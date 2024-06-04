Как Семен Дежнев открыл Северный морской путь

Когда говорят об эпохе Великих географических открытий, то чаще всего вспоминают западноевропейских мореплавателей – Колумба, Магелана, Веспучи. Но Россия тоже приняла активное участие в этом процессе, только ее путь лежал не к пальмам и голубым лагунам, а суровым снегам и льдам Севера. Более 375 лет назад началась знаменитая экспедиция Семёна Дежнева, в результате которой был открыт Берингов пролив, отделяющий Азию от Америки.

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Тем самым было положено начало освоения Северного морского пути, который стал таким важным сейчас. Побудительными мотивами у всех великих путешественников были совершенно практические цели. Испанцы и португальцы искали возможность добывать и привозить дорогие пряности, русские первопроходцы осваивали земли с не менее дорогой пушниной. Романтики было не так много, как может показаться.

В результате испанцы в Америке обнаружили не столько перец, сколько золото и серебро, а Дежнев с товарищами огромные запасы «рыбьего зуба» — моржовых бивней, которые ценились наравне со слоновьими и заметно выше соболя.

Считается, что экспедиция Семена Дежнева и Федота Попова началась 28 июня 1648 года. По другим данным – 20 июня. Неделей раньше или позже в походе, который затянется на многие годы, особой роли не играет.

Дежнев был помором – так назывались свободные крестьяне Архангельской земли, которые занимались промысловым рыболовством. Именно они в своей массе осваивали русский Север, поэтому в Сибири можно встретить множество топонимов и фамилий, связанных с родным для этих людей краем. Семен был уроженцем Великого Устюга, а по другим данным Пенеги, что, в общем-то, рядом, и родился в 1605 году.

Был охотником, но не просто одиночкой, а организовывал целые промысловые «ватаги». А это было делом непростым – нужно было всех собрать, продумать хранение шкурок, их доставку покупателю, заключать сделки и платить налоги. То есть без организаторских способностей не обойтись.

© Семён Дежнев

Дежнев всеми этими качествами обладал в совершенстве. К тому же мог уболтать кого угодно, это качество ему еще не раз пригодится – в Якутии помирит враждующие племена, а по возвращению из знаменитой экспедиции вытрясет из московских бюрократов положенное жалование.

Долгое время Семен Дежнев работал на купцов, но в 1630 году переходит на государственную службу – в тот год в Великом Устюге набирали вольных людей для «работы» в Тобольске. Семен становится сборщиком ясака – дани, которую платили местные сибирские племена. Зона его ответственности – Якутия. А это дело нелегкое – могли и пришибить, но талант дипломата выручал всякий раз, он даже женился на дочери якутского вождя. Правда, потом уехал и больше к супруге не вернулся.

Дежнев участвовал в экспедиции Михаила Стадухина, которая в 1643 году открыла Колыму. Так что он и тут руку приложил. Там казаки построили острог, Стадухин поехал в Якутск отчитываться, а Дежнев остался охотиться и воевать с местными племенами.

Там он встречает Федота Попова (Алексеева, Холмогорца), приказчика купцов Усовых, который намерен был идти к Северному Ледовитому океану вдоль берегов Чукотки. Дежнев, по его собственной просьбе, также был включен в состав экспедиции и в 1647 году была предпринята первая попытка. Но она оказалась неудачной – мешали льды, а еще более воинственные местные племена вдоль берега и на островах.

На следующий год попытку повторили. Участники экспедиции «приказным», то есть главным, избрали Семёна Дежнева. Попов тоже участвовал и его роль была вполне начальствующей – фактически они были напарниками. И 28 июня 1648 года вышли на семи кочах – небольших парусных судах. В составе экспедиции находилось 90 человек.

Но неспокойное море очень быстро сократило их число – четыре корабля погибли, коч Попова тоже выбросило на берег Камчатки, продолжить поход он не смог, а через несколько лет умер от цинги.

Но три коча во главе с Дежневым достигли устья реки Анадырь. И увидели мыс, который назвали Большим Каменным носом. Затем его будут называть Восточный нос, Чукотский нос. А теперь весь мир знает как мыс Дежнева – самую крайнюю точку Азии.

Первопроходец постоянно составлял отчеты и в подробностях описывал все увиденное. Сам он был безграмотным, по всей видимости кому-то диктовал. Но при этом оказался замечательным картографом и зафиксировал свое открытие. Впоследствии, в 1667 году, тобольский воевода Петр Годунов именно на основе его «сказок» и карты создаст подробную карту всей Сибири, включая и Чукотку.

Экспедиция в устье Анадыря основывает острог, в котором застрянет на несколько лет. Помехой станут воинственные племена чукчей – если небольшие партии людей сквозь них просачивались, то большой караван точно был бы разгромлен. А задача была закрепиться, не просто разведать.

К тому же на берегах залива обнаружили богатство, которого и не чаяли – огромные лежбища моржей, чьи бивни ценились выше соболя. За несколько лет было заготовлено почти три тонны этого ценного сырья. Связь с Большой Землей установить удалось, и Дежнев постоянно просил прислать в острог приказчика вместо себя.

Наконец, по прошествии десяти лет с момента начала похода, он такое разрешение получает и в 1662 году привозит в Якутск 300 пудов моржовой кости на 17 340 рублей – колоссальные деньги! А затем доставляет все это в Москву.

За такой прибыток казне Дежневу полагалось 500 рублей, из которых 126 – это жалование за последние 10 лет. Но эти деньги нужно было еще выбить из московских приказных «сидельцев». Тут еще раз пригодились дипломатические способности – треть ему удается получить деньгами, а остальное дали сукном, которое он продал.

Дежнев еще некоторое время остается на службе, даже съездит в Якутск. Но по возвращении окончательно осядет в Москве и уйдет на покой и мирно скончается в начале 1673 года. Удивительно, но про открытие Дежнева позабудут и когда Витус Беринг через век совершит свое путешествие к берегам Чукотки, то будет уверен, что впервые открыл пролив между Азией и Америкой, который теперь носит его имя. Но тут вспомнят и про экспедицию Семена Дежнева и обнаруженный им мыс назовут в его честь. Так имя отважного путешественника навсегда нанесут на карту мира.