Из дворников в короли: 95 лет назад родился легендарный шахматист «железный» Тигран Петросян

«Железным» его прозвали не за характер, а за то, что он был самым труднопобедимым игроком за всю историю шахмат и умел искусно обороняться как никто другой. Тигран Варданович всегда говорил: «Шахматы – это по форме игра, по содержанию – искусство, а по трудности овладения игрой – наука». А еще он сравнивал шахматы с музыкой, но только с той, которая имеет глубину и постижима не каждому.

95 лет назад родился легендарный шахматист Тигран Петросян. Он девятикратный чемпион мира, девятикратный победитель шахматных олимпиад, международный гроссмейстер. Его имя стало нарицательным в мире шахмат, долгие годы Петросян входил в пятерку лучших игроков планеты. Тигран Петросян был одним из самых труднопобедимых игроков в истории шахмат, за что его прозвали «железным Тиграном».

В конце весны 1963 года Министерство внутренних дел Армении официально распространило сообщение о том, что на всей территории республики значительно сократилось количество преступлений и беспорядков. Всему «виной» был Тигран Варданович. За Петросяном следили все армяне – стар и млад, даже те, кто ничего не понимал в шахматах. 20 мая непобедимый Ботвинник сложил оружие, и у мира появился новый чемпион. За свою победу и титул шахматного короля он получил гонорар в 2000 советских рублей, по тем временам это была огромная сумма, может, символично, но сейчас ему тоже достались 2000, но уже драм, на купюре изображен именно Тигран Петросян.

Многие вспоминают этот день. Тогда было особое чувство восторга и гордости. В Армении такое восторженное отношение общества к шахматам началось в тот момент. Сегодня страна гордится количеством армян гроссмейстеров по всему миру. Ну, а фамилия Петросян распространена в Армении, а если у кого-то с такой фамилией рождается мальчик, то его зачастую называют Тиграном.

Когда в Москве первую партию Тигран Петросян проиграл, он был раздосадован. Ректор Армянского государственного института физической культуры Лорис Калащян делал все, чтобы отвлечь Тиграна от поражения. Тигран очень любил гречневую кашу, которую терпеть не мог Калашян. «Но в то время я ел эту кашу вместе с ним, играл с Тиграном в его любимые игры – бильярд, нарды и шашки, и настрой шахматиста менялся», – вспоминает Лорис Калащян.



Петросян постепенно адаптировался к атмосфере и вошел во вкус. Играл собранно, в свойственные ему красивые и сбалансированные шахматы. Многие из Армении оформляли отпуск и отправлялись в Москву, чтобы поближе увидеть выступление армянского шахматиста. Один из друзей Петросяна говорил, чтобы тот никогда не забывал, что эти скромные солдаты, коварные лошади, слоны, тихоходные лодки и всемогущие королевы принадлежат не только тебе, но и всему армянскому народу. А еще очевидцы вспоминают, что во время победы у московского эстрадного театра армяне танцевали «Кочари». Удивленные прохожие задавались вопросами: «Что случилось, кто и что выиграл, человек снова полетел в космос?».

А какой был праздник в самой Армении. Когда все уже встречали гроссмейстера в Ереване, к их экипажу постоянно то приближалась, то отдалялась машина, на ходу из машины кричал расчувствовавшийся человек. Нарушителем правил дорожного движения был другой великий армянин – композитор Арно Бабаджанян. Он был одним из лучших друзей Петросяна, который минуту назад хотел увидеть новоиспеченного чемпиона.

Из простого дворника в короля шахмат

Тигран Петросян родился в Тбилиси в простой армянской семье. Его отец был дворником, Тигран очень рано потерял отца и мать. Воспитание мальчика взяла на себя его старшая сестра Вартуш. Тигран сам стал подметать улицы Тбилиси. Хотя в шахматы любил играть всегда. У мальчика были грандиозные планы на жизнь, и он их сумел воплотить в реальность. Увлекшись шахматами, Тигран забыл о мечте стать дипломатом или военным. Он также был кандидатом философских наук, хорошо разбирался в классической музыке, дружил с легендарным полководцем, маршалом Баграмяном.

Иван Христофорович не любил проигрывать и каждый раз сильно нервничал и переживал, бывало даже ссорился с Петросяном, проигрывая ему партию. Тогда Тигран стал поддаваться ему во время игры в шахматы, но Баграмян, понимая это, еще больше сердился на друга. Тигран Варданович говорил, что не все станут шахматистами, но никто не пожалеет о времени, которое они потратили на шахматы. Тигран Петросян был единственным армянином, который уехал в те годы в Латинскую Америку, ему даже удалось сыграть партию в шахматы с кубинским революционером Фиделем Кастро.

«Ну, Петросян это уникум, это явление в шахматах, потому что до него игрока, который играет в таком, если можно выразиться футбольным термином «катеначчо», то есть без особой спешки и контролируя именно ход борьбы, не было. У него что-то такое от кошачьего, медленно подкрадываться к своей жертве, когда она ничего еще не подозревает – и вдруг бум! И это очень сложно так играть. Конечно, это великий мастер. На его партиях не только я учился, будут еще учиться люди всю историю», – рассказывает гроссмейстер Левон Аронян.



Он был мягким, добрым и семейным человеком, всегда уважал своих соперников. У Тиграна было двое сыновей, один из них приемный. Обожал садоводство и всегда говорил, что если бы ему платили за это деньги, он бы занимался только садоводством. Любимые блюда Тиграна Вардановича – шашлыки, армянский сыр, лобио, сациви. Тигран Петросян умер в возрасте 55 лет, похоронен в Москве на армянском кладбище.