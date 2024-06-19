«Недосягаемо азартная» Эмма Абайдуллина: кто вернул к жизни режиссера Рязанова

Обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин о вдове Эльдара Рязанова Эмме Абайдуллиной, которая умерла 18 июня 2024 года в возрасте 83 лет.

Мы дружили еще с нашей свердловской юности. А потом она стала главой местного отделения Бюро пропаганды советского киноискусства и неутомимо организовывала все новые встречи с кинозвездами, с режиссерами, лекции кинокритиков и киноведов. Несколько раз и я приезжал к ней с лекциями о мировом кино, тогда крайне экзотичном для наших обделенных премьерами зрителей - Эмма была невероятно увлечена своей просветительской миссией и вела свое дело так изобретательно и энергично, как умела только она.

С Эльдаром Александровичем она познакомилась много позже. И буквально вытащила его из депрессии - он недавно потерял свою любимую супругу Нину Скуйбину, и жизнь остановилась. Эмма ухитрилась стать на нее похожей даже внешне - увидев ее, я поразился этому неожиданному сходству.

Рязанов полюбил ее невероятно - наверное, еще и как свою спасительницу. Она его опекала, он под ее руководством честно боролся с лишним весом. Побывав у них в гостях, я видел, как она выставила на стол своему давнему товарищу приготовленные ею фантастические яства, но Рязанову не позволяла к ним притронуться - нельзя, вредно. Вела его дела, помогала редактировать его книги, занималась его архивом, а когда в Москве появился клуб "Эльдар", стала вдохновенно придумывать для него программы - фильмов, лекций, встреч, спектаклей… Клуб стал настоящим домом Рязанова и его поклонников - уютным, гостеприимным, затейливо оформленным, с интереснейшей афишей.

Смерть Эльдара Рязанова ее подкосила, она стала очень быстро сдавать, и в телефонном разговоре год назад я уже не узнавал всегда энергичную Эмму: говорила заторможенно, с трудом отвечала на мои вопросы и не всегда их понимала.

Это была жизнь, переполненная работой и ей целиком отданная. А потом целиком посвященная своему кумиру, любимому режиссеру и самому дорогому человеку. И с его уходом жизнь иссякла, стала ожиданием конца.

Тебя будет очень не хватать, Эмма. Я люблю тебя такой, какой ты всегда была - недосягаемо азартной, вечно куда-то спешащей и немыслимо много делающей. И буду такой тебя помнить, пока жив.

Как жаль, что годы, которые мы теперь одолеваем, людей разлучают задолго до их кончины. И мы не успеваем сказать друг другу самое главное.