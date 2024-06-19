Как сложились судьбы cамых знаменитых экстрасенсов СССР

Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов XX века, когда СССР доживал свои последние годы. До этого существование экстрасенсов даже не обсуждалось — советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось и мы узнали о том, что такие люди есть и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный.

Те, кто застал разгар перестройки помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Сегодня сложно говорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых.

1. Джуна (Евгения Давиташвили)

Джуна — одна из немногих советских целительниц, слава которой гремела далеко за пределами Союза. Говорили, что среди ее пациентов были несколько зарубежных режиссеров и известных актеров. В СССР услугами женщины-экстрасенса пользовались не только простые люди, но и крупные партийные функционеры.

Целительница была очень многогранной личностью — она писала картины, сочиняла стихи и пела. В ее доме собирались представители творческой интеллигенции и звезды эстрады. Про Джуну говорили, что она является внештатным сотрудником КГБ и использует свое влияние на людей, чтобы получить нужную информацию.

В 2001 году погиб единственный сын Джуны и женщина потеряла смысл жизни. Она перестала заниматься целительством и появляться на людях. Умерла она в 2015 году в возрасте 65 лет.

2. Аллан Чумак

Этот удивительный человек останется в истории благодаря тому, что первым начал заряжать через телевизор воду и кремы. Миллионы граждан верили в то, что поместив напротив экрана бутыль с водой или баночку с мазью, можно зарядить их и заставить исцелять почти любые болезни.

Интересен путь Чумака в экстрасенсы — он обнаружил у себя дар целителя, когда работал журналистом и писал разоблачительную статью о шарлатанах. Приказ Минздрава об ограничениях в использовании нетрадиционной медицины лишил Аллана Владимировича возможности лечить через телевизор, и он пытался найти себя в других профессиях. Чумак занимался политикой, писал книги и много выступал, рассказывая о сути своего метода заряженной воды. Умер целитель в 2017 году, когда ему было 82 года.

3. Анатолий Кашпировский

Этот целитель, пожалуй, самый известный из всех, появился на телевидении почти одновременно с Алланом Чумаком. Кашпировский не любит, когда его называли экстрасенсом и требует, чтобы его называли сообразно настоящей профессии — врач-психотерапевт.

Он не только собирал миллионы возле экранов, опустошая улицы городов и сел, но и участвовал в хирургических операциях, делая анестезию больному внушением. После того как вышел запрет Минздрава, Анатолий Кашпировский вернулся к своей врачебной практике.

В очередной раз о нем заговорили в 1995 году, когда целитель принял участие в переговорах с террористами, захватившими больницу в Буденновске. Кашпировский вошел в здание с головорезами и долго беседовал с Шамилем Басаевым, их главарем. Анатолию Михайловичу удалось убедить террористов отпустить нескольких заложников.

Анатолий Кашпировский здравствует и поныне, посвящая большую часть времени творческим встречам в разных городах бывшего Союза. В общении с поклонниками он напрочь отрицает наличие у себя сверхъестественных способностей и убеждает, что его сила в гипнозе.

4. Юрий Лонго

Этот иллюзионист с самых первых дней на телевидении позиционировал себя как белый маг и колдун. Лонго появлялся везде в белом или черном балахоне с различными мистическими атрибутами, например, цепями, обвитыми вокруг тела.

Одним из самых известных трюков Юрия Лонго было воскрешение мертвеца. Колдун, заставил шевелиться труп мужчины перед камерами, подняв свой рейтинг до небес. Позже выяснилось, что воскрешение было не более чем трюком с участием статиста, который, кстати, сам поведал о своем чудесном оживлении.

Громкие разоблачения не мешали белому магу продолжать свою деятельность и даже открыть школы колдунов в России, США, Австралии, Германии и Израиле. В последние годы жизни белый колдун увлекся любовными приворотами и даже начал проводить обучение желающих и платежеспособных искусству обольщения.

Умер Юрий Лонго в 2006 году от аневризма аорты. За несколько дней до смерти он перенес инфаркт, но отказался от госпитализации. Секретарь мага представила иную картину смерти своего шефа — она уверена, что Лонго умер, отравившись черной икрой, переданной ему одной из поклонниц.

5. Вольф Мессинг

Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из застенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно — Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения.

В начале Второй мировой войны психотерапевт Вольф Гершкович Мессинг бежал из Польши в СССР. Он начал успешную карьеру эстрадного артиста, выступая в особом жанре, который он сам называл «психологическими опытами». Дар принес Мессингу успех и солидный доход, который он использовал на благо мира. За деньги экстрасенса были построены два истребителя и переданы фронту.

Последние годы жизни Мессинг имел серьезные проблемы с психикой — его преследовали многочисленные фобии. Также его мучило хроническое заболевание ног, полученное им во время войны. В 1974 году ему сделали операцию на сосудах ног, которая спровоцировала отек легких и отказ почек. 8 ноября 1974 года Вольф Мессинг умер в возрасте 75 лет.