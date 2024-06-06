«Поистине народная артистка»: 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

6 июня 1904 года в Москве родилась будущая народная артистка СССР Татьяна Пельтцер. Девушка росла в творческой семье. Впервые Татьяна вышла на сцену, когда ей было всего девять лет, — сыграла в спектакле «Камо грядеши» по роману Генрика Сенкевича. Пельтцер работала в Театре имени Моссовета, Московском театре сатиры, Ленкоме и других. Актриса снялась более чем в ста фильмах. Дружеские отношения связывали Пельтцер с Фаиной Раневской: обе обладали хорошим чувством юмора и при встрече нередко отпускали остроты в адрес друг друга.

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«Татьяна Пельтцер, всенародная любимица, великий эксцентрик, поистине народная артистка — её слава была безгранична», — писал российский киновед Сергей Капков.



Татьяна Пельтцер родилась 6 июня 1904 года в Москве. Её отцом был актёр и режиссёр Иван Пельтцер. Именно он дал девочке первые уроки актёрского мастерства и познакомил её с театром.

Первый сценический опыт Пельтцер получила в девять лет, сыграв роль в постановке «Камо грядеши». Затем были небольшие роли в спектаклях «Дворянское гнездо» и «Анна Каренина».

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В 1920 году актриса поступила в Передвижной театр Политуправления. В 1920—1930-х годах Пельтцер выступала на сцене Театра имени Московского губернского совета профессиональных союзов, который позже стал называться Театром имени Моссовета.

Первым и единственным мужем Пельтцер был немецкий философ Ганс Тейблер. В 1927 году они поженились и через три года уехали жить в Берлин. Там актриса устроилась машинисткой в торгпредство СССР. Однако жизнь за границей Татьяне не понравилась. Она вернулась на родину и развелась с мужем.

Пельтцер работала в Московском театре миниатюр, Ленкоме, Московском театре сатиры и на других площадках.

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Сцена из спектакля «Малыш и Карлсон». Татьяна Пельтцер — в роли домоправительницы фрекен Бок.

Первая работа Пельтцер в кино пришлась на военные годы: в 1943-м она сыграла небольшую роль колхозницы в картине «Она защищает Родину». В последующие годы актриса снялась более чем в ста фильмах. Среди них — «Морозко», «Солдат Иван Бровкин», «12 стульев», «Укротительница тигров».

Актрису приглашали, как правило, на небольшие роли второго плана, которые она благодаря таланту и харизме делала яркими и запоминающимися.

В 1951 году Пельтцер получила Сталинскую премию III степени за роль в спектакле «Свадьба с приданым». В 1972-м ей присвоили звание народной артистки СССР, а в 1984 году актриса получила высшую награду страны — орден Ленина.

Пельтцер дружила с другой «характерной звездой» советского кино — Фаиной Раневской.

Умерла актриса 16 июля 1992 года в возрасте 88 лет.