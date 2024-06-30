Мария Киселева запомнилась зрителям в амплуа дерзкой ведущей шоу «Слабое звено» на Первом канале. Как сейчас живет знаменитость, чем она занимается, что говорила об СВО?

Где сейчас Мария Киселева

До прихода на телевидение Киселева занималась синхронным плаванием. Именно она в паре с Ольгой Брусникиной завоевала первое российское олимпийское золото в этом виде спорта. Впоследствии Киселева стала трехкратной олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой Европы и удостоилась звания заслуженного мастера спорта.

Шоу «Слабое звено» выходило на Первом канале на протяжении четырех лет — с 2001 по 2005 год. В итоге программу закрыли, однако она получила второе дыхание на телеканале «МИР» в 2020 году. Последняя серия вышла в январе 2023 года.

Затем Киселева вела программу «На выход!», напоминавшую по формату «Слабое звено». Шоу выходило на телеканале СТС в 2023 году. С 30 мая 2024 года Киселева занимает позицию ведущей YouTube-шоу «Футбольный IQ», организованного букмекерской компанией «Фонбет».

В 2019 году знаменитость баллотировалась в Московскую городскую думу. Киселева была самовыдвиженцем, однако ее поддержала партия «Единая Россия». Спортсменка участвовала в выборах по 4-му избирательному округу (Крылатское, Строгино, частично Кунцево) и заняла первое место, получив 42,74% голосов. Сейчас Киселева — депутат VII созыва Мосгордумы и входит в ПДГ «Моя Москва».

Что Мария Киселева говорила об СВО

В ноябре 2023 года телеведущая дала интервью KP.RU, в котором поддержала российских спортсменов, вынужденных выступать под белым флагом вместо триколора. По ее словам, каждый из них представляет в первую очередь свою страну.

«Каждый спортсмен, выходя на старт, представляет родную страну, и все об этом знают. Конечно, флага не хватает. И сколько бы наши спортсмены не выходили на соревнования без флага своей страны, каждый из них внутри знает, что он из России. Более того, все соперники и весь мир знают, что этот человек представляет Россию. Все до единого», — подчеркивала синхронистка.



Киселева добавила, что помогает российским военнослужащим и посещала новые российские регионы. В частности, телеведущая ездила в Мариуполь, где участвовала в открытии нового футбольного стадиона.

Журналист KP.RU просил Киселеву дать прогноз, когда и чем закончится СВО.

«Чем закончится, мы все знаем. Победой. Когда закончится? Я думаю, мы все хотим узнать, конечно же, эту дату», — ответила телеведущая.



Киселева активно поддерживает российского лидера Владимира Путина. В частности, она вошла в список людей, которые поддержали его выдвижение на выборы президента России в 2024 году.

«Я два срока подряд была доверенным лицом президента. Моя позиция не поменялась, а только укрепилась. Путин — тот человек, за которым идут люди. Наш президент — человек, которому доверяют. Его слова соответствуют делу после сказанного. Конечно, я поддерживаю Путина», — говорила она в интервью Матч ТВ.



24 июня 2024 года Киселеву включили в санкционный список стран Евросоюза. В частности, ее вменяют активную поддержку кампании «Народного фронта» по поставке техники военным России.

«В Орловской области она вручала награды тем гражданам, которые оказывали поддержку российским военным. В публичных заявлениях она последовательно <...> и призывает к победе. Она также посетила оккупированные территории Украины. Будучи депутатом Московской городской думы, она выступала за увеличение социальной поддержки семей российских военнослужащих, [участвовавших в СВО]», — говорилось в публикации официального журнала Европейского союза.



Киселева заявила ТАСС, что считает свое попадание в санкционный список Евросоюза поводом для поздравлений и гордости.

«Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране», — сказала 49-летняя телеведущая.



Что известно о личной жизни Марии Киселевой

В браке с Владимиром Кирсановым у телеведущей родились дочери Дарья и Александра. После 11 лет совместной жизни пара развелась. Причина расставания не озвучивалась, известно, что экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Старшая дочь Киселевой увлекалась синхронным плаванием, а младшая нашла себя в фигурном катании. В воспитании девочек помогали родители знаменитости.

В декабре 2023 года Киселева рассказала о смерти матери. По ее словам, уход родительницы она переживала очень тяжело.