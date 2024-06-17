Как Федор Толбухин прошел путь от бухгалтера до Маршала Советского Союза

16 июня 1894 года родился будущий Маршал Советского Союза и Герой Советского Союза Фёдор Толбухин. Он начал свою профессиональную карьеру на должности бухгалтера, но после призыва в армию проявил себя как талантливый военный, пройдя путь от рядового-мотоциклиста при штабе дивизии до командующего фронтом и группой войск Вооружённых сил СССР. По словам историков, в годы Великой Отечественной войны Толбухин сыграл важную роль в освобождении Донбасса и Крыма, разгроме гитлеровской группы армий «Южная Украина» и освобождении от нацистских оккупантов Юго-Восточной Европы.

16 июня 1894 года (в некоторых источниках со ссылкой на дореволюционные данные указывается 15 июня) в деревне Андроники Ярославской губернии родился выдающийся советский военачальник Фёдор Толбухин. В годы Великой Отечественной войны он сыграл важную роль в разгроме нацистов в южных регионах СССР и освобождении от гитлеровской оккупации стран Юго-Восточной Европы.

«Образец русского воина»

Толбухин происходил из многодетной крестьянской семьи. Когда Фёдору было всего 13 лет, его отец умер. Мальчика, который к этому времени успел окончить церковно-приходскую школу и учился в земском училище, забрал к себе работавший в Санкт-Петербурге старший брат. Он определил Фёдора в торговую школу. О военной карьере будущий Маршал Советского Союза тогда даже не задумывался. В свободное от учёбы время он проходил практику в Госбанке и Обществе взаимного кредита.

Окончив торговую школу, Толбухин устроился работать бухгалтером в Мариинское товарищество Клочкова и ко. Параллельно он продолжил экономическое образование, сдав за год экзамены за полный курс Петербургского коммерческого училища.

Судьбу 20-летнего Фёдора полностью изменила Первая мировая война. Юношу призвали в армию и после обучения в шофёрской школе направили служить рядовым-мотоциклистом при штабе 6-й пехотной дивизии на Северо-Западном фронте. Однако военное руководство обратило внимание на командирский потенциал Толбухина. Вскоре он получил направление на ускоренный курс Ораниенбаумской офицерской школы, которую окончил в июле 1915 года с погонами прапорщика.

По словам историков, на фронте Толбухин проявил себя как мужественный и волевой командир с прекрасными организаторскими способностями. Он отличился в боях с австро-германскими войсками, в том числе во время Брусиловского прорыва, был награждён двумя орденами. Толбухин быстро продвигался по службе. В 1917 году он уже был штабс-капитаном и командиром батальона. Во время революционных событий его избрали секретарём полкового комитета. После контузии Толбухина перевели в тыл — в 37-й запасной Сибирский полк, а оттуда по состоянию здоровья отпустили домой.

В Ярославской губернии Толбухин демобилизовался и несколько месяцев работал табельщиком в военно-дорожном отряде. Но в августе его назначили руководителем волостного военного комиссариата. В рамках мобилизации он был официально зачислен в кадры Красной армии.

Летом 1919 года Толбухин попросился в действующую армию. Он получил направление в школу штабной службы при штабе Западного фронта, по окончании которой служил в штабе 56-й стрелковой дивизии 7-й армии. Толбухин проявил выдающееся мужество во время Советско-польской войны и был награждён орденом Красного Знамени и серебряными часами, отмечают историки. Его направили на учёбу в Академию Генштаба РККА, но из-за сложной ситуации на фронте к началу занятий он опоздал и вернулся в действующую армию. В ноябре 1920 года Толбухин стал начальником оперативного отделения в штабе 3-й армии Западного фронта, а ещё через месяц — начальником штаба 56-й стрелковой дивизии Петроградского военного округа.

«Фёдор Толбухин — это образец русского воина, готового служить своей Родине вне зависимости от того, какие общественно-политические пертурбации она переживала», — отметил в разговоре с RT военный историк Александр Макушин.



Осенью 1921 года произошла белофинская агрессия против Советской России. Фёдор Толбухин стал начальником оперативного управления штаба Карельского района и на этой должности участвовал в изгнании интервентов. За доблесть и героизм, проявленные во время карельских событий, Толбухин был вновь награждён серебряными часами. После окончания боевых действий он вернулся на должность начштаба в 56-ю стрелковую дивизию.

«Во время службы в 56-й дивизии Толбухин проявил себя как честный, добросовестный и трудолюбивый военнослужащий, не жалеющий времени и сил для выполнения своих обязанностей», — подчеркнула в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Ольга Добжиньска.

© РИА Новости // Фёдор Толбухин

В период между Гражданской и Великой Отечественной войнами Толбухин повышал квалификацию и постепенно продвигался по карьерной лестнице. Он командовал стрелковым полком, руководил штабом корпуса, учился на оперативном факультете Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, исполнял обязанности командира корпуса. Осенью 1937 года он стал командиром 72-й стрелковой дивизии Киевского военного округа, а менее чем через год получил назначение на должность начальника штаба Закавказского военного округа. По словам историков, это был очень непростой участок службы — на границе с Турцией и Ираном, в районе со сложнейшим ландшафтом. Но уже в конце 1938 года Толбухину за успехи в боевой подготовке было присвоено звание комдива.

«С высочайшей эффективностью»

Великую Отечественную войну Толбухин встретил в Закавказье. Во многом благодаря его усилиям была блестяще выполнена операция по вводу советских войск в Иран.

«Согласно договору 1921 года между Москвой и Тегераном, Красная армия имела право вступить в Иран, если действия третьих стран на его территории могли создать угрозу для советской стороны. Чтобы обезопасить южные границы СССР от нацистов и обеспечить дополнительный маршрут поставок по ленд-лизу, в августе — сентябре 1941 года в Иран вошли британские войска и части Красной армии. С советской стороны подготовку операции осуществлял возглавляемый Толбухиным штаб Закавказского фронта, который был сформирован на базе Закавказского военного округа. Благодаря её успешному проведению был проложен Трансиранский маршрут, по которому Советский Союз получал значительную часть западных военных поставок», — подчеркнул в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.



© РИА Новости // Советские войска вступают в город Тавриз, Иран, 1941 год

В конце 1941 года войска Закавказского фронта совместно с Черноморским флотом начали Керченско-Феодосийскую десантную операцию. В январе 1942 года был создан Крымский фронт, штаб которого возглавил Толбухин. Его войска должны были освободить Крым от нацистов.

«После победы под Москвой советское командование начало ставить перед Красной армией амбициозные задачи, в том числе в Крыму. У противника на полуострове были сосредоточены сильные войска, а погода не благоприятствовала наступлению. Но командующий фронтом Дмитрий Козлов не решался прямо заявить ставке об острой нехватке сил и средств из-за присутствия в Крыму начальника главного политического управления РККА Льва Мехлиса», — отметил Дмитрий Суржик.



© РИА Новости // Фёдор Толбухин

Между Козловым и Мехлисом на фронте фактически установилось двоевластие, констатируют историки. А ответственность за провал наступления была возложена в том числе на Толбухина, которого сначала отозвали в Москву, а затем назначили на тыловую должность заместителя командующего Сталинградским военным округом.

«На момент перевода Толбухина Сталинград был ещё глубоким тылом Красной армии, но ситуация очень быстро поменялась. Летом 1942 года гитлеровские войска двинулись к Волге», — напомнил Суржик.



В конце июля 1942-го Толбухин стал командующим 57-й армии только что сформированного Сталинградского фронта. Под Сталинградом его полководческий талант раскрылся в полной мере. Сначала подчинённые ему подразделения сдерживали натиск нацистов вместе с частями 64-й армии, а затем на позиции 57-й армии обрушились главные силы 4-й танковой армии генерала Германа Гота. Однако Толбухин точно предугадывал действия врага и эффективно маневрировал резервами. В итоге бронетехника Гота на обороняемом частями 57-й армии направлении до Волги так и не дошла.

«Штабной офицер и командир — это две разные ипостаси. Толбухин доказал, что он с высочайшей эффективностью справляется со своими обязанностями в обеих», — отметил Александр Макушин.



В ходе контрнаступления подразделения Толбухина проломили порядки врага и соединились с частями Юго-Западного фронта, чтобы принять участие в ликвидации блокированной в Сталинграде нацистской группировки. За действия на Волге Толбухин был произведён в генерал-лейтенанты и удостоен ордена Суворова I степени.

В 1943 году Толбухин был переведён на должность командующего Южным фронтом и повышен в звании до генерал-полковника. Его подчинённые в тяжелейших боях сокрушили оборону гитлеровцев на Миус-фронте, который нацисты считали неприступным. Эти события стали прологом к полному освобождению Донбасса. В сентябре 1943 года Фёдор Толбухин был уже генералом армии.

Осенью 1943 года войска Южного фронта, переименованного в 4-й Украинский, успешно провели Мелитопольскую наступательную операцию, заблокировав крупную немецко-румынскую группировку в Крыму. В дальнейшем они участвовали в ликвидации Никопольского плацдарма, а весной 1944 года полностью освободили от гитлеровцев Крым. Третий рейх лишился контроля над северо-западной частью Чёрного моря и доверия своих союзников на Балканах.

После освобождения Крыма Толбухин был переведён на должность командующего войсками 3-го Украинского фронта, во главе которых он участвовал в разгроме гитлеровской группы армий «Южная Украина» и в создании предпосылок для изгнания нацистов из Румынии и Болгарии. В сентябре 1944 года Фёдору Толбухину было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В дальнейшем части 3-го Украинского фронта под командованием Толбухина участвовали в освобождении от нацистов Югославии, Венгрии и Австрии. По словам историков, командующий фронтом сделал всё возможное для того, чтобы при боях за Вену свести к минимуму ущерб уникальной архитектуре города.

После окончания войны Толбухин командовал Южной группой войск Вооружённых сил СССР, а в 1947 году был назначен командующим хорошо знакомым ему Закавказским военным округом.

Маршал Советского Союза умер от тяжёлой болезни 17 октября 1949 года. Прах его похоронили в Кремлёвской стене. В 1965 году Фёдор Толбухин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.