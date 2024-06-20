Последняя песня Визбора. 90 лет со дня рождения барда

Горами Юрий Визбор увлекся в молодости. Студент московского пединститута провел лето 1952 года на Северном Кавказе. С тех пор и до самой смерти горы, наравне с песнями, были его страстью. На высоте он проводил много времени, здесь написаны многие знаменитые песни.

© Официальный сайт Юрия Визбора

«Говорить о Юрии Визборе – как описывать Вселенную. Бард, поэт, киноактер, писатель и журналист, киносценарист, кинодокументалист, драматург, художник. Один из основоположников жанра авторской, студенческой, туристской песни. Создатель жанра «песни-репортажа», автор более 300 песен. Член Союза журналистов и Союза композиторов СССР», – рассказывает поклонник его творчества Сергей Голомзик.



Для небольшой Северной Осетии с именем Визбора связано несколько важных и памятных тем.

В год 70-летия Юрия Иосифовича в Цейском ущелье Северной Осетии стартовал первый бардовский фестиваль «Цейский Вальс», посвященный его памяти, а в дальнейшем и названный его именем. В 2024 году фестиваль отмечает свой двадцатилетний юбилей.

В этом посвящении нет никакой натяжки, наоборот, фестиваль связан с биографией Визбора напрямую. Именно альплагерь «Цей» стал последним путешествием Юрия Иосифовича в горы. Именно здесь написал он свою последнюю песню, посвященную своим любимым кавказским горам. Она так и называется «Цейская».

Вот и опять между сосен открылась картина: Путь к небесам, что стенами из камня зажат. Здесь на рассвет золотые взирают вершины И ледники, как замерзшее небо, лежат.



В свое последнее путешествие в Цей бард отправился вместе с многолетним другом, космонавтом Валерием Рюминым. Но встать на лыжи в ту поездку у товарищей так и не получилось. В горах не было снега.

В этом году на центральной поляне альплагеря и на его концертных подмостках в двадцатый юбилейный раз под портретом Юрия Визбора снова прозвучит его последняя неумирающая песня – гимн гостеприимному и красивейшему Цейскому ущелью Северной Осетии:

Этот в белых снегах Горнолыжный лицей – Панацея от наших несчастий. Мы не верим словам, Но в альплагере «Цей» Все мы счастливы были отчасти.



«Почему он употребил слово: «отчасти»? Потому что в этот приезд в горы он был уже смертельно болен. И знал это. Знал, вдыхая смолистый терпкий запах вековых сосен. Знал, прогуливаясь под теплым южным солнцем Осетии. Знал, обращая свой взгляд на громады гор. Знал и верил, что его последняя песня будет парить над этими горами вечно», – говорит Сергей Голомзик.

Здесь к нам с тобой, победив городские химеры, Ясный покой приходил и в словах, и в слезах. Если ж уйдем, то уйдем обязательно с верой, С верой, что вслед нам помолится старый Монах.



В марте 1984 года Юрий Визбор вернулся из альпинистского лагеря «Цей» в Москву. Здесь он обратился к врачам из-за недомогания. Через несколько месяцев бард ушел из жизни.