«Подруга дней моих суровых»: кем была няня Александра Пушкина

«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!». Все мы знаем, кому Александр Сергеевич посвящал эти строки. Но мало кто знает, какой была судьба любимой няни великого поэта и от чего ей пришлось отказаться, ради семьи Пушкиных.

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Детство будущей няни

Арина была дочкой крепостных крестьян, в семье помимо нее было еще 6 детей. Девочку, вместе с семьей и землей, продали Абраму Ганнибалу, прадеду А. С. Пушкина. Детство Арины не было счастливым: ее отец умер рано, оставив мать одну с детьми. Из-за этого ей пришлось много и тяжело работать с самого детства. Но несмотря на это, у Арины был настоящий талант: она имела просто потрясающую память и невероятный дар рассказчика. Девочка запоминала даже малейшие крупицы информации на лету, а ее рассказы все слушали не в силах оторваться. Вокруг нее часто собирались братья, сестры и другие крепостные дети.

Позже от ее рассказов будут не в силах оторваться уже ее воспитанники.

Тяжелая жизнь заставила научиться Арину многим вещам: она умела ухаживать за скотом, работать в поле, прясть, ткать и вышивать.

Семья и дети

В 22 года девушку выдали замуж за Федора Матвеева. Через год у них появился первенец, которого назвали Егор. Вскоре после этого Арина родила двух дочерей. Жизнь ее стала еще тяжелее: семья жила бедно и не могла позволить себе даже завести домашнего скота.

Но неожиданно бабушка Пушкина приглашает Арину стать сиделкой для племянника Лешеньки. Хозяева были очень довольны тем, как девушка справляется со своей ролью. Вскоре у Пушкиных рождается дочь и Арина вновь становится у них няней. Хотя сама няня в этот момент также становится мамой - у нее рождается сын Стефан - от своих обязанностей она не отказывается. Арина едва успевала уделять внимание своим малышам, отдавая все свое время и внимание детям семьи Пушкиных.

Разлука с семьей

Вскоре Арине вообще пришлось оставить своих детей. Семья Пушкиных решила переехать в Петербург, и Арина должна была переехать с ними, оставив всю свою семью в Кобрино.

Сейчас это кажется абсолютно невообразимым - оставить четверых маленьких детей и уехать с чужой семьей, но в те времена это считалось настоящей удачей.

Такая работа означала, что ее дети не погибнут от голода и нищеты. К тому же крепостным, служившим в барском доме, полагалось жалование на пенсии, что было невероятной редкостью.

Но ко всему прочему, Арина уже привязалась к семье Пушкиных. И даже, когда ее муж умер, няне предложили вольную. Она отказалась, сказав, что эта семья стала для нее больше, чем работой. Арина знала, что ее воспитанница Надежда собиралась стать матерью и она посчитала должным остаться.

Несколько поколений семьи Пушкиных выросло воспитанниками Арины Родионовны. Но именно Александр Сергеевич больше всех привязался к няне. Отчасти Арина заменила ему мать. Ведь именно она посвящала ему все свое время и воспитывала его. Нередко он сам называл ее «мамушка».

Именно со слов Арины Родионовны Александр Сергеевич записал семь сюжетов сказок, три из которых дошли до нас: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его балде» и «Сказка о мертвой царевне».

Великий поэт сделал любимую няню прообразом няни Татьяны из «Евгения Онегина». Их связь была настолько сильна, что Арина Родионовна разделила с Пушкиным ссылку.

В последний раз поэт виделся с няней за год до ее смерти. К тому моменту ей было уже 69 лет.

Арину Родионовну похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. Спустя два года Александр Сергеевич пытался найти ее могилу, но не смог- она была безвозвратно утрачена.