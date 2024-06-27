Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен – потомственная баронесса, на что указывает приставка «фон». Однако этот благородный титул был бы невозможен, если бы ее прадед Людвиг Кноп не связал свою судьбу с Россией.

Из России с титулом

Немец Людвиг Кноп (в России известен как Лев Герасимович Кноп) вырос в Бремене в бюргерской семье. Там же он закончил коммерческое училище, позднее учился хлопковому делу на фабрике текстильной компании «Де Джерси» (De Jersey & Co) в Манчестере. Одним из направлений деятельности манчестерской фирмы была торговля пряжей с Россией. Именно в эту далекую страну в 1839 году в качестве коммивояжёра (посредника) отправился восемнадцатилетний Людвиг с молодой женой Луизой.

Кноп обосновался в Москве – купеческой столице империи – в Колпачном переулке, рядом с лютеранской кирхой Петра и Павла, прихожанами которой впоследствии стали все члены его семьи. Современники отмечали, что коммуникабельность Кнопа помогла ему быстро сделаться своим в новой стране: он понял, что для сближения с клиентами ему нужно приспосабливаться к их привычкам, образу жизни и навыкам. Судя по всему, Людвиг Кноп быстро освоил русский язык и, по замечанию купца Павла Бурышкина, «стал любимым собеседником» московской знати.

Спустя три года его работы в Москве британскими властями был отменен запрет на экспорт оборудования для производства хлопчатобумажных тканей, что позволило приступить к налаживанию хлопковой промышленности в России. Людвиг Кноп выбил для себя монопольное право на поставку в Россию машин для прядения и ткачества фирмы «Платт Бразерс» (Platt Bros & Co Ltd) и паровых двигателей фирмы «Хик Харгрейвз» (Hick Hargreaves). И дела пошли.

Первым и впоследствии основным заказчиком Кнопа стал известный российский предприниматель и меценат Савва Морозов, что позволило «русскому» немцу сколотить целое состояние. Впрочем, не обошлось без сложностей. Англия как лидер в текстильной промышленности не была заинтересована в успехах конкурента в лице России, а поэтому отказалась предоставлять Кнопу долгосрочные кредиты. Но Людвигу все же удалось убедить англичан в выделении кредитных средств под ожидаемые прибыли, и вскоре за Морозовым к Кнопу потянулись и другие купцы. Буквально в течение четырех лет удачливый предприниматель одну за другой открыл в Европейской части России 8 прядилен.

В 1857 году Людвиг Кноп купил у купца Сутгофа остров Кренгольм и возвел на левом берегу Нарвы свое самое знаменитое детище – Кренгольмскую ситцевую мануфактуру. Спустя полгода на фабрике работало уже 8 тысяч прядильных установок. Своего расцвета Кренгольмская мануфактура достигла к 1913 году, став крупнейшим текстильным предприятием России и одним из центров текстильной промышленности Европы. К этому времени на фабрике трудилось свыше 10 000 человек.

Обширное наследие

Предпринимательский талант Людвига Кнопа оставил в Нарве богатый след. Еще в течение 160 лет текстильное производство давало работу десяткам тысяч людей, а сам город интенсивно разрастался. Кроме фабричных и административных построек здесь были возведены объекты социальной инфраструктуры, больница, жилые дома и большой парк.

В 1877 году император Александр II за заслуги перед страной пожаловал Людвигу Кнопу титул барона. Вплоть до своей смерти в 1894 году Кноп оставался директором-распорядителем Кренгольмской мануфактуры. Его супруга Луиза говорила, что, даже отойдя от активной руководящей деятельности, Людвиг был полностью погружен в фабричные дела – он «спит и видит свой хлопок». По словам современников, обладая таким высокотехнологичным активом как Кренгольмская мануфактура, Кноп тем не менее не диктовал цены на хлопок и пряжу, никогда не прибегал к методам экономического давления на конкурентов.

Своим сыновьям, Андрею (Андреасу) и Фёдору (Теодору), Людвиг Кноп завещал в общей сложности 14 фирм, куда входили текстильные фабрики, компании по импорту хлопка, страховое общество и каменноугольный рудник. Правда жить вместе братья не стали. Федор предпочел остаться в доме отца, перестроенном по проекту архитектора Бориса Фрейденберга в 1869 году, а Андрей в 1900 году построил замок в английском стиле по проекту Карла Треймана в том же Колпачном переулке.

С началом Первой мировой войны Кнопы стали терпеть убытки, уже не говоря о том, что немцам в России в эти годы приходилось очень непросто. Однако промышленники сохранили свой бизнес вплоть до Октябрьской революции 1917 года, после чего «империя» Кнопов была национализирована большевиками, а сами обрусевшие немцы были вынуждены вернуться на свою историческую родину.

Продолжательница рода

В Германию вернулась и одна из дочерей Людвига Кнопа – Луиза-Доротея-Бетти, которая вышла замуж за представителя знатного семейства Альбрехтов, также разбогатевшего на торговле хлопком. Их сын – Эрнест Альбрехт – и стал отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Эрнест, как и впоследствии его дочь, занимал важный для европейской политики пост: он возглавлял генеральный директорат по конкуренции в Европейском объединении угля и стали, которое выступало в роли предшественника Европейского союза.

После возвращения из Брюсселя в Германию в 1971 году с тринадцатилетней дочерью Эрнест Альбрехт занялся политикой, вступив в ряды Христианско-демократического союза (ХДС). В 1976 году он возглавил правительство федеральной земли Нижняя Саксония и пробыл на своем посту до 1990 года, когда проиграл выборы будущему канцлеру Герхарду Шредеру.

Урсула тем временем закончила медицинскую школу Ганновера и стала работать врачом-ассистентом в гинекологическом отделении местной университетской клиники. Там же она познакомилась со своим будущим мужем Хайко фон дер Ляйеном, потомком древнего аристократического рода.

К христианским демократам Урсула присоединилась в 1990 году, после чего началась ее политическая карьера. В 2003 году она заняла должность министра по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья земли Нижняя Саксония, но уже через два года стала работать в кабинете Ангелы Меркель на посту федерального министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи.

По сообщениям немецких СМИ, с Меркель у фон дер Ляйен отношения складывались непросто. Так, в 2013 году фрау канцлерин предложила ей портфель министра здравоохранения, однако Урсула воспротивилась этому посту, считая, что он не отвечает ее заслугам и в итоге выторговала себе кресло министра обороны. Фон дер Ляйен пустилась с места в карьер и занялась созданием независимой европейской армии, правда считая, что она будет дополнять, а не противоречить НАТО.

Помимо амбициозных планов министр обороны на своем посту отметилась рядом скандалов. Ее часто обвиняли в чрезмерной расточительности, в частности, расходах на оплату совсем необязательных консультативных услуг сторонних фирм. А в 2016 году она шокировала арабскую общественность, отказавшись надеть чадру и запретив это делать всем женщинам из своей делегации во время официального визита в Саудовскую Аравию.

В 2014 году, после начала конфликта на юго-востоке Украины, фон дер Ляйен, к удивлению многих европейских политиков, отказалась поставлять Киеву летальное оружие, что, по ее мнению, «повысило бы градус противостояния». По отношению к России она запомнилась чередой жестких высказываний, но в тоже время допускала возможность и даже необходимость диалога, поскольку страны являются «соседями и всегда ими будут».

С 1 декабря 2019 Урсула фон дер Ляйен становится 13-м председателем Европейской комиссии, после чего ее тон высказываний в отношении Москвы приобретает все более русофобский характер. «Кремль не прощает слабости, и с позиции силы мы должны продолжать антироссийские санкции», — таково было одно из ее высказываний.

Антироссийские настроения председателя Еврокомиссии особенно ярко проявились в отказе приглашать Россию на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим). В своей речи она также не упомянула, что узников лагеря освобождали именно советские войска, и англо-американские союзники никакого участия в этом не принимали. Увы, к сожалению, даже глубокая связь предков Урсулы фон дер Ляйен с российской историей не в состоянии повлиять на ее отношение к России.