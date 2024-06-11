Почему хирурга Луку Войно-Ясенецкого считали святым

11 июня Церковь вспоминает святителя Луку Войно-Ясенецкого, хирурга, архиепископа, богослова. Ровесник наших дедушек и бабушек, святитель Лука прожил жизнь, в которой были аресты, ссылки, холод и голод, потеря жены, война. А еще тысячи больных, которых он спас. И научные открытия в области регионарной анестезии. Книги, ставшие классикой: "Очерки гнойной хирургии" в медицине, "Дух, душа и тело" в богословии, автобиографическая "Я полюбил страдания" и сенсационная для атеистов - "Наука и религия". О святителе Луке Войно-Ясенецком можно написать тома, но сегодня мы расскажем лишь о тех фактах биографии святого, которые помогут понять, откуда у человека такая внутренняя сила, такая стойкость?

© Доктор Лука в поселке Большая Мурта, 1941 г.

Факт №1

Как ни странно, о медицине гимназист Валентин не помышлял - с точными науками было туговато, мечтая стать художником, учился живописи в Мюнхене. Но позже решил, что "не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей".

На медицинском факультете Киевского университета учился уже блестяще, Валентину прочили карьеру ученого, а он заявил: "Я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь земским мужицким врачом". И действительно, с 1905 г. до 1917 г. служил врачом в самой глухомани, правда, науку не бросал. И в тюрьмах, и в лагерях, и после десятичасового приема и оперирования больных обобщал опыт, писал труды по анестезиологии и гнойной хирургии. Но начал "карьеру" молодой доктор Войно-Ясенецкий, уехав на Дальний Восток: шла Русско-японская война.

© mos.ru // В операционной ведущий хирург военного госпиталя в г. Переславль-Залесский В. Ф. Войно-Ясенецкий. 1916 г.

Факт №2

Сестра милосердия Анна Ланская - "святая сестра", как называли ее раненые, покорила военно-полевого хирурга "не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью". В счастливом браке родилось четверо детей, но в 1919 г., после первого ареста мужа, Анна Михайловна умерла, и это стало поворотным пунктом в жизни хирурга.

В 1921 г. Войно-Ясенецкий появился в коридоре ташкентской больницы в рясе и с крестом на груди. Окликнувшего его по имени-отчеству ответил: "Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин". "Надеть рясу в то время, когда на стенах домов висели плакаты "Поп, помещик, белый генерал - враги Советской власти", мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был, - вспоминает медсестра, работавшая с хирургом. - Перед тем как начать операцию, он должен был обязательно перекрестить ассистента, операционную сестру, больного. Он делал так вне зависимости от вероисповедания пациента. Однажды больной, по национальности татарин, спросил: "Я мусульманин, зачем вы меня крестите?" - "Под Богом все едины", - прозвучал ответ.

В 1923 г. отец Валентин принял монашество с именем Лука - в честь евангелиста Луки, врача. В том же 1923 г. был тайно рукоположен в епископы, а через неделю его арестовали. Начался 11-летний период ссылок и тюрем.

Факт №3

"Был изобретен так называемый допрос конвейером, - рассказывал святитель Лука об аресте в 1937 г. - Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем ни ночью. Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались галлюцинации. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я чувствовал, что под рубахой на спине извиваются змеи. От меня требовали признания в шпионаже, я молчал, допрос продолжался 13 суток".



Факт №4

В начале Великой Отечественной войны сосланный святитель шлет телеграмму в Москву:

"Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь в условиях фронта или тыла, там, где будет доверено. Прошу ссылку прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку".



"В конце июля прилетел на самолете в Большую Mypту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя, - писал святитель. - В нем я проработал не менее двух лет. Раненые любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали больные. Некоторые, безуспешно оперированные в других госпиталях и излеченные мною, салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами".



© mos.ru // Набор хирургических инструментов святого Луки Войно-Ясенецкого

Факт №5

Гениальность хирурга поражала и больных, и коллег: очевидцы рассказывают, что его руки, даже когда архиепископу Луке исполнилось 60, были "точны, соразмерны и виртуозны". "Он как-то сложил десять листков тонкой бумаги, затем попросил дать задание: одним взмахом острого скальпеля разрезать любое количество листков, - вспоминал сын Михаил, - опыт оказался удачным. Мы были поражены!" Оперировал Войно-Ясенецкий до 68 лет! Среди спасенных доктором Войно-Ясенецким были и высокие чины, и простые люди. Денег за консультации и частную практику святитель никогда не брал.

Факт №6

С 44 лет, когда, исследуя трупы, хирург заразился возвратным тифом, он "уже ни одного дня не чувствовал себя здоровым, болезни преследовали" его. Преследовали, но не смогли победить. Святитель вернул жизнь десяткам тысяч больных, читал лекции (в рясе!), написал 55 научных трудов, оставил 10 томов проповедей. За труд "Очерки гнойной хирургии" епископ-хирург получил Сталинскую премию: 130 тысяч рублей из 200 тысяч он передал в детские дома, остальные разошлись по нуждающимся. Скончался святитель Лука в 1961 г., 84 лет от роду, в праздник Всех Святых, в земле русской просиявших.