Секта или неудача в личной жизни. Культовая русская модель погибла в 20 лет

В июне 16-я годовщина со дня трагической смерти российской модели Русланы Коршуновой — девушки, известной миллионам поклонников по знаменитой рекламе аромата Nina Ricci. Почему молодая, красивая и необычайно востребованная манекенщица покончила жизнь самоубийством, до сих пор остается тайной. Одни винят в случившемся участников секты, которую посещала Руслана, а другие считают, что она не смогла вынести неудач в личной жизни. «Лента.ру» вспоминает печальную историю Русской Рапунцель, покорившей сердца лучших дизайнеров планеты.

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Как Руслана Коршунова прославилась на весь мир?

Руслана — 16-летняя школьница из Алма-Аты увлекалась поэзией, изучала немецкий язык и не имела подруг. Девушка вела спокойный образ жизни и никогда не мечтала о модельной карьере. Будущую звезду подиумов в ней могла выдавать только внешность: высокий рост, стройное телосложение, правильные славянские черты лица и длинные светлые волосы сильно выделяли ее среди сверстниц и служили поводом для постоянных шуток.

Однажды на языковых курсах на девушку обратила внимание редактор бортового журнала казахских авиалиний Яна Бехерева, которая готовила материал об этом клубе. Фотография юной девушки в откровенном образе амазонки появилась в статье — и тут же возмутила руководство издания. Редакция потратила несколько недель, чтобы вручную вырезать эти кадры из страниц 5000 экземпляров журнала.

Но несколько нетронутых копий случайно попали в самолеты, а одна из них — прямиком в руки Дебби Джонса, главного рекрутера британского модельного агентства Models 1. Со «сказочным созданием с золотыми волосами», как тогда Джонс назвал Коршунову, было трудно заключить контракт: ее мать была категорически против такой судьбы для дочери и на протяжении двух лет запрещала ей работать за границей.

Но в итоге сумма, обозначенная в условиях договора, а также возможность для Русланы получить достойное высшее образование, заставили женщину пересмотреть свое решение, ведь практически всю жизнь она воспитывала ребенка одна. Так началась бурная карьера Коршуновой: сначала она вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке, где ее тут же окрестили Русской Рапунцель, а затем посыпались предложения из Лондона, Парижа и Милана.

Как складывались карьера и личная жизнь модели?

Руслана моментально стала настоящей сенсацией в индустрии. Ей довелось поработать с ведущими мировыми брендами, в том числе Paul Smith, Clarins, Kenzo, Vera Wang, Dior, Moschino и DKNY, побывать перед объективами легендарных фотографов Пауло Роверси и Корин Дэй.

В 2005 году журнал Vogue выпустил статью, описывая «фантастическую, вневременную красоту русской девушки с кошачьими чертами»



При этом сама Руслана не бросилась с головой в богемную жизнь, оставаясь верной своим принципам. Невинная, целомудренная Русская Рапунцель отказывалась сниматься топлес и осуждала коллег, которые раздевались перед камерой. В то время ее гонорары составляли около 5000 долларов в месяц — и она оправляла их домой в Казахстан.

Главный прорыв в карьере произошел благодаря контракту с компанией Nina Ricci — тогда о девушке узнали даже те, кто был максимально далек от моды. На экраны вышел сказочный рекламный ролик нового аромата бренда, героиня которого в пышном розовом платье карабкалась на гору из красных яблок в дворцовом зале. Этой девушкой была Руслана Коршунова.

Востребованной манекенщица стала не только у модельных агентов, но и у состоятельных мужчин. У нее было несколько романов с влиятельными поклонниками, в том числе с русским иммигрантом Артемом Перченком. У пары сложилась романтическая связь, однако через некоторое время Руслана влюбилась в другого, бизнесмена Александра, и переехала жить к нему. Их отношения оказались серьезными: Коршунова считала, что он собирается на ней жениться и познакомилась с его семьей.

Но мечтам модели не было суждено сбыться. Бизнесмен оставил возлюбленную, и она погрузилась в депрессию, сильно похудела и начала уделять меньше времени работе. Позже девушка переключилась еще на одного русского — продавца люксовых машин, который был известен разгульным образом жизни и страстью к манекенщицам. Счастье Русланы длилось недолго — они расстались из-за измен мужчины.

Как погибла Руслана Коршунова?

28 июня 2008 года модель, которой прочили великое будущее, была найдена мертвой у окна своей квартиры на Манхэттене — за четверо суток до своего 21-го дня рождения. Во время расследования полиция не нашла в ее доме ни предсмертной записки, ни признаков присутствия посторонних, а медэкспертиза не обнаружила в ее крови ни наркотиков, ни алкоголя. Согласно официальной версии, Руслана Коршунова покончила жизнь самоубийством, однако ее родственники и друзья до сих пор в это не верят.

"Она жаловалась на боли в животе, но, кроме этого, все было как всегда. Если это все же самоубийство, значит, она просто сдалась, не выдержала. Здесь вообще мало кто дышит свободно". Артем Перченок



Как рассказывали близкие девушки, за несколько дней до трагедии она вернулась из Парижа и чувствовала себя абсолютно счастливой. Однако ранее, в январе того года, в личных записях она оставила следующие строки: «Я потерялась. Найду ли я себя когда-нибудь?», «Я знаю, почему мои отношения не сложились, потому что я непредсказуема. Почему я так боюсь», «Больно, больно, когда кто-то берет часть меня и просто бросает без жалости. Моя мечта — летать».

Правоохранители сделали заключение, что при причиной смерти модели было самоубийство. На следующий же день полиция закрыла дело.

«Я был потрясен, когда увидел ее на тротуаре. Она лежала на дороге, маленькая, окруженная толпой народа. Только на следующий день я понял, что случилось. Проблема была в ее волосах! Они были намного короче, чем когда я последний раз видел ее той ночью, живой и счастливой. Казалось, что волосы были острижены в спешке, так как концы были неровными», — вспоминал Мухаммад Накиб, консьерж, работавший в доме Коршуновой.



На странную прическу Русланы обратил внимание и сотрудник московского морга Сергей, который занимался ее макияжем перед похоронами. «Когда я готовил тело к похоронам, я заметил, что волосы были в очень плохом состоянии. Я даже предлагал надеть девушке парик, но ее родственники отказались. Концы были неровными, как если бы кто-то срезал их ножницами», — комментировал он.

Кто виноват в ее смерти?

За дело Русланы Коршуновой взялся британский продюсер и режиссер Питер Померанцев. Собирая материалы для документального фильма о русской модели, он предположил, что ее суицид мог быть связан с членством в скандальной организации «Роза мира», которая якобы специализировалась на тренингах личностного роста. На встречах участники обсуждали худшие переживания из своей жизни и делились самыми страшными воспоминаниями.

В течение трех месяцев Коршунова посещала эти мероприятия вместе со своей подругой, украинской моделью Анастасией Дроздовой, которая умерла при похожих обстоятельствах год спустя. Близкие обеих девушек сообщали об изменениях в их поведении после вступления в секту: Коршунова стала агрессивной, а Дроздова мучилась от резких перепадов настроения и замкнулась в себе, обе модели сильно похудели.

После смерти Русланы Коршуновой организация «Роза мира» прекратила свою деятельность



По словам главы некоммерческой группы Cult Education Forum Рика Росса, подобные организации оказывают на человека влияние, похожее на эффект от наркотиков. Тренинги становятся смыслом жизни, а «ломка» начинается в тот момент, когда он принимает решение покинуть сообщество. Когда Померанцев лично посетил «Розу Мира», один из тренеров охарактеризовал Руслану как типичную жертву и заявил, что «иногда лучше покончить жизнь самоубийством, чем меняться».

Своему наставнику по тренингам девушка признавалась, что, начиная с 15 лет, несколько раз намеревалась распрощаться с жизнью. Он утверждал, что она пыталась сделать это как минимум пять раз разными способами



Кроме того, в январе текущего года стало известно, что в возрасте 18 лет модель была пассажиркой так называемого Лолита-экспресса — самолета, доставлявшего юных девушек на частный остров американского финансиста Джеффри Эпштейна. Этот рейс состоялся всего за несколько недель до того, как мужчину признали виновным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Но, несмотря ни на что, мать Русланы отказывается принимать официальную версию следствия. «На столе у нее остался листок с планом на следующий день, где был пункт: "Отнести книгу в библиотеку". Разве будет человек писать так, если собрался лишиться жизни? Я считаю, что Руслану убили, — сказала она. — Я так и не получила ни копейки из тех огромных сумм, которые заработала моя дочь. Все деньги забрал через суд ее агент вместе со своими адвокатами и якобы друзьями дочери, включая ее экс-бойфренда».