Гибель Федорова: почему рухнул вертолет, на котором летел знаменитый врач

Святослав Федоров мечтал посвятить жизнь небу. Но в небе Федоров нашел лишь свою смерть. В 2000 году вертолет, в котором находился известный офтальмолог, рухнул на землю. Супруга Святослава Николаевича утверждала, что разные эксперты называли разные причины аварии.

Несостоявшийся пилот

Далеко не все знают о том, что в молодости известный офтальмолог Святослав Николаевич Федоров хотел стать пилотом. В 1944 году Федоров учился в спецшколе ВВС. Однако всего через несколько месяцев после поступления будущий врач попал под трамвай, в результате чего лишился ступни. Путь в небо для него был закрыт. Но именно в госпитале, где Федорову делали операцию, он увидел, как одни люди, попавшие в похожие ситуации, ломаются, а другие – наоборот, стиснув зубы, выкарабкиваются. Возможно, именно тогда Святослав Николаевич и решил посвятить себя медицине.

В 1945 году Федоров поступил в Ростовский государственный медицинский институт. Впоследствии он проделал огромный путь от хирурга больницы в Лысьве Пермской области до академика Российской академии медицинских наук. Однако о своей мечте Святослав Николаевич никогда не забывал. Правда, ждать ее исполнения ему пришлось более полувека. Только в 1999 году врач получил права на управление вертолетом. Вскоре Федоров погиб именно в результате крушения вертолета, принадлежавшего его клинике.

Крушение «Газели»

Если верить историку Николаю Зеньковичу, в свой последний полет Святослав Федоров отправился в качестве пилота. Как выяснилось позже, Федоров вместе с другим пилотом, Анатолием Лобовым, действительно занимали передние сиденья французского вертолета «Газель». Позади них разместились штурман Анвер Хусаинов и инженер Александр Спиридонов. В тот день, 2 июня 2000 года, Федоров возвращался в Москву из Тамбова, где местный филиал Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» отмечал свой 10-летний юбилей. Однако что-то пошло не так, и вертолет рухнул на землю неподалеку от Тушинской детской больницы. Среди тех, кто находился на борту, не удалось уцелеть никому. После падения машина не загорелась, но удар был немалой силы, поэтому опознали Святослава Федорова по протезу, который он носил после того, как лишился ступни в результате несчастного случая с трамваем.

У 72-летнего Святослава Николаевича остались две взрослые дочери, родившиеся в разных браках, и третья супруга Ирэн Ефимовна. Причины трагедии Примечательно, что Ирэн Федорова утверждала:

«Истинную причину катастрофы никто и никогда не узнает. Было около 10 экспертиз, точного ответа не дала ни одна».



Чаще всего, упоминая о причинах трагедии, случившейся со Святославом Федоровым и членами экипажа, многие историки ограничиваются формулировкой «технические неполадки».

Впрочем, известный биограф Федор Раззаков пишет, что у вертолета отказал двигатель, и вертолетные лопасти попросту сложились. Между тем Раззаков не уточняет, почему двигатель вдруг перестал работать. А вот в «Стенограмме заседаний Государственной Думы» за 2001 год сохранились такие строки: