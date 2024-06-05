Федор Моргун: что произошло с главным соперником Горбачева

В 1978 году Федор Моргун был главным конкурентом Михаила Горбачева на пост секретаря ЦК КПСС по аграрным вопросам. Моргун Горбачеву проиграл, но конфликт на этом не был исчерпан. Спустя много лет Федор Трофимович вновь перешел дорогу советскому лидеру, а в 2008 году, уже будучи пожилым человеком, трагически погиб.

В начале карьеры

Федор Трофимович Моргун родился в украинском селе Новоалександровка в семье столяра в 1924 году. Совершеннолетия Моргун достиг только к середине Великой Отечественной войны, когда и был призван в Красную армию. Как писал в своей книге «Мертвая хватка сталинизма» сам Моргун, начав войну рядовым и закончив ее сержантом, он был трижды ранен и награжден несколькими орденами. Вернувшись на Украину, Моргун поступил в Днепропетровский сельскохозяйственный институт. В дальнейшем он посвятил свою жизнь именно сельскому хозяйству, хотя продвигался по карьерной лестнице и по партийной линии, вступив в КПСС в 1952 году.

Тогда же, в 1950-х годах, Федор Моргун, главный агроном полтавского Сахсвеклотреста, отправился в Казахстан осваивать целину. Он начал директором совхоза, дослужился до начальника Целиноградского краевого управления сельского хозяйства. В Казахстане Моргун начал последовательно внедрять природоохранные технологии обработки почвы, став на долгие годы противником применения глубокой вспашки и плугов. Позже Федор Трофимович по приглашению секретаря ЦК Федора Кулакова работал в сельскохозяйственном отделе ЦК КПСС, а потом снова уехал, на этот раз в Киргизию, где стал первым замом председателя Совета Министров республики.

Конкурент Горбачева

Взлет карьеры Федора Моргуна пришелся на 1970-е годы. В частности в 1973 году Моргун стал первым секретарем Полтавского обкома Компартии Украины. Спустя несколько лет, как утверждает историк Николай Зенькович, автор книги «Власть. Распри. Подоплека», Федор Трофимович оказался главным конкурентом Михаила Горбачева на пост секретаря ЦК КПСС по аграрным вопросам. В то время как раз скончался упомянутый выше Федор Кулаков, место которого и оказалось вакантным. Учитывая опыт Моргуна, выбор должен был пасть на него. Тем не менее Леонид Брежнев выбрал Горбачева, которого рекомендовали и многие другие партийные руководители.

Как бы то ни было, в 1980-х годах, когда на высоте уже был Михаил Горбачев, Моргун занимался не менее близким для себя делом: он возглавлял Государственный комитет СССР по охране природы. Федор Трофимович придавал большое значение своей работе, отмечая, что охрана природы — это не самоцель, а одна из важнейших государственных задач, что она прямо связана с ростом благосостояния людей и улучшением их здоровья. В июне 1989 года на заседании правительства в Кремле Моргун выступил с критикой принятой Политбюро ЦК КПСС и Советом Министров программы строительства заводов по производству искусственного кормового белка из парафина нефти.

Отставка и трагическая гибель

Как считают историки, это выступление Федору Моргуну не простили. Уже на следующий день Михаил Горбачев и Николай Рыжков предложили Федору Трофимовичу подать в отставку. И это несмотря на то, что вскоре высокопоставленные оппоненты в Политбюро и правительстве убедились в том, что проект ученых-микробиологов – блеф.

В 1989 году Моргун стал пенсионером союзного значения. Тем не менее бывший конкурент Горбачева продолжал работать: был внештатным советником белгородского, а затем полтавского губернаторов по аграрным вопросам, писал книги, участвовал в парламентских выборах на Украине. Федор Трофимович сохранял активность и ясность ума даже в преклонные годы.

Моргун умер в возрасте 84 лет, однако причины его смерти не были естественными. 7 июля 2008 года он погиб в серьезной автокатастрофе, произошедшей под Ахтыркой на Сумщине. Стоит отметить, что результаты деятельности Моргуна давали о себе знать и после его трагической гибели. Так, еще в 1976 году он получил звание Героя Соцтруда за внедрение почвозащитной системы земледелия. В 2009 году на 90 % пахотных земель Полтавской области эта система дала свои плоды, приведя к получению самого большого урожая зерновых за всю историю.