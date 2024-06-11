Александр Бондовский: судьба генерала, который дважды бежал из немецкого плена

Александр Бондовский входил в немногочисленный список генералов, дважды побывавших в немецком плену. Однако Бондовскому оба раза удавалось бежать. В обоих случаях он долго добирался до своих. К тому же по возвращении Александру Васильевичу предстояло пройти специальную проверку в НКВД.

Служба в двух армиях

Александр Васильевич Бондовский родился в 1896 в Пензе в крестьянской семье. В 1912 году Бондовский окончил гимназию и через некоторое время был мобилизован в царскую армию. Новобранца с гимназическим образованием почти сразу направили на дальнейшую учебу: он окончил школу прапорщиков и пулеметные курсы, после чего служил на различных должностях, участвовал в Первой мировой войне.

После революции 1917 года, уже став офицером, Бондовский уехал обратно в родную Пензу, где, как пишет Денис Соловьев в издании «Командиры дивизий Красной Армии 1921-1941 гг.», служил милиционером-нарядником в местной милиции.

В 1918 году Александр Бондовский опять был призван на военную службу, но на этот раз в Красную армию. Он воевал на фронтах Гражданской войны, в том числе в качестве командира пулеметной роты, сражался против армии Деникина. После войны Бондовский остался в армии и продолжил образование, окончив стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна. А вот в финской войне Бондовскому поучаствовать не удалось. Стрелковая дивизия Уральского военного округа, которой командовал Александр Васильевич, была направлена на фронт, но к моменту ее прибытия военные действия уже свернули.

Дважды плененный

Перед самым началом Великой Отечественной войны 85-я дивизия Александра Бондовского была передана военному округу в Белоруссии. Там генерала и застала новость о нападении на СССР гитлеровской Германии. Вскоре дивизия попала в окружение, а 21 июля 1941 года Бондовский был взят в плен немцами. Спустя 5 дней ему удалось бежать прямо из колонны пленных. Александр Васильевич добрался до своих только к середине сентября.

Однако 21 октября того же года Бондовскому снова не повезло: он опять очутился во вражескому плену. Удивительно, но и на этот раз побег оказался удачным. Правда, в расположение советских частей Александр Бондовский вышел лишь в конце декабря 1941 года.

Побывавшие в плену, в обязательном порядке проходили проверку в Особом отделе НКВД. Как утверждает Вячеслав Звягинцев, автор книги «Трибунал для комдивов», Бондовский эту проверку прошел успешно. После этого он некоторое время преподавал на курсах «Выстрел», а затем был назначен командиром 324-й стрелковой дивизии.

Александр Васильевич принимал участие во многих важных операциях Великой Отечественной войны. Вследствие тяжелого ранения он лишился правой ноги, но, несмотря на это, снова вернулся на службу. Правда, после лечения Бондовского перевели обратно на курсы «Выстрел».

После Победы

После победы в Великой Отечественной войне Александр Бондовский, награжденный тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени и орденом Ленина, а также несколькими медалями и именным оружием, был начальником курса штабных офицеров Высших стрелково-тактических курсов «Выстрел» имени маршала Шапошникова, а позже старшим преподавателем тактики на этих же курсах.

В 1946-1947 годах Бондовский осуществлял руководство военной кафедрой Полтавского педагогического института, после чего вышел в отставку. Однако судьба уготовила генералу еще много лет активной жизни. В последние годы военачальник проживал в Иваново, где он и скончался в 1970 году.