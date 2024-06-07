Как проходила коронация самого знаменитого в истории короля

Самым известным королем мира без всякого сомнения можно считать Людовика XIV. Именно при нем Франция окончательно обрела те черты, которые станут ее отличать от остальных стран Европы. Он стал примером для монархов, а для потомков неудачи и беды последних лет правления затмились блеском периода расцвета. 370 лет назад, 7 июня 1654 года, король-солнце возложил на себя корону.

© Король Франции Людовик XIV

Но правление официально началось гораздо раньше, с 1643 года, когда скончался его отец и герой романов Дюма про мушкетеров король Людовик XIII и продлилось 72 года и 110 дней. То есть началось, когда в России правил еще первый из династии Романовых царь Михаил Федорович, а скончался в 1715 году, когда Петр I уже одержал самые знаменитые свои победы и завершал войну со Швецией.

Но в 1643 году пятилетний ребенок не мог править страной. Людовик родился 5 сентября 1638 года и это было выдающиеся событие в стране. Дело в том, что брак его отца и матери Анны Австрийской на протяжении 22 лет был бездетным. Подданные уже не надеялись на появление наследника и готовились к большой смуте в борьбе вельмож за престол.

Поэтому обрадованные французы ребенка сразу же, безо всякого принуждения сверху, между собой прозвали «Богоданный». Но без потрясений все же не обошлось. После смерти Людовика XIII регентом при малолетнем сыне стала королева Анна. Но фактическую власть в свои руки забрал ее фаворит и первый министр, кардинал Мазарини.

© Кардинал Мазарини

А этот деятель очень любил поднимать налоги. В принципе, по необходимости – слишком много войн вела Франция. Но экономику не развивал — это потом сделает министр Людовика Кольбер. Сам «премьер» оказался невероятно жаден и скуп, поэтому даже Парижский парламент, высший судебный орган, утверждавший налоги, стал артачиться. Хотя при Ришелье себе такого не позволял.

То есть жить стало всем хуже, что заметили все. Включая и малолетнего короля. Он не только нормальных игрушек не имел или каких-то свойственных беспечному детству развлечений, но и элементарных предметов. Новое платье получал лишь два раза в год, когда предыдущее на подвижном ребенке разваливалось, а простыни были с огромными дырами.

Но народ винит в бедах и королевскую семью, которая никак не хочет убирать ненавистного Мазарини. Вельможи пользуются моментом и вступают в борьбу за власть – король-то еще не коронован. Начинается многолетняя гражданская война, которая в истории Франции получила название Фронда. В переводе это слово означает «праща».

То есть малолетний король мало того, что натерпелся от скупости первого министра, так еще и виноватым стал. Ему постоянно угрожала реальная опасность. Все это объясняет почему впоследствии Людовик XIV станет воплощением абсолютизма и сосредоточит всю власть лишь в своих руках: «Государство – это я!»

Но Мазарини и королеве Анне путем сложных интриг, подкупа и силы верных королю частей удается победить Фронду. А уже через несколько месяцев после этого король достиг возраста совершеннолетия того времени – 15 лет. Значит пора короноваться и вступать на престол официально. К тому же этот обряд окончательно лишит права на престол всех возможных претендентов.

© Коронация Людовика XIV

Коронация – старинный обряд, который длился несколько дней. Проходила церемония в городе Реймсе, где были возведены на престол первые короли Франции. Только там король мог стать королем. И мы помним как во времена Столетней войны Карл VII стал им лишь когда Жанна ДАрк сумела освободить для него Реймс.

Церемония коронации занимала несколько дней. 3 июня 1654 года, а это была среда, Людовик XIV въехал в Реймс. Он принял ключи от города и в сопровождении двух тысяч всадников и семи тысяч солдат отправился в собор Богородицы. Там епископ произнес речь, что отныне королевство стало его. Завершил же ее призывом расширять славу государства «… делая из Франции Вселенную, а из Вселенной Францию». Завет будет выполнен.

4 июня Людовик XIV в сопровождении младшего брата герцога Анжуйского, королевы-матери Анны Австрийской и кардинала Мазарини проследовал через весь город под приветственные крики толпы.

5 июня король посетил могилу святого Ремигия. Считается, что именно он обратил франков в христианство крестив 25 декабря 498 года первого короля из династии Мировингов Хлодвига I и три тысячи его воинов. Именно поэтому все последующие короли короновались в Реймсе.

6 июня Людовик XIV прослушал мессу в соборе, где пройдет коронация. После этого церковники передали здание королевской гвардии, а те стали охранять приготовленные там облачение и символы королевской власти – скипетр, руку правосудия, камзол, сапоги, шпагу Карла Великого, тунику, далматику и парадную мантию.

И вот 7 июня, в воскресенье, началась уже сама церемония коронации. Уже на заре церковнослужители все подготовили в Реймском соборе. Огромный храм был увешен гобеленами с королевскими лилиями, полы были устланы турецкими коврами. В алтаре стояли раки с мощами Ремигия и Людовика Святого.

В 5.30 утра епископ Суассона отправил епископов и графов Шалона и Бове за Людовиком.

Его Величество прошествовал в собор в сопровождении всех королевских советников и ста швейцарских гвардейцев. Впереди них шли музыканты в белых одеждах. Дворяне почтительно склоняли головы.

В соборе для короля были установлены кресло и скамеечка для молитвы, на амвоне – трон. После молитвы «Да приидет Бог» внесли чашу святого Ремигия, с елеем, из которой был помазан Хлодвиг, и поставили ее на алтарь.

© Людовик XIV со своей семьей

Священник попросил короля дать клятву. Людовик XIV вначале поклялся сохранить все привилегии церкви. А затем произнес общую клятву служить королевству и его подданным положа руку на Евангелие. И поцеловал его. Далее последовали молитвы.

По их завершении первый дворянин граф де Вивон снял с короля серебряное платье. Великий камергер герцог де Жуайез надел сапоги, а брат, герцог Анжуйский, золотые шпоры на них. Священник благословил священную шпагу, принадлежавшую Карлу Великому.

Епископ Суассона под пение клира семь раз помазал короля елеем. Великий Камергер надел тунику и далматику, набросил лиловую мантию с королевскими лилиями. Руки вновь помазали елеем. Прелат передал ему королевское кольцо, скипетр и руку правосудия. И надел тяжелую корону Карла Великого.

Людовик XIV поднялся на амвон и сел на трон. Все пэры по очереди произесли клятву верности. Епископ провозгласил: Vivat rex in aetemum! — «Да здравствует король на вечные времена!»

В этот момент открылись двери собора и огромное, многотысячное скопление подданных, при пальбе из ружей, прокричало «Да здравствует король!» Отныне Людовик XIV помазанник божий и король! Самый знаменитый в истории современной цивилизации.