Устраивал вечеринки в ЦРУ и грабил банки: агент КГБ Кристофер Бойс

Кристофера Бойса можно по праву считать самым безбашенным агентом КГБ. В США он благодаря родственным связям получил престижную работу, но всю (вполне приличную) зарплату спускал на вечеринки. Денег постоянно не хватало, а поэтому парень решил заняться шпионажем в пользу СССР.

© Социальные сети

Красиво жить не запретишь

Кристофер Бойс вырос в Южной Каролине рядом с зажиточными американцами. Он любил праздный образ жизни, а в подростковом возрасте пристрастился ещё и к наркотикам. Парень поступил в колледж, откуда его вскоре выгнали. Получить престижную работу он смог только благодаря стараниям отца – бывшего сотрудника ФБР. Так в Бойс в 1975 году стал сотрудником калифорнийской фирмы TRW, которая являлась подрядчиком Агентства национальной безопасности США и разрабатывала высокотехнологические и секретные программы, в том числе касающиеся и космической разведки.

То, что Кристофер получил доступ к сверхсекретным документам, ничуть не изменило его отношение к жизни. Тяга к шумным праздникам никуда не делась. Бойс и его коллеги устраивали пьяные вечеринки в особо охраняемом узле связи с Агентством безопасности и ЦРУ, прятали алкоголь за стойками шифровальных машин, делали коктейли с помощью устройства, предназначенного для взлома кодов.

На секретной службе КГБ

Вечеринки, наркотики – затратные статьи расходов, а поэтому Кристофер был постоянно на мели. Чтобы поправить своё материальное положение он и решил заняться шпионажем для СССР. Тогда парень отправил своего приятеля Эндрю Ли в Мексику – устанавливать связи с советским посольством.

Задуманное удалось осуществить, и на протяжении двух последующих лет Бойс через Ли передавал советскому резиденту отснятые секретные документы. КГБ ценил такого ценного осведомителя, выплатив ему более 70 тысяч долларов. Далее от Бойса потребовали окончить колледж и пойти на работу в ЦРУ или Агентство безопасности, чтобы продолжить добывать важную информацию.

Но в 1977 году отлаженная схема дала сбой. Ли, прибывший в Мехико для передачи очередной «порции» документов, загремел в полицию. Стражи порядка, вскрыв свёрток, сразу же передали дело ФБР. На допросе Эндрю не стал хранить молчание и сдал своего подельника. Бойса арестовали и приговорили к 40 годам тюрьмы.

В 1980 году Кристофер вновь напомнил о себе, совершив побег. Его искали в Мексике, Австралии, Коста-Рике и ЮАР, тогда как требовалось всего лишь повнимательнее осмотреться в Вашингтоне.

ФБР вело поиски беглеца на протяжении года. Всё это время Бойс не сидел сложа руки. Его продуктивность поражает – всего за несколько месяцев разоблачённый советский шпион сумел ограбить 17 банков!

На свободе Кристофер оказался в 2008 году, отбыв 24-летнее заключение, а в 2013 году он написал книгу о своей работе на Советский Союз.