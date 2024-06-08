Самый завидный холостяк Великобритании и потомок Пушкина женился

33-летний Хью Ричард Луи Гровенор, седьмой герцог Вестминстера связалсбя узами брака с возлюбленной, 31-летней Оливией Хенсон.

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Отметим, что Гровенор аристократ древнего рода, а также праправнук поэта Александра Пушкина, Натальи Гончаровой и российского императора Николая I по материнской линии.

О Хенсон известно немного, так как она предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.Она занимает руководящую должность в компании Belazu, импортирующей европейские товары.

Герцог много лет считался самым завидным холостяком Англии, поскольку в 2016-м году стал наследником 8, 3 миллиарда фунтов стерлингов или 940, 6 млрд рублей.

Среди гостей свадьбы были старший сын короля Карла III принц Уильям, младший сын принца Гарри и его жена Меган Маркл, а также младшая дочь принца Эндрю. Принц Уильям является другом жениха и крёстным отцом старшего сына герцога, Джорджа. Принц Гарри также был в списке гостей, но на мероприятие не явился.

После завершения церемонии молодожёны и гости поехали на закрытую вечеринку в поместье герцога Итон-Холл.