работать с Этери Тутберидзе, Даниил ни разу не пожалел о своем выборе. С прославленным тренером у него сложился высококлассный тандем. Ученики их школы покоряют болельщиков своими яркими выступлениями.

«Я как спортсмен абсолютно не состоялся с точки зрения результатов. И мне это скорее помогало, потому что я знал, что нужно делать, как подсказывать спортсменам. Мне легче было их понимать, потому что я был сам таким — когда у тебя есть талант, но ты им не воспользовался, не распоряжался правильно», — делился Глейхенгауз.



К текущему моменту он является практически главным хореографом в российском фигурном катании. В своё 33-летие в его коллекции, пожалуй, имеются одни из самых легендарных постановок в России.

Например, многие с гордостью вспоминают олимпийскую программу Камилы Валиевой под композицию Кирилла Рихтера «In Memoriam», которая стала воплощением воздушности и в то же время сильного характера спортсменки. «Ангел» Алены Косторной и вовсе стал визитной карточкой фигуристки. В этой программе есть все: и сила, и легкость, и душа…

А для своей любимой спортсменки Анны Щербаковой он поставил знаменитую произвольную под «Великий бал у сатаны» Игоря Корнелюка.