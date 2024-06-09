Первый послевоенный маршал СССР: судьба Василия Соколовского

Василий Соколовский стал первым военачальником, удостоенным маршальского звания после окончания Великой Отечественной войны.

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В чем же заключались заслуги Соколовского? И как складывалась его судьба как в довоенные, так и в послевоенные годы?

Учитель в Красной Армии

Василий Данилович Соколовский родился в 1897 году в деревне Козлики Гродненской губернии в семье крестьянина. Соколовский окончил церковно-приходскую и двухклассную учительскую школу, что, как указано в издании «Гордость Советской Белоруссии» (коллектив авторов), дало ему право обучать грамоте сельских детей. По всей видимости, тогда он убедился в правильности выбранного пути и отправился поступать в учительскую семинарию в Невель.

Однако незадолго до окончания семинарии в России произошла революция, вследствие чего Василий изменил свои планы и вступил в ряды Красной Армии.

В то время в армии людей с образованием катастрофически не хватало. У Соколовского же было достаточно знаний для того, чтобы сразу продолжить обучение. Он был почти сразу зачислен на первые Московские военно-инструкторские курсы, а впоследствии с отличием окончил Военную академию.

Однако учеба не мешала будущему маршалу принимать непосредственное участие в Гражданской войне, разразившейся в стране после прихода к власти большевиков. В частности он боролся против басмачей, в ходе одного из боев с которыми получил ранение.

Военные годы

Василий Соколовский быстро поднимался по карьерной лестнице и Великую Отечественную войну встретил уже заместителем начальника Генерального штаба РККА. Примечательно, что Никита Хрущев, в то время еще будущий генсек партии, как писал его сын Сергей, считал Соколовского «единственным нашим военным теоретиком, обладавшим даром аналитического мышления». Через месяц после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Василий Данилович, уже имевший генеральское звание, возглавил штаб Западного фронта, который являлся важнейшим стратегическим направлением.

В течение войны Соколовский также занимал должности командующего войсками Западного фронта, начальника штаба 1-го Украинского фронта, заместителя командующего 1-м Белорусским фронтом. Начальник Генерального штаба РККА Александр Василевский отмечал, что Василий Данилович внес немалый вклад в разработку и осуществление значимых военных операций, а, значит, и в победу советской армии. Одним словом, командование тоже не оставляло военачальника без внимания. Так, за умелое руководство боевыми действиями войск во время Берлинской операции Соколовский был удостоен звания Героя Советского Союза.

После победы

А вот маршалом Василий Соколовский стал уже после войны. Это звание было присвоено Соколовскому 3 июня 1945 года. В апреле 1946 года правительство СССР отозвало маршала Жукова, занимавшего должность главнокомандующего Группой советских войск в Германии, в Москву на должность заместителя министра обороны и главнокомандующего Сухопутными войсками СССР. На его место назначили Соколовского. Стоит отметить, что в 1965 году Соколовского отметили званием Почетного жителя Берлина. В послевоенное время Василий Данилович также выполнял обязанности первого заместителя министра обороны СССР, начальника Генерального штаба – первого заместителя военного министра.

Кроме того, Василий Соколовский был членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. В 1968 году, когда Соколовский скончался в возрасте 70 лет, его память, как и память других ушедших из жизни в конце 1960-х годов, включая легендарного командира Сидора Ковпака, почтили вставанием на очередной сессии Совета.

Примечательно, что военный историк Виталий Жилин в своей книге «Курская битва: хроника, факты, люди» упоминает о том, что Соколовский умер на следующий день после Дня Победы – 10 мая. Маршал был похоронен на Красной площади у Кремлевский стены. Интересно, что спустя более 20 лет со дня смерти Василия Даниловича он был лишен звания почетного гражданина Берлина.