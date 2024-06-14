Надин Гордимер: жизнь и борьба лауреата Нобелевской премии

Родившись 20 ноября 1923 года в маленьком шахтерском поселке Спрингс неподалеку от Йоханнесбурга, Надин Гордимер стала одной из самых значимых фигур в литературе XX века. Ее вклад в человечество неоспорим: ее величественные эпосы отражают глубину и сложность южноафриканской жизни. Она посвятила свою жизнь борьбе с расизмом и несправедливостью, зная, какой опасности это ее подвергает.

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Ранние годы и путь к литературе

С самого детства Надин проявляла незаурядные способности. Училась в начальной школе при монастыре Божией Матери Милосердной, где уже в девять лет начала писать. В десятилетнем возрасте у нее обнаружили заболевание сердца, и она продолжила обучение дома с частным учителем. Когда ей исполнилось 16 лет, ее первый рассказ «Завтра приходи снова» был опубликован в йоханнесбургском журнале «Форум». Это стало началом ее литературной карьеры, ради которой она оставила университет.

Переосмысление

1940-1950-е годы в Южной Африке ознаменовались усилением апартеида — жестокой политики расовой сегрегации. В это время Гордимер, сначала считавшая свою белую кожу признаком превосходства, испытала глубокое переосмысление своих взглядов.

Она писала: «Писатель должен быть писателем… Я никогда не принадлежала к политической партии. Моя война носит личный характер».

В своих романах Надин всегда затрагивала темы о культурной духовной пропасти между черными и белыми, о том, насколько обострился расизм, о запрете заключать браки между людьми с разным цветом кожи. В ее произведениях четко можно было проследить мысль о том, что в своей борьбе она пойдет до конца, насколько бы опасно это не было. Но несмотря на это, так же ясно прописана была мысль о том, что эту войну ей не выиграть никогда.

Гордимер гордилась тем, то она описывает не туристическую экзотическую Африку, а суровую реальность, со всеми неприглядными моментами.

В 1964 году Гордимер вместе с журналистом Энтони Сэмпсоном помогала Нельсону Манделе в подготовке его знаменитой защитной речи «Я готов к смерти». Она вела записи судебного процесса, чтобы опубликовать их за границей. Хотя их усилия не смогли спасти Манделу от заключения, он находил утешение в ее книгах:

«Я читаю все запрещенные романы Надин Гордимер и узнаю много нового о либеральной чувствительности белых».

Многократно номинированная на Нобелевскую премию за свои труды, в 1991 году Гордимер, наконец, получила ее. Ее произведения переведены на 40 языков, что говорит о глобальном влиянии ее творчества по всеми миру.

Надин Гордимер прожила долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в возрасте 90 лет 13 июля 2014 года в своем доме в Йоханнесбурге в окружении детей. Ее наследие продолжает вдохновлять и побуждать к размышлениям о справедливости и человечности.