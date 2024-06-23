Алексей Ларионов: спаситель Юрия Андропова, секретарь КПСС и главный фигурант «Рязанского чуда»

Алексей Ларионов был первым начальником Юрия Андропова. Ларионов покровительствовал молодому Андропову и однажды даже спас ему жизнь. Все дело было в «неправильной» биографии тогда еще будущего главы КГБ, за которую в то время можно было поплатиться жизнью.

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Ярославский руководитель

Алексей Николаевич Ларионов родился в 1907 году в деревне Грибаниха (Архангельская область) в крестьянской семье. С юности Ларионов уверенно продвигался по комсомольской линии. Даже в армии, куда Алексей Николаевич был призван в 1929 году, он служил комсомольским секретарем. Впоследствии Ларионов поступил в Институт красной профессуры, что позволило ему подняться еще выше. В 1938 году он был направлен в Ярославль в качестве секретаря обкома.

Под руководством Алексея Ларионова, как пишет в своей книге «Вожди комсомола» Леонид Млечин, начинал свою карьеру и Юрий Андропов, который заведовал отделом местного обкома комсомола. В ту пору выяснилось, что Андропов не упомянул в анкете своего деда-купца, являвшегося приемным отцом его матери. По мнению Млечина, Юрий Владимирович просто не знал об этом, но тогда такое происхождение сулило большие неприятности.

По краю…

Алексей Ларионов заступился за Юрия Андропова, которому покровительствовал, но главное – направил его на строительство гидроузлов на Волге. Андропов же в свою очередь привлек к этому делу тысячи комсомольцев, за что был удостоен ордена Красного Знамени. Для Андропова гроза миновала, но сам Ларионов уцелел лишь чудом. Из Ярославля его отправили на работу сначала в Ленинград, где он был заместителем первого секретаря обкома Алексея Кузнецова, а потом и в Рязань.

Последнее назначение было ступенькой вниз, так как Рязанская область тогда числилась в списке отстающих. Но вскоре Кузнецова расстреляли по так называемому «Ленинградскому делу», а Ларионов, который уже работал в Рязани, отделался лишь несколькими допросами. Однако в Рязани дела тоже не налаживались, не было даже хлеба. Иосиф Сталин распорядился снять Алексея Ларионова с поста, и это действительно случилось бы, если бы в 1953 году советский лидер не скончался.

«Рязанское чудо»

После этого Алексей Ларионов вздохнул свободно или, напротив, стал всего бояться, потому как развернул в своей области крупную аферу, оставшуюся в истории как «Рязанское чудо». В конце 1950-х годов в ЦК стали приходить сообщения о том, что неожиданные достижения, которыми стала хвастать Рязань, – простое мошенничество. Например, как утверждал сын Никиты Хрущева, Сергей, в своих мемуарах, в Рязани для выполнения плана мясокомбинаты скупали скот, брали его на передержку, а также пускали под нож телят и дойных коров.

В Рязань была направлена специальная комиссия, которая подтвердила упомянутые факты. Ларионов просился на прием к Хрущеву, но тот ему отказал. Покровитель Андропова, поняв, что его карьера закончена, запил и перестал ходить на работу. Ларионов не ошибся: на его место уже подыскали другого кандидата. Но снять Ларионова не удалось. Как писал в своей книге «Да не судимы будете» первый секретарь компартии Украины Петр Шелест, в сентябре 1960 года Алексей Ларионов покончил с собой, хотя в официальном некрологе традиционно сослались на «тяжелую болезнь».