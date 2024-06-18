В тени королевской жизни: судьбы сестер принцессы Дианы

Что же стало с сестрами принцессы Дианы после ее трагической гибели? Леди Сара МакКоркодейл и леди Джейн Феллоуз предпочли избегать публичности, но все же привлекли внимание мировой прессы в прошлом году. Они не могли пропустить открытие мемориала в честь Дианы, приуроченного к ее дню рождения.

© Соцсети

Самые близкие люди

После смерти Дианы внимание прессы было сосредоточено на королевской семье, а сестры оставались в тени. Однако их истории тоже заслуживают внимания. Сара, старшая сестра, сыграла ключевую роль в судьбе Дианы. Именно она была первой возлюбленной принца Чарльза, но их отношения закончились из-за неосторожного высказывания Сары в прессе.

Желая указать на искренность своих чувств к Чарльзу, Сара сравнила его с мусорщиком. Такого неосторожного высказывания о себе принц не смог вытерпеть и резко прекратил отношения. Вскоре после этого Чарльз обратил внимание на Диану. Сара не держала обиду на сестру, а лишь наоборот, посмеиваясь, называла себя купидоном. Ведь именно она познакомила Чарльза и Диану.

Сара была близка с Дианой до самых последних дней. Она знала все, через что приходилось проходить принцессе. Некоторые даже обвиняли Сару в том, что она поддерживала безрассудные поступки Дианы.

А вот с Джейн, к сожалению, отношения складывались не так хорошо.

Джейн Спенсер, средняя сестра, была замужем за Робертом Феллоузом, который позже стал личным секретарем королевы. Это привело к трудностям в отношениях с Дианой, особенно когда ее брак с Чарльзом начал рушиться. Диана обвиняла Роберта в прослушивании своих разговоров. Принцесса ожидала, что сестра поддержит ее и встанет на ее сторону, но этого не произошло. Джейн выбрала совсем другую тактику поведения и просто ушла в тень, так и не заняв ничью сторону. Это обидело Диану. И после этого их отношения стали крайне напряженными.

Несмотря ни на что, после гибели Дианы именно Джейн и Сара отправились за ее телом в Париж вместе с принцем Чарльзом.

После смерти сестры

После трагедии Сара стала президентом Мемориального фонда принцессы Дианы, который собрал значительные средства для благотворительности. Она продолжает поддерживать контакт с племянниками, участвуя в их жизни и благотворительных мероприятиях.

Джейн же посвятила себя благотворительности, избегая публичности и интервью о Диане. Даже в самом первом интервью после автокатастрофы, Джейн говорила лишь о своей благотворительный организации и не слова не сказала о погибшей сестре. Многие были в шоке от этого. Но по словам близких к Джейн людей, она испытывала ужасное чувство вины за то, что не успела помириться с Дианой до ее смерти. Но, к сожалению, ничего исправить невозможно.