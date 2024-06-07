Почему Карл Маркс похоронен в одной могиле с женой и экономкой

Маркс однажды признался: «Если бы мне предоставили прожить мою жизнь сначала, я бы сделал ее такой же, какова она сейчас. За исключением одного — никогда не женился бы». Известный на весь мир философ и революционер давал клятву быть верным своей жене, но постоянно ее нарушал.

Юная любовь

Маркс и Женни фон Вестфален были знакомы с детства. Их отцы дружили, но их отношения испортились, когда Женни призналась в своей любви к Марксу и выразила намерение выйти за него замуж. На тот момент ей было 18 лет, а ему — 22. Они обручились тайно, а через семь лет, после смерти Людвига фон Вестфалена, официально поженились. Несмотря на учебу и частые путешествия, Маркс всегда поддерживал связь с Женни через письма.

Женни была неглупой девушкой, подававшей надежды на большую карьеру. Но после бракосочетания с Марксом она решила посвятить себя семье.

Часто случалось, что Женни оставалась одна, потому что Маркс много и подолгу путешествовал. Его же супруга в это время дома сгорала от ревности. Иногда совсем не беспочвенной. В Берлине социолог увлекся поэтессой Беттиной фон Арним, которая была старше его на 20 лет. Но этот роман не привел ни к чему серьезному. Когда философ вернулся домой, все стало, как раньше.

Другая, но не лишняя

В браке у Женни и Карла родилось семеро детей, но, к сожалению, выжило лишь трое. Мать Женни, желая помочь, отправила к семье экономку Елену Демут. Казалось, ее приезд должен облегчить быт семьи и решить их проблемы, но у судьбы были совсем другие планы. У Маркса и Елены завязался роман.

Через некоторое время Женни сообщила мужу о том, что она беременна. Неожиданно, такая же новость пришла и от Елены. Маркс сгорал от стыда и поклялся никогда больше не вступать в связи на стороне. Но это обещание он, к сожалению, нарушил.

У Елены родился здоровый мальчик, которого назвали Генри. Еще совсем малышом его отправили в приют.

Фридрих Энгельс назвал себя отцом новорожденного и отправлял ему приличные суммы на содержание. Все это было ради того, чтобы скрыть от Женни, кто на самом деле является отцом ребенка. По словам Фридриха, ранимая девушка просто не выдержала бы такого предательства прямо у себя под носом. В том, что это не его сын, Энгельс признался лишь на смертном одре.

Несмотря на все измены мужа, Женни оставалась с ним до самого конца. Она скончалась в 1881 году от онкологии. Спустя два года умерла ее старшая дочь. Вскоре умер и Маркс. Его похоронили в могиле жены.

Затем умерла и верная экономка Елена, которую положили к Марксу как мать его незаконнорожденного ребенка.