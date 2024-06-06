«Считал своим долгом быть влюбленным»: женщины, вдохновившие Пушкина на бессмертные строки

В истории частной жизни Пушкина больше белых пятен, чем точно установленных фактов. Исследователям многое приходится додумывать и, как воздушные замки, возводить все новые теории. Но одно мы знаем наверняка: в любовной лирике поэт был максимально автобиографичен...

"Он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал... В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел", - писала Мария Волконская спустя годы. Мы решили рассказать о 10 самых ярких музах Пушкина.

"Творец тебя мне ниспослал...". Наталья Гончарова (1812-1863)

Положение в обществе: из семьи купцов и промышленников Гончаровых, получивших дворянство, типичная московская барышня.

© Наталья Гончарова

Знакомство с Пушкиным: в декабре 1828 года на московском балу танцмейстера Йогеля. В апреле 1829 года Пушкин просит ее руки. Ответ матери Гончаровой был неопределенным, поэт уехал на Кавказ. Весной 1830 года он вторично сделал предложение, и согласие на брак было получено. Помолвка состоялась 6 мая 1830 года, но свадьбу отсрочили переговоры о приданом. В августе того же года умер дядя Пушкина, Василий Львович. Свадьба была снова отложена, и Пушкин уехал в Болдино, чтобы вступить во владение частью поместья. Из-за эпидемии холеры он задержался в имении на три месяца, которые стали одним из самых плодотворных периодов в творчестве поэта. Вернувшись в Москву, Пушкин заложил имение Кистенёво и часть денег (11 тысяч) передал в долг Гончаровой-старшей на приданое.

Словесный портрет: сильная, ловкая, она была необыкновенно сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц.

Свидетели отношений: 26 апреля 1830 года Вяземский писал Пушкину: "Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой "романтической красавице нынешнего поколения".

Посвящения: "Поедем, я готов..." (1829), "Мадонна" (1830), "Когда в объятия мои..." (1830).

След в истории: сохранила письма поэта, тем самым отдав себя на суд потомков.

Штрих: после смерти Пушкина уехала в Полотняный завод. При дворе стала появляться с начала 1843 года. Позже, будучи замужем за Ланским, Наталья Николаевна напишет ему: "Втираться в интимные придворные круги - ты знаешь мое к тому отвращение; я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе, только когда получаем на то приказание, в противном случае лучше сидеть спокойно дома".

"Одну тебя в неверном вижу сне". Екатерина Бакунина (1795-1869)

Положение в обществе: фрейлина двора, художница-любительница, дочь действительного камергера П. Бакунина, одно время управлявшего Академией наук; супруга отставного капитана А. Полторацкого; троюродная сестра революционера Михаила Бакунина.

Знакомство с Пушкиным: сестра лицейского товарища Пушкина навещала брата в Лицее с 1811 по 1817 год, где с ней и познакомился юный Пушкин. Среди ее поклонников были лицеисты И. Пущин и И. Малиновский.

© Екатерина Бакунина

Словесный портрет: прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение производили восторг во всей лицейской молодежи.

Свидетели отношений: об увлечении поэта писал лицеист С. Комовский: "...первую платоническую, истинно пиитическую любовь возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его (фрейлина К.П. Бакунина)..."

Посвящения: более 20 "унылых" элегий, написанных в 1815-1816 годах: "Итак я счастлив был, итак я наслаждался...", "К живописцу", "Осеннее утро", "Разлука", "Элегия", "Певец", "К сну", "Желание", "Наслажденье"...

След в истории: пожалуй, ни одну женщину Пушкин не любил такой поэтической любовью, и эта любовь спасла ее имя от забвения.

Штрих: стихотворение "К живописцу" удачно было положено на ноты, его часто пели в Лицее.

"И быстрой ножкой ножку бьет". Евдокия Истомина (1799-1848)

Положение в обществе: ведущая танцовщица балетной труппы Санкт-Петербургского Большого театра. После выхода в отставку вышла замуж за второстепенного актера драматической труппы.

Знакомство с Пушкиным: виделись в стенах театра, а также у известного писателя и театрального деятеля князя А. Шаховского. Узнав в Кишиневе о премьере "Кавказского пленника", 30 января 1823 года Пушкин написал брату: "Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику".

© Евдокия Истомина

Словесный портрет: среднего роста, брюнетка, красивой наружности, грациозна, легка и быстра в движениях.

Свидетели отношений: в письме Пушкина от 27 октября 1819 года П. Мансурову есть такие строки: "Все идет по-прежнему; шампанское, слава богу, здорово, актрисы также..."

Посвящения: эпиграмма "Орлов с Истоминой в постеле...", "Лаиса, я люблю твой смелый, вольный взор" (1819) и "Мои богини! Что вы? Где вы?" (из 1-й главы "Евгения Онегина", 1823).

След в истории: из-за Евдокии Истоминой впервые в истории русской дуэли состоялся четверной поединок, в котором после противников В. Шереметева и А. Завадовского стрелялись их секунданты - А. Грибоедов и А. Якубович.

Штрих: именно Истоминой Пушкин дал почетный титул "русской Терпсихоры". Последние строки из известного фрагмента - "Мои богини! Что вы? Где вы?..." - посвящены ей.

"Ты рождена воспламенять воображение поэтов". Калипсо Полихрони (1804-1827)

Положение в обществе: гречанка, бежавшая в 1821 году вместе с матерью из Константинополя в Кишинев.

Знакомство с Пушкиным: в Кишиневе в июне 1821 года; общение продолжалось до 1824 года. Ходили слухи, что Калипсо была любовницей Байрона; это обстоятельство очень увлекло поэта.

© Калипсо Полихрони

Словесный портрет: невысока ростом, худощава, правильные черты лица.

Свидетели отношений: о романе поэта знали все лица из его кишиневского окружения. Подполковник И. Липранди утверждал: "Пушкин никогда не был влюблен в Калипсу, так как были экземпляры несравненно получше, но ни одна из бывших тогда в Кишиневе женщин не могла в нем порождать ничего более временного каприза".

Посвящения: "Гречанке" (1822), "Иностранке" (1822), возможно, "Заклинание" (1830), написанное после смерти Калипсо.

След в истории: только как адресат лирики Пушкина.

Штрих: Калипсо умерла от чахотки в Одессе в 1827 году. Неизвестно, когда весть о ее смерти дошла до Пушкина.

"Твои небесны очи покроются, мой друг, туманом вечной ночи...". Амалия Ризнич (1803-1825)

Положение в обществе: итальянка, дочь венского банкира Риппа, первая жена одесского негоцианта сербского происхождения И. Ризнича.

Знакомство с Пушкиным: в Одессе, где проживала с весны 1823 по май 1824 года.

Словесный портрет: высокого роста, стройная, с пламенными очами, с шеей удивительной формы, с косой до колен. Ходила в необыкновенном костюме: в мужской шляпе и длинном платье, скрывавшем большие ступни ног. Поэт запечатлел особенность ее внешнего облика одной шутливой строчкой - "мадам Ризнич с римским носом".

Свидетели отношений: по выражению мужа Ризнич, Пушкин увивался около Амалии, как котенок.

Посвящения: "Ночь" (1823), "Простишь ли мне ревнивые мечты" (1823), "Все кончено: меж нами связи нет..." (1824), "Под небом голубым страны своей родной..." (1826).

След в истории: только как адресат лирики Пушкина.

Штрих: для Пушкина одесского периода определяющим в отношении к Амалии стало то, что она была родом из Флоренции. В тот период его особенно манил "язык Италии златой".

"В моей изменчивой судьбе твоя печальная пустыня". Мария Волконская (1805-1863)

Положение в обществе: княгиня, дочь героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Раевского, супруга декабриста генерал-майора С. Волконского.

Знакомство с Пушкиным: с семьей Раевских Пушкин был хорошо знаком с 1817 года. Вместе с ними был два месяца на водах, с ними же уехал в Крым (1820).

© Мария Волконская

Словесный портрет: стройная красавица, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня очах. Ее называли "девой Ганга".

Свидетели отношений: сестры никогда не причисляли себя к музам поэта, скорее наоборот - подчеркивали, что никаких личных отношений с Пушкиным не имели. "Нам случалось беседовать с княгиней М.Н. Волконской и Ек. Н. Орловой, - вспоминал П. Бартенев. - Обе они отзывались о Пушкине с улыбкою некоторого пренебрежения и говорили, что в Каменке восхищались его стихами, но ему самому не придавали никакого значения...".

Посвящения: "Редеет облаков летучая гряда..." (1820), "Таврида" (1822), "Буря" ("Ты видел деву на скале...",1825), "Не пой, красавица, при мне" (1828), "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." (1829).

След в истории: отправилась на каторгу вслед за мужем-декабристом; о своей юности рассказала в "Записках княгини Волконской", вдохновивших Н. Некрасова на написание поэмы "Русские женщины".

Штрих: с Марией Волконской Пушкин хотел передать послание декабристам, но не успел. Княгиня отправилась в Сибирь после прощального вечера у З. Волконской.

"Прощай, письмо любви: прощай!". Елизавета Воронцова (1792-1880)

Положение в обществе: графиня (позднее - светлейшая княгиня), статс-дама, почетная попечительница при управлении женскими учебными заведениями. Дочь польского магната графа К. Браницкого и племянницы светлейшего князя Г. Потемкина А. Энгельгардт. Супруга новороссийского генерал-губернатора М. Воронцова.

Знакомство с Пушкиным: произошло в сентябре 1823 года. Уже через несколько месяцев, 24 июля 1824 года, последовал приказ о высылке поэта в Псковскую губернию. Как развивались их отношения неизвестно. Елизавета несколько раз писала поэту в Михайловское.

© Елизавета Воронцова

Словесный портрет: "Одна из привлекательнейших женщин своего времени", все восхищались ее мягкой, женственной грацией, приветливостью, "неукоснительным щегольством".

Свидетели отношений: их общая знакомая княгиня В. Вяземская на следующий день после отъезда Пушкина намекнула мужу на некое серьезное чувство, удерживавшее его на одесских берегах. При этом она добавила: "Хотя это очень целомудренно и серьезно лишь с его стороны".

Посвящения: "Кораблю", "Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...", "Пускай увенчанный любовью", "Приют любви, он вечно полн..." (1824); "Сожженное письмо", "Желание славы" (1825).

След в истории: в течение 20 лет возглавляла Одесское женское благотворительное общество.

Штрих: возможно, на Елизавету Воронцову туманно намекал П. Анненков в биографии Пушкина, когда писал про женщину, "превосходящую всех других во власти, которая управляла "мыслью и существованием поэта".

"Я к вашим возвращусь полям...". Прасковья Осипова (1781-1859)

Положение в обществе: помещица, хозяйка усадьбы Тригорское, владелица 700 крепостных душ.

Знакомство с Пушкиным: впервые встретились в 1817 году. Несмотря на разницу в возрасте - на момент знакомства ему 18, ей 36, - их дружба продолжалась двадцать лет. Прасковье выпала скорбная честь - проводить поэта в последний путь.

Словесный портрет: составлен ее племянницей А. Керн: "...рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах; лицо продолговатое, довольно умное...; нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шелковые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило ".

Свидетели отношений: А. Вульф писала Пушкину, что мать не разрешает ей возвращаться в Михайловское: "Я в самом деле думаю, как и Анета Керн, что она хочет одна завладеть вами и оставляет меня здесь из ревности".

Посвящения: "Простите, верные дубравы!" (1817), цикл "Подражание Корану" (1824), "Быть может, уж недолго мне..." (1825), "Цветы последние милей" (1825).

След в истории: сохранила многие вещи, связанные с памятью о поэте, - основу выставочной экспозиции дома-музея Пушкина в Тригорском.

Штрих: "Отношениям Пушкина с семейством Осиповых непросто найти параллель в анналах литературных амуров. За годы вынужденной жизни в деревне (с августа 1824 по сентябрь 1826 г.), в Михайловском и позднее, во время наездов к Вульфам в их поместье в Тверской губернии, он ухаживал за пятью или шестью представительницами этого рода..." (Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин").

"Я помню чудное мгновенье...". Анна Керн (1800-1879)

Положение в обществе: дворянка, дочь надворного советника П. Полторацкого; первый муж - генерал Е. Керн, второй - коллежский асессор А. Марков-Виноградский.

Знакомство с Пушкиным: впервые встретились в 1819 году в петербургском доме ее тетки Е. Олениной. Следующая встреча случилась в июне 1825 года, когда Анна приехала в Тригорское. Именно там Пушкин написал знаменитое "Я помню чудное мгновенье...". Сохранились письма Пушкина на французском языке; они скорее пародийны и шутливы, нежели отмечены серьезным чувством. Вновь они встретились через два года, в Петербурге.

© Елизавета Воронцова

Словесный портрет: большие, непропорционально широкие глаза, как бы вплотную надвинувшиеся на тонкий прямой нос, чуть короткий, но изящно очерченный; чуть тяжелый, но нежно-округлый подбородок.

Свидетели отношений: добившись благосклонности, Пушкин между делом упомянул об этом в феврале 1828 года в письме к своему другу С. Соболевскому. Влюбленность прошла быстро. С легкой издевкой Пушкин напишет А. Вульфу: "Что делает Вавилонская блудница Анна Петровна?" А еще через десять лет в письме к жене назовет ее дурой и пошлет к черту.

Посвящения: "Я помню чудное мгновенье" (1825), "Если в жизни поднебесной" (1828), "Приметы" (1829), "Когда твои младые лета" (1829).

След в истории: оставила обширные воспоминания о Пушкине.

Штрих: в 1836 году в возрасте 36 лет влюбилась в 16-летнего кадета Первого Петербургского кадетского корпуса и своего троюродного брата А. Маркова-Виноградова, с которым обвенчалась в 1842 году, после смерти первого мужа. Брак оказался счастливым и крепким, несмотря на жуткую бедность.

"Я вас любил: любовь еще быть может...". Анна Оленина (1808-1888)

Положение в обществе: фрейлина двора, дочь президента Петербургской Академии художеств А. Оленина. Супруга полковника лейб-гвардии Гусарского полка, а затем вице-президента Варшавы графа Ф. Андро де Ланжерона.

Знакомство с Пушкиным: осенью или ранней зимой 1827 года они встретились на балу. Следующие встречи относятся к весне 1828 года. В середине мая Оленины переехали за город, на свою дачу Приютино, под Петербургом, поэт часто их посещал. В 1828 году сделал Анне предложение, но получил отказ: ни она, ни ее родители не желали этого брака. Отказ сильно обидел поэта. В восьмой главе "Евгения Онегина" он напишет: "Annette Olenine тут была, уж так жеманна, так мала!.. Так бестолкова, так писклива, что вся была в отца и мать...". Эти строки не вошли в окончательный вариант романа в стихах.

© Анна Оленина

Словесный портрет: маленькая, живая, с чудесными голубыми глазами, золотыми локонами, остроумная, кокетливая, немного дерзкая.

Свидетели отношений: 18 апреля 1828 года П. Вяземский писал жене: "Вчера немного восплясовали мы у Олениных. Ничего, потому что никого замечательного не было. Девица Оленина довольно бойкая штучка: Пушкин называет ее "драгунчиком" и за этим драгунчиком ухаживает".

Посвящения: "Увы! Язык любви болтливый..." (1828), "Зачем твой дивный карандаш..." (1828), "Ты и Вы" (1828), "Кобылица молодая" (1828), "Её глаза" (1828), "Предчувствие" (1828), "Город пышный, город бедный..." (1828), "Я вас любил..." (1829).

След в истории: оставила подробные воспоминания о своей жизни.

Штрих: стихи Олениной посвящали Н. Гнедич, И. Крылов, М. Лермонтов, И. Козлов, А. Мейендорф, Д. Веневитинов.