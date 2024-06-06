Пушкин: каким человеком был всемирно известный поэт

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Он сочинял свои первые стихотворения на французском языке, сердечно любил Россию и стал создателем современного русского языка, потому что соединил книжный язык с живой русской речью. Тайные записки, незаконнорожденные дети, любовные интриги, любимое варенье известного на весь мир писателя — в материале URA.RU.

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Пушкин был очень любвеобильным

С 14 лет юный Пушкин начал посещать публичные дома. Позднее, будучи женатым, он продолжал встречаться с другими женщинами.

Поэт мало следил за своим внешним видом

Литературный критик, историк Павел Анненков писал: «Одевался он [Пушкин] довольно небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей». Мало кто из приятелей поэта отмечал его внешний вид, сильнее всего привлекал живой и быстрый взгляд.

У Пушкина могли быть незаконнорожденные дети

Писателю приписывают детей от графини Елизаветы Воронцовой, цыганки Земфиры и от крепостной Ольги, вероятно Пушкин является отцом Павла — сына этой женщины. Мальчик родился в 1826 году и прожил всего два месяца.

Пушкин вел список девушек, с которыми его связывали романтические отношения

Пушкин мог ухаживать за несколькими дамами одновременно. Известно, что писатель вел два списка с именами: в первом — 15 имен, с этими девушками писатель состоял в серьезных отношениях, а во втором, где рассказывается о мимолетных увлечениях — 20 имен. В одном из писем Пушкин упоминал, что Наталья Гончарова стала его 113 любовью, поэтому можно предположить, что эти два списка — неполные.

Пушкин известен «тайными записками»

В 1986 году в США была опубликована книга «Тайные записки 1836—1837 годов», там описывались откровенные, романтичные моменты из личной жизни Пушкина, которые, как утверждалось, описывал он сам. Позднее выяснилось, что книга является подделкой, а цель автора — опорочить имя поэта.

Любимое лакомство Пушкина — варенье из крыжовника

Несмотря на то, что поэт питался в основном изысканно, ценил он и простые блюда, например, моченые яблоки и кашу. Но чаще всего друзья творца на его обеденном столе замечали крыжовенное варенье — его Пушкин особенно любил.