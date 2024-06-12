«За шесть миллионов говорит один голос»: 95 лет со дня рождения Анны Франк

12 июня 1929 года родилась Анна Франк — девочка, чей дневник стал важным свидетельством преступлений, совершённых гитлеровцами. Анна происходила из еврейской семьи, которая после прихода к власти нацистов в Германии была вынуждена эмигрировать в Нидерланды. Однако в 1940 году Третий рейх оккупировал территорию Нидерландов. Спасаясь от преследований, семья Франк около 2,5 лет провела в тайном помещении в здании фирмы «Опекта», на которую работал отец Анны Отто. В 1944 году сотрудники гестапо обнаружили скрывавшихся и отправили в концлагерь. Незадолго до окончания войны девочка умерла от тифа. В 1947 году при содействии отца Анны был издан её дневник.

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«В дневнике Анна была другим человеком, намного взрослее. Я не знала, что она такая глубокая, так способна наблюдать за вещами и людьми вокруг неё», — вспоминала подруга детства Анны и медсестра Ханна Пик-Гослар



Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в семье отставного офицера Отто Франка во Франкфурте-на-Майне. У неё была старшая сестра Марго, которая родилась в 1926 году.

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После прихода нацистов к власти в Германии Отто Франк эмигрировал в Амстердам и устроился на должность управляющего в акционерное общество «Опекта», производившее джемовые примеси. Он поселился в доме 37/2 на площади Мерведеплейн и вскоре забрал к себе семью.

В 1940 году Нидерланды были оккупированы гитлеровской Германией. Франки пытались эмигрировать в США, но им отказали в визе. 5 июля 1942 года Марго Франк получила повестку в гестапо для отправки в концлагерь.

6 июля 1942 года друзья и коллеги Отто помогли семье Франк укрыться в тайном убежище, оборудованном в здании «Опекты» (дом 263 на набережной Принсенграхт). Через некоторое время к ним присоединились семья ван Пельс и дантист Фриц Пфеффер.

Связь с внешним миром обитатели убежища поддерживали через коллегу Отто Франка Мип Гиз и её мужа Яна. Гизы приносили им продукты и рассказывали о событиях, происходящих в мире. На фото: экс-президент Израиля Шимон Перес в Доме Анны Франк.

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С июня 1942 года Анна вела дневник в подаренном ей отцом альбоме для автографов, обращаясь к вымышленной подруге по имени Китти. Весной 1944-го Анна начала писать на основе своего дневника роман, дав обитателям убежища вымышленные имена.

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Оригинальный дневник Анны Франк в немецком историческом музее в Берлине.

«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног», — писала Анна в дневнике.



В августе 1944 года сотрудники гестапо и нидерландской полиции ворвались в дом 263 на Принсенграхт и арестовали обитателей убежища. По одной из версий, их выдал неизвестный доносчик, по другой — операции с продовольственными карточками и сотрудничество «Опекты» с чёрным рынком.

Бывшие обитатели убежища попали в концлагерь Вестерборк, а затем — в последний эшелон, отправлявшийся в Освенцим, где семью разделили. Осенью Марго и Анну перевели в концлагерь Берген-Бельзен. Там девушки заболели сыпным тифом и умерли (в феврале или марте 1945 года).

Из всей семьи Франк войну пережил только Отто. Когда он вернулся в Нидерланды, Мин Гиз передала ему спрятанный ею дневник Анны. В 1947 году с разрешения Отто дневник был опубликован. Впоследствии его перевели на 65 языков. Общий тираж изданий дневника Анны Франк превысил 35 млн экземпляров.

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Могила Марго Франк и Анны Франк в бывшем концлагере Берген-Бельзен.

«За шесть миллионов говорит один голос — не мудреца, не поэта — обыкновенной девочки», — отметил в предисловии к советскому изданию дневника Анны Франк 1960 года писатель Илья Эренбург.



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Памятник Анне Франк в Амстердаме.

На набережной Принсенграхт, 263, открыт музей — Дом Анны Франк. Дневник Анны был признан объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО и включён в список 100 лучших книг ХХ века по версии Le Monde. О жизни Анны снято несколько фильмов, в её честь названы улицы и учебные заведения.