Секреты Панкратова-Черного: двойная фамилия и женитьба на любимой женщине лишь через 40 лет

Улыбчивого оптимиста с задорными глазами и фирменными усами безошибочно узнают все отечественные зрители. Неслучайно его называют одним из самых неунывающих актеров нашей страны. Простой паренек из глухой сибирской деревни стал звездой экрана после выхода комедий «Мы из джаза» и «Где находится нофелет?» А сегодня на счету Александра Панкратова-Черного уже больше сотни ярких ролей в фильмах и сериалах. Какая история скрывается за двойной фамилией народного артиста России? Зачем он отрастил усы? Почему женился на любимой женщине лишь спустя 40 лет? Эти и другие интересные факты о знаменитом актере читайте в материале MIR24.TV.

© ТАСС / Александр Рюмин

Секрет двойной фамилии

Александр родился в глухой деревне Алтайского края. Сюда сослали его семью вместе с дедом по материнской линии, бывшим царским офицером. Поначалу мальчик носил фамилию своего покойного папы – Гузев. Но позже мать решила дать ему фамилию Панкратов, которая когда-то ей досталась от первого брака. Таким способом женщина хотела избавить ребенка от преследований из-за репрессированного супруга.

Спустя несколько лет, во время учебы во ВГИКе, Александр Панкратов встретился со своим тезкой – племянником кинооператора Эдуарда Тиссе. Тот уже успел заявить о себе своими дебютными работами, и студентов начали путать в кинематографических кругах. Руководство Госкино настояло на том, чтобы Саша сменил фамилию: нечего «примазываться к знаменитостям». Тогда Панкратов взял приставку Черный – по цвету своих волос.

Недоношенность помогла пережить инфаркт

В молодости у Александра с незавидной регулярностью возникали проблемы с сердцем. Первый микроинфаркт актер перенес, когда ему было всего 27 лет. В то время он как раз начинал пробовать себя в качестве режиссера. Он только что снял полнометражную драму «Взрослый сын». Картину сразу же разгромили чиновники, безжалостно урезав множество сцен, а ее автора обвинили в антисоветчине. На нервной почве Панкратов-Черный столкнулся с серьезной угрозой жизни.

«Я сидел на табуретке, встал и – бах! – упал пластом, – вспоминал в интервью артист. – Ничего не помнил, очнулся в какой-то чужой квартире. Оказывается, сосед был кандидатом медицинских наук. Слава богу, он находился дома и оказал мне первую помощь. Меня проверили – оказался микроинфаркт».



Позже последовал второй приступ. По словам профессора, выжить при таком стечении обстоятельств Александру помогла врожденная особенность. Актер родился семимесячным, а у таких детей сердце меньше, но стенки органа толще.

«Если бы у меня было нормальное сердце, то у меня бы в нем был не шрамик, а шрам. Представляете?! Опять судьба – не злодейка!» – восклицал Панкратов-Черный.



© Кадр из х/ф «Где находится нофелет?», Киностудия «Мосфильм», реж. Геральд Бежанов, 1987

Тайна фирменных усов

У Александра было не самое счастливое детство. Мать с трудом тянула семью на свою зарплату, поэтому игрушек у мальчика практически не было. Зато фантазии у маленького непоседы было хоть отбавляй! С самого раннего возраста он устраивал импровизированные концерты и выступал с шутками перед родственниками и гостями. Когда Саша говорил, что мечтает стать клоуном, мама настойчиво отговаривала его. Она предлагала лучше подумать о карьере военного, ведь офицерам государство обеспечивало достойную жизнь.

К тому же, женщина считала сына малопривлекательным, ссылаясь на шрам, который остался на губе мальчика после укуса собаки. Спустя годы Панкратов начал скрывать это увечье с помощью усов, ставших в итоге его визитной карточкой.

Актер, режиссер и… поэт

В 80-е годы Панкратов-Черный превратился в одного из самых востребованных и успешных актеров. В это время выходят наиболее заметные фильмы с его участием: «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?» и многие другие. Его персонажей выделяют среди остальных, им подражают, их цитируют

При этом немногие знают, что звезда экрана с юношеских лет разрывался меж двух творческих ипостасей. Еще будучи подростком, Александр увлекся поэзией. И хотя после школы он поступил в театральное училище, через два года он забрал документы и перешел на филфак Горьковского университета. Тогда стремлению Панкратова пробиться в литературные круги воспрепятствовали угрозы со стороны КГБ. В невинном стихотворении автора чекисты увидели крамолу и вынудили начинающего поэта бросить любимое дело.

Профессионально вернуться к поэзии Александр Панкратов-Черный смог только через несколько десятков лет. В 1996 году вышел в свет первый сборник его стихов. Позже автора приняли в Союз писателей России. А в 1997 году стихами Александра Панкратова-Черного «Господи, дай же нам волю!» открывали храм Христа Спасителя.

Преданный ловелас

Александр Панкратов-Черный, как и его знаменитый герой из «Нофелета», успел отличиться в качестве настоящего ловеласа. Известно, что у актера был солидный донжуанский список, однако любовью всей его жизни стала киновед Юлия Монахова. Панкратов-Черный познакомился с ней, когда девушка только выпускалась из школы. В отношения пары вмешался отец юной красавицы, который выступил категорически против жениха из провинции.

В итоге Александр женился на актрисе Веронике Изотовой. Несмотря на это, он так и не смог забыть свою Юлю. Некоторое время даже жил на две семьи. Не выдержав измен мужа, Вероника подала на развод.

В 1980 году у Панкратова и Монаховой родился сын, которого назвали Вовой. Лишь когда наследнику исполнилось 32 года, его родители все-таки решились на официальный брак. Супруги сыграли свадьбу, имея за плечами большой багаж пережитых радостей и невзгод.