Мать и отец Ленина: какие загадки до сих пор не разгаданы

Долгое время традиционный портрет семьи Вождя революции выглядел безупречно. Любящие и заботливые отец и мать – Илья Николаевич и Мария Александровна. Шесть одаренных детей: старшие Аня и Саша, за ними – Оля и Владимир, будущий Вождь мирового пролетариата, младшие – Митя и Маша. Все они, кроме умершей от тифа Ольги, посвятили жизнь делу революции. Но любители поискать чужие скелеты способны отыскать их в шкафу любой семьи.

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Вниз с обрыва

В книге про кремлевских детей Л. Васильева приводит родившуюся в перестроечные годы легенду о том, что отцом старшего сына Ульяновых был Дмитрий Каракозов. О том, что именно он в 1866 году безуспешно покушался на царя, знает каждый. О том, что мать Ленина якобы родила от революционера мальчика, заговорили лишь в 80-е.

Появившийся за 4 дня до покушения на царя Саша был внешне и по характеру похож на «биологического» отца. Поговаривали, что старший Ульянов не признавал и не любил сына. А мать, чтобы забыть про свой позор, якобы столкнула мальчика с крутого нижегородского откоса. В подобное трудно поверить, если бы не воспоминания сестры Ленина Анны. В книге с ее мемуарами «О Ленине и семье Ульяновых» упоминается случай на обрыве.

Правда, говорится, что брат сам «упал и покатился, испугав мать». Но странным и трудно объяснимым кажется поведение матери. Как вспоминает Анна, Мария Александровна почему-то не бросилась за сыном, а продолжила стоять над обрывом, закрыв лицо руками. Поймал «быстро катящийся маленький комочек», писала Анна, «некий благодетель». До сих пор остается загадкой, действительно ли мать – в приступе отчаяния или по каким другим причинам – столкнула крошечного сына с обрыва? И почему она не попыталась его спасти?

Известно только, что многие годы спустя мать Ленина обивала пороги и буквально вымаливала помилование для старшего сына. А когда его казнили, полностью утратила интерес к жизни. Такое невозможно, если бы она действительно стыдилась или не любила сына. К тому же биографы доказали, что Каракозов не мог быть отцом Александра. Хотя он учился в том же пензенском училище, где преподавал Илья Николаевич, и даже жил в том же доме, где тот снимал комнату. Но Мария Александровна приехала в Пензу, когда Каракозов уже был в Москве.

Княжеская дочь

В те же перестроечные годы родилась еще одна легенда о семье Ульяновых. Якобы в молодости мать Ленина находилась при дворе в качестве фрейлины. Закрутила там отношения с кем-то из высокопоставленных лиц (чуть ли не с членами царской фамилии), а когда выяснилось, что девушка на сносях, ее отправили домой к родителям. Там ее быстро обручили с молодым преподавателем Ильей Ульяновым. Взамен ему посулили карьерный рост. Кстати, новые должности Илья Николаевич получал регулярно, но вряд ли они были платой за сговорчивость.

Байка о том, что Александр был сыном царя, а убить его решил из-за желания отомстить за поруганную честь матери, кажется несостоятельной. Хотя бы потому, что первой у родителей Ленина появилась Анна. Была ли она царской дочерью? На этот счет существуют лишь домыслы.

Так, драматург И. Попов как-то обронил, что «Аня – прижитая». По слухам, она была дочерью «одного из великих князей». Стоит сказать, что Попов был близко знаком с Ульяновым-Лениным, много пересекался с ним в эмиграции, водил дружбу с Арманд. Он был убежден, что Инессе известна «какая-то тайна семьи Ульяновых».

Редкий гость

Л. Васильева упоминает о странных отношениях между супругами. Илья Николаевич придерживался патриархальных взглядов на семью. Считал, как и большинство его современников, что главу семейства должна заботить работа и обеспечение жены и детей материальным благополучием. Жена, по его мнению, должна заниматься домом. Но Мария Александровна была слишком «умной и передовой», поэтому не желала оказываться в кабале семейного очага. Она проповедовала свободу взглядов, в том числе якобы и на супружеские отношения.

Не имевший характера или не желавший противостоять жене Илья Николаевич решил полностью уйти в работу. Сначала он служил инспектором народных школ, потом – директором, дослужился до чина действительного статского советника и получил право на потомственное дворянство. Его усилиями количество народных школ в Симбирской губернии от 20 доведено до 430. Мария Александровна оказалась предоставлена самой себе, поэтому «жила, как хотела».

С тем, что отец был «редким гостем в доме» была категорически не согласна старшая дочь Анна. На эту мысль наводит ее реакция на заметку драматурга Валериана Назарьева, опубликованную в 1894 году в «Симбирских губернских новостях». Назарьев долго воспевает Илью Николаевича. Называет его «губернским просветителем», «строителем школ на селе», «беспримерным тружеником». Лишь в конце упоминает, что отец Ленина «не знал, что творилось в семье, чем увлечены дети, откуда берется новый мундир и чистый платок в кармане». И всё это – благодаря «заботам супруги».

Кажется, что в этой фразе нет ничего оскорбительного. Занятой человек действительно может не находить времени на решение бытовых проблем. Но почему она так задела Анну Ильиничну, которая гневно доказывала, что «отец знал, что происходило в семье» и «уделял детям много времени». Может, потому что в семье действительно было не всё гладко.

Последний шанс

Косвенным доказательством натянутых отношений между родителями можно считать отсутствие прямых высказываний о них в ленинских воспоминаниях. Как говорил Г. Мясницкий, создавший в 70-е годы XX века большой музей о родителях Ульянова-Ленина, ни в одном томе ленинских сочинений он не нашел ни слова об отце. Письма Ленина к матери там были, но и о ней напрямую Владимир Ильич не писал. Это показалось эксперту странным.

Женились ли родители Ленина по любви – еще один вопрос без ответа. Действительно ли Мария Александровна хотела выйти замуж за Илью Николаевича? Или он стал для нее, 28-летней засидевшейся в девках барышни, последним шансом? Любил ли ее сосватанный жених или попросту решил, что пришло время жениться? А образованная и жизнерадостная Машенька показалась ему лучшей партией.

Иванович-Ильич

В 1869 году Ульяновы перебираются в Симбирск. Туда же приезжает врач Иван Покровский. Вскоре он сближается с Марией Александровной, и якобы почти занимает в доме место постоянно отсутствующего отца. Покровский придерживался революционных взглядов. Он снабжал детей запрещенными книгами, при этом Анна Ильинична в мемуарах почему-то никогда не называла его по имени. Писала «знакомый доктор» или «домашний доктор».

Кажется странным, что в мемуарах Анны Ильиничны упомянуты малознакомые люди, которые не сыграли значительной роли в жизни семьи, но не назван по имени тот, кто долгие годы находился рядом. Возможно, из-за чувства неловкости или стыда, ведь старшая дочь наверняка понимала, что между матерью и «домашним доктором» могут быть не просто приятельские отношения.

Для подобных подозрений были основания. Ивана Сидоровича и Марию Александровну так часто видели вместе, что их почти считали супругами. Якобы Владимиру даже выдали аттестат с отчеством «Иванович», исправив затем на «Ильич». Поговаривали, что младший сын Дмитрий рожден от Ивана Сидоровича. Якобы и врачом-то Митя стал из-за желания пойти по стопам своего настоящего отца.

Однако нет обнародованных документов, которые бы подтвердили мифы и домыслы. Известно лишь, что родители Ленина действительно хранили тайну. Какую и сколько всего было скелетов в шкафу Ульяновых? Это до сих пор остается загадкой.