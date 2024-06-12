100 лет со дня рождения последнего друга СССР — Джорджа Буша-старшего

Джордж Буш — старший был последним ветераном Второй мировой войны на посту президента США. Он возглавил Америку накануне завершения Холодной войны и по своему опыту понимал, какой ужасной может быть война «горячая». Буш был против развала СССР и предостерегал украинцев от «самоубийственного национализма», но его не услышали. «Газета.Ru» рассказывает, как техасский ковбой Буш не смог спасти Советский Союз.

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Младший офицер, мальчик молодой

Джордж Герберт Уокер Буш был наследником влиятельного американского клана Бушей, сыном инвестиционного банкира (ставшего при жизни сына сенатором США), внуком влиятельного бизнесмена-железнодорожника. В 17 лет Джордж, бывший к тому моменту президентом класса, редактором школьной газеты и капитаном сразу двух спортивных команд — бейсбольной и футбольной — решил пойти на войну с Японией.

«Я понимал, что такое война, потому что мы все видели фильмы о фашистах и тому подобное. Мы видели фильмы, как воюют русские и немцы, как ужасно на фронте и через что прошла Россия в результате нацистского нашествия. Поэтому, я думаю, это просто было желание служить своей стране, когда страна подверглась нападению», — рассказывал он спустя годы в интервью российским журналистам.



В 1943 году он окончил учебу и стал одним из самых юных военных летчиков американских Вооруженных Сил. Буш, которого за худобу сослуживцы прозвали «Кожей», летал на торпедоносце на Тихоокеанском театре Второй мировой войны.

Во время налета на остров Титидзима его самолет был сбит, штурман и второй пилот погибли, но сам он спрыгнул с парашютом и приводнился в океане. «Коже» повезло — его подобрала американская подлодка.

А многим его сбитым сослуживцам не повезло — их съели акулы или казнили (и тоже съели) японцы.

Случай каннибализма на Титидзиме задокументирован, после войны ответственные за это зверство японские офицеры были осуждены и повешены.

Буша наградили Крестом летных заслуг, вернули на службу, но тут Япония капитулировала (после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки). В общей сложности юный ветеран участвовал в 58 боевых вылетах.

Джордж вернулся домой и поступил в элитный Йельский университет, где вступил в тайное общество «Череп и кости», членами которого были многие будущие президенты США, видные государственные деятели и предприниматели.

Незадолго до войны Джордж встретил свою будущую жену Барбару. Поженились они в 1945 году и прожили вместе до самой смерти в возрасте 92 и 94 лет. Буш пережил жену на восемь месяцев. В браке родилось шестеро детей, в том числе первая дочь Робин, умершая в детстве от лейкемии, и будущий президент США Джордж Буш — младший.

Буш в политике

Отец Джорджа, инвестиционный банкир с Уолл-стрит Прескотт Буш, в 1952 году был избран сенатором Соединенных Штатов от Коннектикута. А сам Джордж с Барбарой уехал с Восточного побережья в Техас, где занялся нефтедобычей, бурением скважин — в том числе и в Мексиканском заливе. Удачно продав акции одной из компаний, где он работал, Буш заработал первый миллион долларов.

За годы жизни в Техасе Буш хорошо узнал этот край, важный для американских выборов и промышленности. И вступил в Республиканскую партию, традиционно сильную в «штате одинокой звезды».

Буш дважды становился конгрессменом, нередко выступал вопреки партийной линии — например, поддержал президента Ричарда Никсона в вопросе войны во Вьетнаме, когда тот решил не посылать новые войска из США, а спонсировать южновьетнамское правительство военной техникой и деньгами. Никсон даже хотел сделать Буша своим вице-президентом.

После Уотергейтского скандала и отставки Никсона Буш сумел не «запятнать» репутацию, но при этом сохранил дружеские отношения со скандальным экс-президентом США. Дальнейшая карьера Буша была разнообразной — он и представлял Америку в ООН, и летал налаживать отношения с Китаем, и возглавлял ЦРУ. Под руководством Буша американская разведка активно поддерживала ультраправые группировки в Латинской Америке и пыталась подавить левые силы.

Кадровый политик-республиканец, Буш в 1980-м познакомился с Рональдом Рейганом. Их отношения были непростыми. Поначалу ветеран, нефтяник и ЦРУшник Буш был противником актера и губернатора Калифорнии Рейгана, намеревался победить его на праймериз, но после стал его союзником и вице-президентом. Когда в 1981 году на Рейгана было совершено покушение и тот оказался в больнице, Буш отказывался принести присягу и даже лететь в Белый дом на вертолете — чтобы не создать впечатление, что он хочет подсидеть первое лицо. Рейган оценил это, и их личные отношения с Бушем стали уже просто дружескими. Пост второго лица Буш занимал до 1989 года.

В 1985 году он несколько часов был врио президента США, пока Рейгану делали сложную медицинскую операцию. В те годы в ходе многочисленных советско-американских «саммитов» (кстати, как раз тогда это слово, обозначающее встречу на высшем уровне, вошло в отечественный политический лексикон) Буш познакомился с последним лидером СССР — Михаилом Горбачевым.

Спустя пару лет, в 1989 году, Буш-старший был избран президентом США. «Я предстаю перед вами и вступаю в должность президента в момент, полный надежд. Мы живем в мирное, процветающее время, но мы можем сделать его лучше. Ибо дует новый ветерок, и мир, освеженный свободой, кажется возрожденным; ибо в сердце человека, если не на самом деле, дни диктатуры прошли. Тоталитарная эпоха уходит, ее старые идеи сдуваются, как листья с древнего, безжизненного дерева», — заявил он во время инаугурации.

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Как Буш не смог спасти СССР

В 1989 году в странах социалистического лагеря Восточной Европы одна за другой прошли «бархатные революции» — пали коммунистические правительства. При этом Михаил Горбачев, вопреки брежневской доктрине, не стал вводить туда советские войска, как это было, например, в 1968 году в Чехословакии. В администрации Буша взгляды на Горбачева разделились: часть чиновников видела его реальным демократическим реформатором-идеалистом, а часть — реалистом, который пытался изменить систему и продолжать конкуренцию с США на равных.

При этом Горбачев применил силу в пределах самого СССР для подавления национально-демократических движений сепаратистов — в Литве и Грузии. Администрация Буша, впрочем, не стала критиковать Кремль, надеясь сохранить хорошие отношения и предотвратить сворачивание реформ.

«Не давая поводов Москве для отмены курса на Перестройку, он склонил СССР к полной капитуляции», — писали историк Майкл Бешлосс и дипломат Строб Тэлботт.



По словам самого Буша-старшего в интервью HBO в 2012 году, публичная радость по поводу распада СССР была бы «самой глупой вещью, которую он мог бы сотворить».

Хотя консерватор Буш и хотел краха коммунизма, он осознавал опасность распада Советского Союза и риски, которые это влекло за собой для всего мира.

В начале лета 1991 года президентом РСФСР стал Борис Ельцин, который конфликтовал с президентом СССР Горбачевым и стремился выйти из-под союзной власти. На окраинах СССР, в первую очередь в Прибалтике и на Украине, усилились сепаратистские движения.

А 23 июля был парафирован договор о Союзе Суверенных государств (ССГ), который должен был изменить структуру СССР. 31 июля Горбачев и Буш договорились в Москве о сокращении ядерных арсеналов СССР и США. Ничто не предвещало беды, и казалось, что 20 августа договор об ССГ вступит в силу. Вашингтон был крайне заинтересован, чтобы ядерные арсеналы СССР контролировались из единого центра.

«Буш, как бывший директор ЦРУ, конечно, понял, насколько это серьезно, поэтому он предпочитал иметь дело с одним Горбачевым и одним Советским Союзом, может быть реформированным, но единым союзом, вместо того, чтобы иметь дело с четырьмя ядерными державами и еще 11 неядерными независимыми национальными республиками», — отмечал профессор истории университета Аризоны Марк фон Хаген.



1 августа Буш приезжает в Киев, где выступает с речью, получившей название «Котлета по-киевски» — в переводе на английский Chicken Kiev. «Чикен» может трактоваться и как «трусишка».

Речь, написанную будущим госсекретарем Кондолизой Райс, Буш произнес, находясь под впечатлением от кровавого начала распада Югославии.

Президент США призывал украинские элиты отказаться от «самоубийственного национализма», пугал ростом этнической ненависти и предлагал им сохранить автономию в составе ССГ.

«Мы будем поддерживать тех, кто в центре и республиках, кто добивается свободы, демократии и экономической свободы», — подчеркивал он.



Буш объявил, что американцы не будут поддерживать тех, кто ищет замены «далекого тирана на местного деспота». По его мнению, выбор между независимостью и Горбачевым как главой ССГ был ложным. Проект подразумевал «мягкую» федерацию — что-то наподобие современного Евросоюза.

Но в 1991 году Буша не поняли — его критиковали за соглашательство с коммунистами и обвиняли в том, что он препятствует стремлению украинцев к независимости. А спустя три недели после этой речи произошел путч ГКЧП, в результате которого Горбачев потерял власть. На этом фоне Украина объявила о независимости.

Уже осенью 1991 года Джордж Буш говорил Горбачеву:

«Ты знаешь традиции Америки как демократической нации. Мы должны поддержать украинский народ. Но мы хотим это сделать так, чтобы поощрить мирный переход к новому порядку, построенному на продуктивных отношениях с центром и дружественных отношениях между Украиной и Россией».



В начале 1990-х многим казалось, что Буш-старший был неправ, предлагая Украине не выходить из состава Союза. Автор речи Кондолиза Райс в 2005 году даже признавала, что «котлета по-киевски» была ошибкой, и Украине нужно было получить независимость, чтобы избежать кровопролития при распаде СССР. Однако история распорядилась иначе.

Джордж Буш — старший умер в возрасте 94 лет в 2018 году, застав украинские события 2014 года.