Слава и тюрьма «русского Пеле»: трагедия Эдуарда Стрельцова

Его называли «русским Пеле» и прочили мировую славу. Он сыграл свой первый серьезный матч в 1954 году, а завершил карьеру через 14 лет, пять из которых вынужден был провести совсем не на футбольном поле, а в тюрьме. Его именем бредили все советские мальчишки – в те годы футболист Эдуард Стрельцов в СССР был чуть ли не так же популярен, как Юрий Гагарин. MIR24.TV рассказывает, о жизни звезды отечественного спорта и о том, как он стал одним из самых знаменитых футболистов Советского Союза.

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Талант из заводской команды

Как гласит семейная легенда Стрельцовых, свой интерес к футболу Эдик проявил в возрасте полутора лет, когда впервые ударил ногой по мячу. Далеко не все мальчишки, научившиеся пинать мячик, едва встав на ноги, становятся потом знаменитыми футболистами. Эдуард стал – благодаря своему упорству и таланту.

Детство Стрельцова прошло в подмосковном пригороде Перово и выпало на трудные годы. Свой четвертый день рождения он отметил, когда на Москву падали первые немецкие бомбы. Своего отца Анатолия Стрельцова он проводил на фронт, а через год увидел в последний раз. Удачливый разведчик, умудрившийся за всю войну не получить ни одного ранения, Анатолий Стрельцов не вернулся домой. После Победы он поселился в Киеве с новой женой, которую встретил на фронте.

Мать Эдика Софья Стрельцова ушла из детского сада, где работала до войны, на завод «Фрезер». Когда будущий футболист подрос, он вслед за матерью устроился работать на тот же завод: одной зарплаты на двоих не хватало. К тому же никакого серьезного интереса к учебе мальчишка не проявлял. Нет, школьную программу он тянул, на второй год не оставался и двоечником не был. Просто учиться ему было неинтересно. Из всех предметов его больше всего интересовали история и физкультура.

Много позже, когда Эдуард Стрельцов уже станет легендой, близко знавшие его люди будут говорить, что он обладал уникальной даже для профессионального спортсмена фигурой. Большинство футболистов – поджарые, сухопарые, а Стрельцов был настоящим атлетом. И это не раз помогло ему в жизни, когда приходилось в прямом смысле слова драться за нее.



На заводе «Фрезер» существовала своя футбольная команда, что было обычным делом в Советском Союзе. В нее-то и пришел Эдуард Стрельцов, как только устроился на завод. Причем пришел триумфально: в возрасте 13 лет он стал самым молодым игроком «Фрезера». И сразу проявил себя как одаренный футболист. А три года спустя, во время товарищеского матча заводской команды с московским «Торпедо» на него обратил внимание тренер соперников Василий Проворнов. Так Эдуард Стрельцов перешел из любителей в профессионалы, став членом «Торпедо» – одного из самых знаменитых и популярных футбольных клубов послевоенного СССР. Это произошло, когда Стрельцову исполнилось 16 лет.

«У меня все еще впереди»

В первый раз за «Торпедо», которому он отдаст всю свою жизнь, Эдуард Стрельцов сыграл уже в 1954-м году. Меньше чем за год он прошел путь от «пробного» игрока дублирующего состава до участника основной команды. А в 1955-м семнадцатилетний Стрельцов стал членом сборной СССР по футболу и в первых же международных матчах проявил себя с лучшей стороны. Две игры – со шведами и с индусами – он провел, принеся своей команде по три гола. Этот громкий результат вывел Стрельцова в лидеры неофициального болельщицкого «топа» и привлек к нему внимание за пределами страны.

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А молодой футбольный талант продолжал блистать на мировых аренах. В 1956 году на XVI летней Олимпиаде в Мельбурне советская сборная по футболу стала обладателем золотых наград, обыграв в финальном матче сборную Югославии. В этом матче Стрельцов не участвовал, потому что в решающей игре полуфинала против сборной Болгарии, когда судьба игры висела на волоске, вышел на поле с тяжелой травмой. Тем не менее он забил гол, а потом сделал решающую голевую передачу. Но в финале играть уже не смог.

По правилам тех лет олимпийские медали получали только участники финального матча. Так что Эдуарду Стрельцову «золото» не полагалось. Но товарищи по команде очень хорошо понимали, что без Стрельцова они вообще не попали бы в финал. И тогда другой игрок сборной спартаковец Никита Симонян предложил ему свою золотую медаль. Стрельцов отказался, сказав, мол, я еще молодой, у меня впереди много других футбольных трофеев.



Как Брежнев заступился за футболиста?

И это было правдой. В следующие два года Эдуард Стрельцов сделал все, чтобы его родное «Торпедо» получило серебряные медали чемпионата СССР по футболу, а потом вывел сборную страны в плей-офф чемпионата мира. Казалось бы, вот-вот талантливейший футболист совершит последний рывок и наконец получит свой «Золотой мяч», на который его неоднократно номинировали. Но судьба распорядилась иначе. В 1958 году Стрельцов был осужден по делу, которое все знавшие его дружно называли сфабрикованным, и следующие пять лет провел вдали от товарищей по команде.

Кого-то другого такой трагический поворот событий мог бы сломить. Но не Стрельцова. Хотя на свободу он вышел, по выражению его близкого друга, футболиста Анзора Кавазашвили, «лысоватым и обиженным на судьбу». Еще два года ему не позволяли играть за родное «Торпедо», и один из лучших игроков СССР выступал только в матчах заводской команды «ЗИЛа».

Ситуация изменилась лишь после того, как в нее вмешался советский лидер Леонид Брежнев. С просьбой вернуть Стрельцова в большой футбол к нему обратился секретарь парткома советского автогиганта Аркадий Вольский. По легенде, Генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС тогда сказал: «Я вот не понимаю. Если слесарь отбыл срок, ему же можно работать слесарем!» И Стрельцов вернулся в «Торпедо».



Правда, его все равно старались не выпускать на важные матчи – опасались каких-то непонятных инцидентов. Между тем, инциденты возникали без всякого желания Стрельцова, лишь потому, что не видевшие на поле своего кумира болельщики громко требовали его выхода. Один из них произошел еще до возвращения спортсмена в «Торпедо», когда заводская команда «ЗИЛа» играла матч в Горьком (современный Нижний Новгород). Не увидев Стрельцова на поле – выпускать его запретили по распоряжению свыше, – болельщики устроили настоящие беспорядки, угрожая разгромить стадион. В дело вмешался все тот же Аркадий Вольский, приказавший, чтобы под его ответственность игрок участвовал в матче.

Уйти, чтобы остаться

Свою последнюю игру Эдуард Стрельцов сыграл в 1970 году. Ему было всего 32 года, когда из-за подорванного в колониях здоровья и тяжелой травмы ахиллесова сухожилия он вынужден был оставить большой спорт. Но отказаться от футбола было выше его сил. Стрельцов окончил Малаховский филиал Смоленского государственного института физической культуры (нынешняя Московская государственная академия физической культуры) и вернулся в «Торпедо» на должность тренера детской футбольной школы. Он готовил юных торпедовцев до последних дней своей жизни, передавая им все, чему научился сам за свою недолгую, но яркую спортивную карьеру.

Передавать было что. Именно Эдуарда Стрельцова называют человеком, который первым отработал и отточил практику паса мяча пяткой. Овладев этим приемом, Стрельцов мог передать мяч любому товарищу по команде, где бы тот ни находился – хоть слева, хоть справа, хоть сзади.

«Стрельцов был выдающимся игроком, который мог в одиночку решать любые матчи», – так отзывался о нем коллега по «Торпедо» Михаил Гершкович. Подтверждает это и тот факт, что по сей день Стрельцов занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной СССР по футболу.



Эдуард Стрельцов умер на следующий день после своего 52-летия, 22 июля 1990 года. Ему еще хватило сил принять в своей палате в московском онкологическом центре на Каширке своих ближайших друзей, а ночью его не стало. Похороны знаменитого футболиста на Ваганьковском кладбище превратились в манифестацию болельщиков. Его имя с 1996 года носит московский стадион «Торпедо», рядом с которым год назад появилась улица Стрельцова. Но самое главное, что имя Эдуарда Стрельцова по сей день чтят множество любителей футбола, помнящие тех, кто принес славу отечественному спорту. И потому не стоит удивляться, что на надгробном памятнике на Ваганьково и сегодня постоянно висит новенький «торпедовский» шарф: чьи-то руки заботливо укутывают им гранитную шею Стрельцова.