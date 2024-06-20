Макаров. Человек и пистолет

Исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося отечественного оружейника Николая Фёдоровича Макарова

«Достаточно сказать, что я в то время работал ежедневно, практически без выходных дней, с восьми часов утра и до двух-трёх часов ночи, в результате чего я дорабатывал и расстреливал образцов в два, а то и в три раза больше, чем мои соперники, что, безусловно, дало возможность в совершенстве отработать надёжность и живучесть», - вспоминал через много лет Николай Фёдорович Макаров о создании знаменитого на весь мир пистолета ПМ.



Трудолюбие, настойчивость, умение, не жалея себя, дойти до пределов совершенства в работе - этим он отличался сызмальства. «Какая счастливая жизнь, - говорили о нём то ли с завистью, то ли с уважением. - Какой удивительный взлёт: от мальчика-подпаска в деревне - до всемирно известного конструктора и дважды лауреата Госпремии».

Макаров умер от инфаркта - седьмого по счёту.

Пристрелка

Он появился на свет в рязанском Сасово в мае 1914 года - «последыш», шестой ребёнок в семье паровозного машиниста. Прокормить всех детей средств у родителей не хватало, и мальчика отправили в деревню к деду. В селе Танкачево прошло раннее детство - обычное крестьянское, трудовое. Затем - школа-семилетка и школа фабрично-заводского ученичества в Сасово. После - работа вместе с отцом в железнодорожном депо. Тяга к технике, а конкретно - желание стать инженером, который конструирует оружие (ещё в детстве вместе с братом пытался восстановить найденный на пожарище пистолет), потребовала получения знаний. В 1936 году великовозрастный уже - 22-летний - помощник машиниста Николай Макаров экстерном сдал экзамены за полный курс рабфака и поехал в Москву поступать в «Бауманку». МВТУ имени Баумана, он знал, было главной кузницей инженерных кадров для оружейных заводов.

Для поступления в ведущее техническое училище страны не хватило всего одного балла! Но бауманский «отсев» сразу же подбирали крутившиеся у дверей экзаменационной комиссии «ходоки» из провинциальных вузов. Кадровику из Тульского механического института не пришлось долго агитировать Николая: возвращаться домой неудачником тому не хотелось категорически. Так Макаров нашёл для себя главный в жизни город, а Тула пополнила свою славу оружейной столицы России ещё одним славным именем.

© РИА Новости // Николай Фёдорович Макаров

Полностью завершить учёбу в институте Макарову не дала война. Не закончившему преддипломную практику и не защитившему диплом студенту досрочно присвоили квалификацию инженера и направили в Загорск. Там, на заводе, который официально производил шпингалеты, летом 1941 года срочно начали массовый выпуск пистолетов-пулемётов ППШ. Когда немцы подошли к Москве, предприятие было эвакуировано в город Вятские Поляны Кировской области.

Вдумчивого и работящего инженера заметил и отметил сам конструктор ППШ Георгий Шпагин. Самородок из народа (окончил только трёхлетнюю церковно-приходскую школу), Георгий Семёнович делал оружие «на ощупь», что не мешало ему конструировать образцы, удивлявшие инженеров с академическим образованием. Однажды Макаров застал лауреата Сталинской премии ползающим по полу и проверяющим на сжатие одну за другой разбросанные по всему кабинету пружины. Молодой сменный мастер предложил маститому оружейнику не мучиться с подбором, а рассчитать характеристики необходимой детали. Шпагин сказал: попробуй. Утром Макаров принёс ему листок с расчётами.

Проверка практикой (а Шпагин верил только в доказанные результаты) показала, что с технической задачей Николай справился отлично. С тех пор молодой инженер пользовался полным доверием Георгия Семёновича, и это доверие он оправдывал. Виданное ли дело, что студент-недоучка во время войны на оборонном заводе, выполняющем важнейшие задачи под неослабным вниманием партии и правительства, стал ведущим конструктором предприятия?

В том же году Николай Макаров вернулся в Тулу и, наконец, доучился, получив диплом с отличием.

На рубеже открытия огня

Большую часть жизни выдающийся отечественный оружейник посвятил работе в ЦКБ-14, будущем Конструкторском бюро приборостроения государственной корпорации Ростех. В 1945-м, всего через год после окончания института, Николай Макаров стал участником конкурса на разработку нового пистолета для офицерского состава. Вообще-то, это было безрассудством или даже нахальством: в конструкторском состязании на право замены пистолета ТТ участвовали сплошь знаменитости, признанные мастера-оружейники Коровин, Воеводин, Симонов, Токарев.

© РИА Новости // «Тульский Токарева», он же ТТ

Но проведённые испытания показали превосходство над всеми конкурентами пистолета, разработанного Николаем Макаровым. Оружие должно было выдержать 3000 выстрелов. Образцы то густо смазывали, то отмывали начисто в бензине. Перепад температур на стрельбах был от -40 до +60 градусов Цельсия. В одном из заданий образцы погружали в бассейн, наполненный жижей из воды и песка, потом извлекали оружие и производили контрольные выстрелы. С этой задачей справился только пистолет Макарова.

Кроме того, ПМ отличался простотой конструкции. На свой образец молодому тульскому конструктору хватило 33 деталей, а ближайшему сопернику - 40. Меньше деталей - легче производство. Также «Макаров» оказался существенно меньше и легче ТТ, сохранив при этом убойную мощь своего предшественника. При этом у пистолета Токарева была плохая эргономика, он был тяжеловат и имел плохую фиксацию магазина. Пистолет же Макарова получился надёжным и удобным в использовании.

ТТ имел калибр 7,62 мм, а ПМ - 9 мм, то есть он обладал большим останавливающим действием. Ударно-спусковой механизм пистолета Макарова с автоматикой на основе отдачи свободного затвора был простым. Снять пистолет с предохранителя, взвести курок и начать стрельбу можно было одной рукой. Магазин вмещал восемь патронов. Если ТТ с патронами весил 940 г, то ПМ - 810 г. Вместе с тем пистолет был удобен и имел хорошую точность стрельбы.

В общем, Макарову удалось создать оружие, которое подходило для выполнения самых разных задач. Пистолет был запущен в производство в 1949 году на Ижевском заводе. В 1951 году ПМ поступил на вооружение Советской армии, милиции и КГБ. В 1970-х годах выпуск «Макарова» наладили в Болгарии, ГДР, Китае и Ливии. Документация и технология передавались союзникам и «друзьям» Советского Союза бесплатно.

© РИА Новости // Пистолет ПМ

Цифры

50 лет не претерпевала значительных изменений конструкция пистолета Макарова;

5 миллионов ПМ было выпущено в СССР и России, ещё примерно столько же по лицензиям в «братских» странах и «пиратами» в других государствах.

Сталинская премия

Макаров никогда не гнался за деньгами. Скромно одевался, и его часто принимали за простого работягу. Полученную в 1952 году за победу в конкурсе на создание пистолета Сталинскую премию - 50 тысяч рублей, огромные по тем временам деньги - практически всю раздал родне.

Макаров поменял крышу родительского дома и накупил подарков родственникам. Мужу сестры подарил редкий тогда телевизор, а племяннику - мотоцикл. Близких друзей Николай одарил фотоаппаратами. Оставшиеся деньги были потрачены в его собственной семье на самые элементарные вещи. Например, была куплена необходимая мебель - до этого жили Макаровы в совершенно аскетической обстановке.

Защита для «стратегов»

Почивать на лаврах после принятия пистолета на вооружение ПМ Николаю Макарову было некогда: конструктора сразу же привлекли к работе над авиационной пушкой. В начале 1950-х началось ядерное противостояние между СССР и США. Ракеты в то время ещё только испытывались, и единственными носителями ядерного вооружения были стратегические бомбардировщики. Для их защиты в полёте потребовалось создать скорострельную авиационную пушку.

За основу был взят проект Николая Афанасьева, тоже сотрудника тульского ЦКБ-14. Но назначенный главным конструктором проекта Николай Макаров сумел коренным образом изменить первоначальный эскиз, и перемены, внесённые им, были к лучшему.

Ствол новой пушки уменьшился на целый метр, орудие прибавило в показателях экономичности, технологичности, надёжности и эффективности. Механический затвор был переведён Макаровым на газовую автоматику: в качестве газоотводного канала был использован уже существующий винтовочный ствол. Пушка поэтому стала реально автоматической. Инженерные решения Макарова превратили АМ-23 в надёжное для экипажа бомбардировщика и опасное для истребителей противника оружие.

Это подтвердили государственные испытания, в ходе которых было произведено около 150 тысяч выстрелов в воздухе. Авиапушка показала фантастические результаты: ни одной задержки!

Есть ещё один факт, показывающий талант отечественного оружейника Макарова. В США аналогичную авиапушку M61 Vulcan «доводили до ума» около 20 лет. Николаю Фёдоровичу на отладку и принятие на вооружение АМ-23 понадобилось лишь два года. Срок в конструкторской практике уникальный.

АМ-23 была принята на вооружение в 1953 году и стала основным огневым щитом стратегической бомбардировочной авиации СССР. Она устанавливалась на многих самолётах, в том числе на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-95. Кстати, впервые пушка была создана в комплексе «оружие-патрон» - специально для АМ-23 был создан боеприпас, в котором использовался особый, замедляющий износ ствола, состав пороха. Такие же пушки устанавливались и на пограничных катерах. Всего предприятия оборонной промышленности Советского Союза до 1972 года выпустили около 11 тысяч АМ-23.

Противотанковый «оркестр»

Николай Макаров оказался одним из немногих конструкторов стрелково-пушечных разработок, взявшихся за освоение новой темы - создание управляемых ракет. Он принимал участие в создании переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот». ПТРК разрабатывал не один Макаров - над этим проектом трудилась большая команда, но Николай Фёдорович стал одним из организаторов всего проекта.

В «Фаготе» было воплощено несколько его оригинальных идей. Комплекс отличался от предшествующих ПТРК тем, что противотанковая ракета для «Фагота» до момента запуска находилась в герметичном транспортно-пусковом контейнере (ТПК). Также новинкой было то, что при нажатии кнопки «Пуск» передняя крышка ТПК впервые открывалась автоматически.

Ракета для «Фагота» была сделана по аэродинамической схеме «утка»: рули были вынесены вперед, стабилизаторы располагались в хвостовой части. Такая схема была впервые использована для противотанковых управляемых боеприпасов. Крылья были выполнены из тонкой нержавеющей стали, что позволяло перед загрузкой в контейнер свёртывать их вокруг ракеты. В «Фаготе» применялась полуактивная система управления: оператору достаточно было удерживать на цели перекрестие прицела.

Параллельно с разработкой «Фагота» в Туле велась и работа над ПТРК «Конкурс» (первоначально назывался «Гобоем»), в которой также принимал участие Николай Макаров. Были выпущены переносной и самоходный варианты комплекса «Конкурс». С 1974-го им оснащались советские БМП и БМД. Этот ПТРК в своё время превосходил самые лучшие иностранные аналоги.

Жена попросила

Инициатором создания ещё одного изобретения Николая Фёдоровича стала… его супруга Надежда Яковлевна. Кстати, во всём мире лишь немногие конструкторы оружия прославились своими изобретениями, нашедшими гражданское применение. Макаров - один из них. По просьбе жены, с которой они душа в душу прожили 44 года (вплоть до упокоения Николая Фёдоровича), создатель легендарного ПМ сконструировал простое, но удачное изделие - стеклянную крышку со скобой, предназначенную для консервирования домашних заготовок. Через десять лет в СССР был налажен промышленный выпуск такой крышки. Затем конструктор-оружейник создал ещё и ручную машинку для закатки консервов.

Справка

В 1974 году выдающемуся конструктору-оружейнику было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Ранее Николай Макаров был награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.

В том же 1974 году Николай Макаров ушёл на пенсию, но связи с КБП не терял. Руководители и конструкторы советовались с ним по сложным проблемам, а он интересовался делами родного предприятия.

Николай Фёдорович Макаров скончался 13 мая 1988 года.

«Уволить меня не смогут…»

В одном из интервью сын конструктора Николай рассказал, что его отец очень любил книгу «Похождения бравого солдата Швейка». Великий оружейник не выносил тщеславия и чинопочитания. Не стремился сделать карьеру. Для служебного роста надо было вступить в партию, и орденоносца Макарова из года в год настойчиво агитировали и в парткоме предприятия, и в Тульском обкоме. Но у конструктора была одна отговорка: «Нет у меня времени сидеть на партсобраниях, мне работать надо».

© topwar.ru // Михаил Калашников и Николай Макаров

За рабочих и инженеров, которые под его началом работали, Макаров стоял горой. Часто брал вину подчинённых на себя, и с него то премию снимали, то выговор на него «навешивали». Относился Макаров к этому абсолютно спокойно, говорил: