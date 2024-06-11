Главные мужчины советского кино

Понятия «секс-символ» в Советском Союзе не было. Зато красивых мужчин хватало, особенно среди актеров. Зрительницы всех возрастов влюблялись в этих харизматичных и талантливых красавцев. Да и сегодня найдется немало поклонников их творчества. Самые яркие мужчины ушедшей эпохи — в материале «Вечерней Москвы».

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Актер успел предстать перед зрительницами в образах Анатоля Курагина, графа Вронского, капитана Грея и многих других запоминающихся героев. Его очарование завораживало девушек, а военная форма делала его только привлекательнее: у мужчины появилось множество фанаток по всему СССР.

О личной жизни актер разговаривать не любил. Известно только, что он был трижды женат и все его супруги были актрисами. Своей красоты актер не признавал и считал себя «обычным мужиком», а не каким-то «сердцеедом».

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Артист, игравший только положительных персонажей. К его героям девушки проникались настоящим доверием и неподдельной симпатией. Карьера Вячеслава Тихонова начала стремительно развиваться после того, как он сыграл Андрея Болконского.

Оскароносный фильм «Война и мир» смотрели не только в СССР, но и в 117 других странах. Актера заметили и стали приглашать в кино все чаще.

Красавец был дважды женат. Но, по его собственным признаниям, всегда был одинок. Родственную душу Тихонов так и не нашел. Зато в первом браке у актера родился сын, а во втором — дочь, которая пошла по стопам отца и тоже стала актрисой.

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Красивый и молодой Вова привлек к себе внимание после того, как снялся в фильме «Человек-амфибия». Грим, который был необходим для роли, подчеркнул его незаурядную внешность: большие глаза, густые брови, четкие черты лица. На красавца обрушилась известность.

Женщины писали признания в любви губной помадой на стенах его подъезда, звонили ему домой, присылали записки и назначали свидания. Но мужчина уже был счастливо женат. Сам он считал: только это и спасло его от влюбленных фанаток.

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Во все времена девушки любили загадочных и печальных парней. Одним из таких был Андрей Харитонов: большеглазый, худощавый и очень красивый. Дебют актера состоялся в 1979 году. Он снялся в «Оводе» (1980-й), когда ему едва исполнилось двадцать. После выхода фильма молодой человек узнал, что такое популярность.

Он получил государственную премию и «Золотую нимфу». Его фотографии пестрели на обложках журналов, а мешки с письмами от поклонниц не помещались на рабочий стол. После «Человека-невидимки» и «Тайны «Черных дроздов» актера стали узнавать все жители страны.

Женился молодой человек на председательнице своего фан-клуба. Избранница была рядом с ним более 20 лет.

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Красивый и стройный мужчина со светлыми волосами, прямым носом, тонкими губами и голубыми глазами. Дебютом Стриженова в кино стала роль Артура в драме «Овод» (1955-й). Он также известен зрителям по ролям в фильмах «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Белые ночи» и многим других. Всего на счету Стриженова более 30 картин.

Со временем за артистом прочно закрепилось звание одного из самых романтических героев советского кинематографа. Кинокритик Вита Рамм тогда писала, что «блондина Олега Стриженова и брюнета Василия Ланового записали в романтики, воплощение советской чувственности и мужественности».

В 1988 году актер получил звание народного артиста РСФСР. Сейчас живет в Москве, иногда участвует в телепередачах.

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Андрей Миронов по праву занимает место в списке секс-символов советского кино. Мужчина покорял девушек с первого взгляда. У театра его всегда караулили толпы фанаток.

Его маму Марию Миронову увезли в роддом 7 марта, но позже она уговорила паспортистку записать датой рождения Андрея 8 марта.

"Пусть это будет подарком всем женщинам!" — заявила тогда, по слухам, сама Миронова.



Артист слыл настоящим дамским угодником. Однако при этом сам считал, что в нем нет ничего примечательного, и удивлялся своей популярности у женского пола. Его личная жизнь была богата романами. Особый шарм и харизма Миронова разбили не одно девичье сердце.

Ролей, по которым артист полюбился зрителям, не перечесть. Миронов снялся в 60 фильмах. Помимо этого, он занимался озвучкой мультфильмов, играл в театре и выступал с концертами.

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Слава на голубоглазого блондина свалилась внезапно. Помог в этом фильм «Розыгрыш» Владимира Меньшова. Затем были «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!», «Виват, Гардемарины!» и еще множество ролей. Для поклонниц Харатьян был секс-символом и идеалом мужчины: рост Дмитрия — 1,73 метра при весе 73 килограмма. Красавец женился два раза. Второй брак, по его собственным признаниям, помог ему обрести родственную душу. Пара до сих пор вместе.

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Настоящий принц: светлые волосы, серые глаза, пухлые губы. В молодости Олег Видов был популярным советским актером. Его карьера началась с главной роли в «Сказке о царе Салтане». Кто-то критиковал юношу за излишнюю слащавость, но большинство зрителей остались довольны игрой красавца. Поэтому он продолжил свой путь и снялся во «Всаднике без головы». Эти два фильма принесли ему славу, но не счастье.

Молодой человек женился на художнице. Вскоре их брак был разрушен поклонницами, которые постоянно преследовали кумира. После у него было еще три супруги и много переездов. Он путешествовал по Югославии, Австрии, Италии и Америке.

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Молодой человек попал в кино случайно. Он поступал в ГИТИС с друзьями за компанию. Это привело Игоря Старыгина к роли Арамиса и тысячам поклонниц. Мужчина выделялся благородной и интеллигентной внешностью, был застенчивым, но удивительно обаятельным. Женщины его обожали. Возможно, поэтому женат Старыгин был пять раз. Кстати, со всеми экс-супругами актеру удавалось сохранить дружеские отношения.

Также Старыгин признавался, что его не миновала звездная болезнь, но спасло от нее чувство юмора.

"Внешне я, возможно, романтический герой, но на деле характерный, комедийный актер", — говорил он.



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Игорь Кеблушек сыграл только в одном фильме — «Принцесса цирка». Но это не помешало мужчине обзавестись преданными фанатками, которые его боготворили. Он снимался в кино в свободное от учебы время. После успешного дебюта мужчине предлагали и другие роли, но он отказывался. Окончив МГИМО, Игорь уехал в Чехословакию и стал дипломатом, а после открыл свое дело.