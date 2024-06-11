Зачем супруга президента Ельцина отказалась от своего имени

В 1960-х годах Наина Ельцина сменила паспорт. Это было связано с тем, что будущая «первая леди» тогда стала работать, а коллеги начали называть ее по имени-отчеству.

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Анастасия-Ная-Наина

Наина Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) появилась на свет в 1932 году в селе Титовка Оренбургской области. В семье Гириных также воспитывались младшие братья и сестра Ельциной. Все они носили вполне привычные для русского уха имена: Леонид, Анатолий, Владимир, Виталий и Роза. Впрочем, и сама будущая «первая леди» России при рождении получила обычное имя – Анастасия. Вот только, по словам самой Ельциной, ее имя все окружающие употребляли исключительно в сокращенном варианте. Домашние называли девочку Наей, а школьные товарищи – Наиной.

Понятно, что Наина Иосифовна настолько свыклась с этим именем, что первоначальное Анастасия казалось ей чем-то чуждым. И это при том, что родители Ельциной были верующими людьми и даже крестили дочь именно с этим именем. Мало того, в древних преданиях Наина считалось проклятым именем, которым опасались называть детей. Нам оно известно по сказочному образу пушкинской колдуньи. Вот и Борис Ельцин никак не мог принять странное имя невесты. Как пишет историк Николай Зенькович в своей книге «Борис Ельцин», даже после того, как Гирина и Ельцин поженились, последний еще долго называл жену просто «девушка».

Смена паспорта

Между тем Наину Иосифовну долгое время существование ее полного имени и даже упоминание его в официальных документах не беспокоило. Все вокруг знали, что называть девушку следует не Настей, а Наиной. Однако все изменилось, когда Ельцина окончила строительный факультет Уральского политехнического института. Она была специалистом по канализации и водоснабжению и много лет проработала в этой области. Официальное обращение коллег к ней Наине не очень нравилось, потому как те, если верить биографу Ольгу Горшенковой, использовали наряду с отчеством Иосифовна паспортное имя Анастасия.

Наина Ельцина же быть Анастасией категорически не хотела. Это имя до такой степени стало для Ельциной чужим, что, как пишет Леонид Млечин в своей книге «Ельцин», в 1960-х годах она сменила паспорт, в котором уже было зафиксировано имя Наина. Примечательно, что политик и журналист Александр Хинштейн до сих пор не понимает, зачем на самом деле Ельциной понадобилось менять обычное имя Анастасия на почти былинное Наина. Зато, по мнению Хинштейна, у противников Бориса Николаевича нашелся еще один повод для того, чтобы уличить президентскую супругу в скрытом еврействе.

Влияние имени

Между тем журналист Наталья Константинова считает, что имя Наина стало для Ельциной своеобразной путевой звездой, талисманом. Она потеряла нескольких близких людей при почти одинаковых обстоятельствах: отец Наины Иосифовны и два ее брата погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Однако Наина вышла замуж за человека, которому суждено было стать президентом России.

Мистики связывают все перечисленное выше с именем «первой леди». Многие же уверены в том, что в русской семье, где знают поэму «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, никогда таким именем девочку не назовут, ибо Наина там гений зла, колдунья, ведьма. Недаром Клавдия Васильевна (мать Ельцина) однажды поведала журналистам о том, что Наина Иосифовна — еврейка, но «хорошая еврейка».

Сама же «хорошая еврейка» и «колдунья» уверяла, что никогда в жизни (даже в далекой юности) не гадала ни с помощь карт, ни иными способами. Тем не менее она считала, что стечение трагических и радостных обстоятельств как будто готовило ее к необычной, но все-таки счастливой жизни.