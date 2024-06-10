Как криминальный авторитет Шишкан стал главным вором России

В Москве 2-й Западный окружной военный суд поставил точку в одном из самых громких уголовных дел в истории современной России: криминальный авторитет Олег Медведев (Шишканов), также известный как Шишкан, приговорен к пожизненному лишению свободы. Подсудимый вместе с 17 сообщниками признан виновным в расправе над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и ее семьей, бандитизме, вымогательстве, незаконном обороте оружия и целом ряде других преступлений. Подробности дела Олега Медведева, которого называли главным российским вором в законе, и громких преступлений, из-за которых он получил самое суровое из всех возможных наказаний, выясняла «Лента.ру».

© «Прайм Крайм»

Ночь на 21 февраля 2012 года. Поселок Малахово, Раменский район Московской области. К дому депутата местного заксобрания, 52-летней Татьяны Сидоровой подъезжают две машины. Из них выходят шестеро мужчин: быстро проведя разведку, они понимают, что в доме много людей — и собираются уезжать, ведь им нужна лишь хозяйка.

Внезапно один из них достает пистолет и четко произносит: «Завалю всех, кто захочет уйти». После этого бандиты врываются в дом депутата и сразу пускают в ход куски арматуры. Забив до смерти двух первых людей, попавшихся им на пути, они идут дальше — и расстреливают еще двоих.

Это преступление останется нераскрытым следующие 12 лет, хотя половина Раменского даже не сомневалась: расправа над Татьяной Сидоровой и ее семьей — дело рук главного городского авторитета Шишкана.

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Олег Шишканов родился 19 июля 1964 года в подмосковном Раменском в простой семье. В школе среди одноклассников он особо не выделялся, зато подавал надежды в футболе — своем главном увлечении. Впрочем, реализовать себя в нем у Шишканова тогда не вышло.

Как рассказала «Ленте.ру» редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина, еще будучи школьником, он попал под влияние раменского авторитета Виталия Чертова по прозвищу Черт и увлекся криминальными «уроками» старших товарищей.

Расплата за это не заставила себя ждать: несовершеннолетнего Шишканова задержали в компании Черта и еще одного рецидивиста, которых заподозрили в жестокой расправе над местным жителем. По словам Хариной, вина в преступлении лежала на Черте, однако Шишканов взял ее на себя, чтобы спасти товарищей от расстрела.

На суде юноша разрушил линию обвинения, заявив, что действовал в одиночку. В результате он получил десять лет колонии, а его подельники — 4,5 и 5,5 года лет лишения свободы. Это определило дальнейшую жизнь Шишканова, отмечает бывший оперативник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ Михаил Игнатов.

Это [взятая на себя вина — прим. «Ленты.ру»] самое главное, почему в будущем Шишкан так поднялся. Он никого не выдал — просто взял все на себя, не сдал своих старших товарищей

Михаил Игнатов

бывший оперативник ЦРУБОП МВД России



Отбывать срок Шишканова отправили в мордовский Дубравлаг — исправительно-трудовую колонию (ИТК) №1 в поселке Явас. Там те, кого он успешно выгородил перед правосудием, обеспечили его авторитетными покровителями: последние уже в первые годы заключения Шишканова назначили его смотрящим.

Железнодорожная станция Раменское (Московская область)

Тогда же он стал налаживать полезные знакомства — одним из первых заключенный познакомился со своим земляком, раменским криминальным авторитетом по кличке Жигун. Однако надолго Шишкан в Дубравлаге не задержался — вскоре его этапировали в знаменитую тюрьму «Владимирский централ».

Там он сдружился с осужденным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) — будущим лидером преступного мира России, а через несколько месяцев был переведен в тюрьму Т-4 города Чистополь (Татарстан), где отбыл большую часть срока.

Срок [Шишканов] мотал в Чистополе, где зарекомендовал себя с лучшей стороны и перед администрацией, и перед братвой. «Нарушений не допускал, в агентурной связи не состоял, вежлив, спокоен», — дали ему характеристику в оперативном отделе тюрьмы, где Шишкан был вторым человеком после смотрящего Олега Осетина

Из книги Николая Модестова «Москва бандитская»



Впрочем, по другим данным, в заключении Шишканов успешно постиг азы воровской жизни и, следуя ее кодексу, нередко бунтовал против надзирателей. Это ухудшало его отношения с администрацией колонии, зато прибавляло ему авторитета в тюремной среде.

«Он к этому стремился»

На волю Шишканов вышел 25 ноября 1991 года и сразу отправился в родное Раменское. Там его ждали криминальные авторитеты, наслышанные о его поступках и характере, проявленном во время десятилетнего заключения. Почву для возвращения Шишканова готовил и Жигун, который вышел на свободу раньше.

По словам Хариной, еще одним покровителем молодого авторитета стал Черт, некогда спасенный им от правосудия, — он хотел поставить своего человека в соседних Люберцах. А воровской титул Шишканов получил благодаря лидеру Бауманской организованной преступной группировки Валерию Длугачу (Глобус).

Лидер Бауманской ОПГ Валерий Длугач (Глобус)

Впечатленный криминальной биографией Шишкана, Длугач стал его «крестным отцом» на коронации в воры в законе. Воровская сходка по этому поводу состоялась в начале 1992 года в гостинице «Измайловская» — на территории Измайловской ОПГ, у которой своих воров в законе на тот момент еще не было.

Как отмечает Михаил Игнатов, инициатором коронации Шишкана стал Вячеслав Иваньков (Япончик) — один из самых влиятельных воров в законе всего постсоветского пространства. Иваньков оценил не только поступки Шишканова, но и его славянское происхождение: он хотел усилить им славянский воровской клан для баланса с кавказским.

Япончик считал, что Шишканов — правильный парень и заслуживает стать вором. Тот, естественно, согласился. Шишканов стремился к этому всю сознательную жизнь

Михаил Игнатов

бывший оперативник ЦРУБОП МВД России



После посвящения в воры в законе Шишканов мог называться Олегом Мордовским или Олегом Раменским — но чаще всего его, как и прежде, называли Шишканом. Так он стал одним из первых молодых славянских воров в законе московского региона, коронованных на заре 1990-х.

Олег Медведев (Шишканов)

К вершинам криминала

Вскоре после получения титула воровской мир поручил Шишканову курировать Люберецкую ОПГ, но этого ему оказалось мало — он стал брать под контроль и соседнюю раменскую группировку, небольшую, но амбициозную и жестокую. Правда, помехой на этом пути стал ее куратор Черт: тот думал, что Шишкан чтит его как «учителя» и не собирался делить с ним влияние.

Тех, кто приводит к власти, а потом пытается помыкать, всегда убивают первыми. У Шишкана, когда он стал вором, появились другие старшие — на головы выше, чем был Черт. А тот не видел в Шишкане вора и этим подрывал его авторитет

Лиля Харина

редактор ИА «Прайм Крайм»



В итоге в борьбе за власть над раменской группировкой победил Шишканов, а Черт бесследно исчез — в последний раз его видели в бане «ученика». После этого Шишкан продолжил укреплять свой авторитет, в чем немало помогли его дипломатические способности. Именно благодаря им он помирил Люберецкую и Раменскую ОПГ.

Бандиты враждовали из-за спорных территорий, а также рынков и фирм. Но новому куратору удалось четко разделить роли группировок. В итоге Раменская ОПГ стала «кулаками» Люберецкой группировки: первая оказывала второй силовую поддержку, а также отвечала за рэкет несговорчивых бизнесменов и разборки с другими бандами.

В банде Шишкана царила строжайшая дисциплина. Он не терпел возражений и в припадках ярости мог избить своих подручных

Лиля Харина

редактор ИА «Прайм Крайм»



Между тем, по словам Михаила Игнатова, милиция знала о коронации Шишканова с первого дня — и вскоре он был задержан в этом статусе: его подручных заподозрили в том, что они вымогали деньги у одного из московских кооператоров, а когда не получили нужную сумму, расправились с ним.

Доказать тогда причастность Шишканова не смогли — исполнители отрицали всякую связь с боссом. Однако уже в то время он оказался на оперативном учете

Михаил Игнатов

бывший оперативник ЦРУБОП МВД России



По данным Игнатова, сотрудники правоохранительных органов задерживали Шишканова и в следующие годы, но после профилактических бесед его приходилось отпускать — прямых улик против вора в законе всякий раз не находилось.

«Вор нового поколения»

С годами Шишканов сумел сколотить солидное состояние: созданный им тандем Люберецкой и Раменской ОПГ действовал эффективно, регулярно пополняя общак крупными суммами, а босс брал под контроль все новые подмосковные предприятия. Заодно вор в законе помогал раменскому футбольному клубу «Сатурн».

Под его [Шишкана] опекой находится Раменское, Малаховка и Кратово, где он возвел монументальный особняк. Также он опекает все доходные точки рязанского направления

Из книги Николая Модестова «Москва бандитская»



Стоит отметить, что Шишкан принадлежал к новой формации воров в законе: по словам Лили Хариной, он раньше других понял, что один лишь криминал не принесет ему тех доходов, к которым он стремился.

Залог успеха Шишкана — коммерция, тогда [в 1990-х годах] еще презираемая большинством воров. Однако те из них, кто дожил до наших дней, теперь кусают локти по поводу того, что не занялись ею раньше. Шишкан — вор нового поколения, ничуть не обремененный консерватизмом воров-традиционалистов

Лиля Харина

редактор ИА «Прайм Крайм»



К середине 1990-х у Шишкана неожиданно возникли проблемы с подконтрольной ему Люберецкой ОПГ: один из участников группировки получил воровской титул и отказался подчиняться боссу, тем самым бросив ему вызов. Первой жертвой этого противостояния в октябре 1994 года стал приближенный Шишканова — Станислав Цхвитария (Хурцилава).

Киллеры расстреляли его в упор в поселке Малаховка, а затем бросили умирать на пустыре. Пять лет спустя враги добрались и до самого Шишкана.

Черный год

Заказное покушение на вора в законе осенью 1999 года стал готовить 48-летний инженер-физик Виталий Фадеев. Когда-то он был подающим надежды ученым, но разруха 1990-х поставила крест на его карьере на оборонном предприятии. Фадеев стал менять места работы одно за одним, но, лишившись очередного, решил пойти в криминал.

Вскоре он получил «заказ» на Шишканова — Фадеев должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем заложить его под днище автомобиля Mercedes-500, принадлежавшего криминальному авторитету.

Но в тот момент, когда Фадеев крепил бомбу, та взорвалась прямо у него в руках



Горе-ликвидатор не выжил, а Шишкан, узнав о случившемся, не стал ждать прибытия милиции и скрылся. В том же 1999 году сыщики РУБОП нагрянули в особняк авторитета в деревне Первомайка (Раменский район Подмосковья). Там нашли коробки, в которых лежали 1,2 миллиона долларов и три миллиона рублей.

Дом Олега Шишканова в Раменском

На одной из коробок с наличными от руки было написано: «Банк города Бруклина». Кроме того, при обыске обнаружили итальянский пистолет Combat, револьвер, охотничье ружье с затертыми номерами, 300 патронов разного калибра, глушители, фальшивые документы и милицейскую форму, а также многочисленные финансовые документы и печати.

Как ни странно, все эти улики тогда не использовали для возбуждения уголовного дела против Шишкана. А он сам на всякий случай решил уехать за границу, где жил несколько лет. Криминальный авторитет вернулся лишь в 2004 году, чтобы посетить похороны вора в законе Япончика, и остался в России.

Вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик)

«Он ударился в богемный мир»

С конца 2010-х Олег Шишканов попытался легализоваться: он стал заводить знакомства среди звезд шоу-бизнеса и уважаемых в обществе людей, а его фамилия стала мелькать в СМИ.

Он [Шишкан] ударился в богемный мир и забыл, что такое статус вора в законе. Вор в законе — это тот, кто должен периодически посещать места лишения свободы, находиться среди бродяг, устанавливать воровской ход [воровские правила]. Все это он забыл

Михаил Игнатов

бывший оперативник ЦРУБОП МВД России



Официально Шишканов нигде не работал, но числился учредителем целого ряда компаний. Кроме того, по словам Лили Хариной, именно криминальному авторитету принадлежало 30 процентов акций племзавода «Раменское», директором которого в конце 1990-х стала депутат Раменского райсовета Татьяна Сидорова.

Олег Медведев (Шишканов) и певец Дмитрий Маликов

В нулевых племзавод перешел в ее собственность — и Сидорова создала на его основе закрытое акционерное общество. В тот момент около 200 пайщиков совхоза посчитали себя обманутыми и пошли в суд, но не смогли ничего добиться. По некоторым данным, вопросы с ними тогда решал Шишкан, которого Сидорова называла своим защитником.

Впрочем, плата за такую защиту, судя по всему, была весьма велика. По словам источника агентства «Росбалт» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), именно Шишканов вскоре стал настоящим бенефициаром племзавода «Раменское».

Все эти активы на самом деле находятся под контролем Шишкана, он является их негласным совладельцем. Его люди забирали на реализацию большинство выращенных в теплицах цветов, им принадлежит часть земель племзавода. Шишкан имел отношение к большинству сделок по продаже недвижимости племзавода

Источник агентства «Росбалт»



Депутат Раменского райсовета Татьяна Сидорова

Однако с годами аппетиты Шишкана росли, а вместе с тем появлялось все больше теневых схем, проворачиваемых вокруг завода.

Счет там шел на сотни миллионов долларов. В неформальных разговорах она [Татьяна Сидорова] мне жаловалась, что на каждом шагу приходится преодолевать этот пресс со стороны чиновников и криминала

Олег Злотников

бывший сотрудник племзавода «Раменское»



Крики в ночи

К 2012 году ситуация вокруг племзавода «Раменское» накалилась до предела. По словам Лили Хариной, в то время на его территории развернули неконтролируемую добычу песка для дальнейшей продажи. А когда на рынке сложилась подходящая ситуация, Шишкан предложил Сидоровой обменять его пакет акций на земли, выведенные из сельхозоборота.

Он собирался строить на них многоквартирные дома, но Сидорова отказала ему: она стала утверждать, что строительство жилья на землях племзавода — это подсудное дело.

В то время она не догадывалась, что отказом подписала смертный приговор себе и своим близким



Роковой для них стала ночь на 21 февраля 2012 года — речь об этом шла в начале статьи. Последствия налета первым увидел водитель Сидоровой: утром он, как обычно, подъехал к дому начальницы и тщетно пытался дозвониться ей целый час. Потом он решил зайти в дом — и двери, к его удивлению, оказались открытыми.

Ни самой Татьяны, ни ее домочадцев — 73-летнего супруга, 29-летнего сына и 65-летней сестры — нигде не было, хотя их машины стояли на месте. Но страшные кровавые следы на полу говорили о том, что неизвестные волокли куда-то тела. Найти Татьяну Сидорову и ее близких по горячим следам не удалось.

И хотя половина Раменского понимала, кто должен стать главным подозреваемым, Шишкан почему-то оставался вне поля зрения правоохранительных органов



А следователи тратили драгоценное время на рассмотрение странной версии о том, что преступление было инсценировкой, которую устроила сама Сидорова и ее семья, чтобы уйти от ответственности за махинации.

Лишь три года спустя, в 2015 году, сотрудники племзавода «Раменское» внезапно вспомнили, что к их бывшей начальнице накануне ее исчезновения приходил человек Шишканова — у них состоялся неприятный разговор на грани скандала.

Вскоре заговорили и жители Малахово: они сообщили, что вечером февраля 2012 года видели Шишкана около особняка Сидоровой



После этого следователи сразу же изучили местное кладбище на предмет нелегальных захоронений и даже разобрали каменную печь церкви рядом с домом исчезнувшей Сидоровой, предполагая, что там могли сжечь тела. Результатов это не дало, но Шишканова все-таки решили задержать — правда, бойцы СОБР дома его не застали.

Вскоре криминального авторитета объявили в федеральный розыск, но тот не стал скрываться: он просто сменил паспортные данные, став Олегом Медведевым, и залег на дно.

Кандидат в короли

Про Шишкана вновь заговорили в 2018 году — теперь как о возможном новом короле воровского мира. По данным агентства «Росбалт», 19 августа 2018 года в одном из элитных ресторанов на территории Лужников прошла крупная сходка воров в законе, на которой выбрали главного из них в России.

На сходке присутствовали более десяти самых влиятельных мафиози, а новым главным вором в законе был избран Шишкан. Это место освободилось после того, как Шакро Молодой сел почти на десять лет за вымогательство. Интересно, что сам Шакро под прицелом камер в зале суда подтвердил эту версию.

Захарий Калашов (Шакро Молодой): Шишкан — идеальная персона [на роль главного вора].

Журналист: А вы с ним знакомы?

Захарий Калашов (Шакро Молодой): Ну слышал.

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой)

С того времени многие считали, что именно Шишкан теперь распоряжается российским воровским общаком и решает все спорные вопросы, возникающие между кланами. Впрочем, о том, насколько это соответствует действительности, судить довольно сложно. Кстати, не исключено, что именно слухи о том, что Шишкан — главный вор, ускорили его задержание.

У «славян» [славянского воровского клана] нет одного ярко выраженного лидера, как и нет претендентов на такое лидерство, но есть ряд сильных воров, в том числе Шишканов

Лиля Харина

редактор ИА «Прайм Крайм»



«Воровским здесь и не пахнет»

За Олегом Шишкановым пришли в ночь на 15 июля 2019 года — спустя три месяца после того, как в России ввели уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Бойцы ОМОН взяли квартиру вора в законе штурмом, что, судя по кадрам оперативной съемки, застигло его врасплох.

Всего через три дня он собирался с размахом отметить свои 55 лет — приглашения на праздник получили около 300 человек, в том числе звезды шоу-бизнеса и спорта, политики, воры в законе и видные криминальные авторитеты.

Он [Шишканов] до последнего верил в свою безнаказанность

Лиля Харина

редактор ИА «Прайм Крайм»



Олег Медведев (Шишканов) после задержания

Уже в день задержания Шишкана обвинили по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. При этом он сам всячески отрицал свою причастность к преступному миру, что, впрочем, не помешало суду отправить его в СИЗО. Однако более сговорчивым оказался один из членов его банды, задержанный вместе с боссом.

Он указал на место захоронения тел депутата Сидоровой и членов ее семьи — пустырь у дачного поселка в окрестностях Раменского. По его словам, тела были завалены с помощью экскаватора большим слоем земли. Криминалисты работали в указанном месте 12 дней: они осмотрели более двух тысяч квадратных метров и нашли тела на глубине около четырех метров.

У двух из них в области головы обнаружены пули. По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей

Светлана Петренко

официальный представитель Следственного комитета России (СКР)



Место обнаружения тел депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. 2019 год

Экспертиза подтвердила, что найденные тела принадлежат Татьяне Сидоровой, ее супругу, сыну и сестре. Несмотря на тяжесть улик, в 2020 году адвокат обвиняемого Елена Сенина заявила, что следствие по его делу могут затягивать специально.

Защитник утверждала, что «объективные доказательства вины по делу Медведева так до сих пор и не представлены как суду, так и стороне защиты». Через некоторое время процесс над Шишкановым и его подельниками закрыли, а подсудность дела изменили, передав ее военному суду.