Легендарный астролог исчез, не оставив следов

Среди «птенцов гнезда Петрова» – родовитых русских дворян, иностранных «военспецов» и просто авантюристов – есть личность, которую учёные предпочитают не замечать. Он вроде как был, но для истории его нет. Родившийся 355 лет назад Яков Вилимович (Уильямович) Брюс несмотря на всю загадочность своей многогранной натуры самым странным образом выпадает из внимания науки. О нём если что и знают, то предпочитают помалкивать. Очень необычная позиция…

© ТАСС // Генерал-фельдмаршал Яков Брюс

Русский, а никакой не шотландец – это совсем не шутка, ведь в нашу страну приехал ещё дед петровского «чернокнижника». А он сам родился тут, в Первопрестольной. Налицо москвич в третьем поколении – можно сказать, коренной житель.

Хотя, конечно, он всё равно был Брюсом – законным наследником короны Шотландии. Собственно, именно по этой причине его отец вынужден был покинуть Альбион и искать убежища на чужбине, во всяком случае, такова официальная версия. Как оно было на самом деле мы не знаем, а учёные темнят.

Очень мутная история и с потомками. Вроде как русская ветвь Брюсов нынче не существует – у самого Якова детей не было. У его родного брата Романа имелся сын Александр, соответственно уже у него – Яков. Но он, как считается, не родил мальчиков, наследницей была дочь Екатерина. И всё – на ней древний род вроде бы пресёкся.

А как же поэт-символист Валерий Брюсов, неужели не родственник? Особенно если учесть, что он был Яковлевич. Тут история очень странная. Яков Брюсов (1848-1907), равно и его сын Валерий почему-то всю жизнь открещивались от родства с шотландскими аристократами, аналогично – младший брат поэта Александр. Кстати, странный набор имён – и Яков, и Александр. Не иначе как совпадение, не более того.

Этимология фамилии Брюсов неизвестна, отсыл к слову «брус» – полная чушь. Были бы Брусовы. Но, если вспомнить начальственную роль Великобритании в её контактах с руководством Российской Империи, всё становится на своим места. Политика, однако. Нет в России никаких Брюсов, то есть претендентов на корону Шотландии. Всем всё понятно? То-то же... Хотя фактически таковые имеются. В том числе и сейчас.

Сам сподвижник Петра I в политике замечен не был, в каких-то монархических поползновениях вроде как тоже. Во всяком случае, такой информации не сохранилось. Впрочем, стоит признать – про Якова Брюса нет почти никакой информации.

Был главным русским артиллеристом, на этом поприще сделал очень многое. В Сухаревой башне создал первую в нашей стране обсерваторию… Собственно, и всё. Но почему-то этот человек до сих пор имеет репутацию чародея-волшебника. А ведь вроде как он ничего такого мистического и не сотворил… Или мы просто не знаем?

Разве что сгинул совершенно бесследно, могила «чернокнижника» оказалась пустой. Из неё достали некий мундир с орденами, который вроде как нынче находится в хранилищах Исторического музея. Чей он – непонятно, тогда не было принято пришивать бирки с ФИО на платье. Хотя и они ничего не гарантируют.

Есть ещё версия, что останки передали в мастерскую знаменитого скульптора-антрополога Михаила Герасимова, где косточки и затерялись. Правда, тогда, в 1929-м, эта самая мастерская в природе отсутствовала, а Герасимов не был знаменитым и работал в краеведческом музее Иркутска. Неувязочка…

Он не умирал, за «колдуном» прибыл некий огненный аппарат, на котором Брюс и улетел – примерно такого рода легенды дошли до наших дней. И не легенды, а воспоминания крепостных крестьян подмосковной деревеньки Глинки, где после своей отставки проживал генерал-фельдмаршал. Между прочим, высший воинский чин на то время. Но проживал он на удивление тихо, а каких-то слухов о несметных богатствах учёного не сохранилось. То есть деньги были ему не интересны, влекло другое.

«Чёрная книга», иногда её называют иначе – в библиотеке Якова Вилимовича имелся некий фолиант, которым он очень дорожил. Из неё черпал вдохновение и основные свои знания. Какие? Сие неизвестно, тут можно оперировать только побасёнками, которые дошли до нас сквозь столетия.

Якобы, он умел перемещаться между мирами (параллельными вселенными?), открыл секрет бессмертия (долголетия), а также мог управлять энергиями – накалять и замораживать предметы. Летом шутки ради заморозил целый пруд и устроил на нём каток для гостей. В целом ничего особо фантастического, а параллельные миры нынче признаёт даже «академическая» наука.

В его доме имелся механический робот-андроид – слуга (служанка). Тоже отнюдь не фантастика, сложнейшие «автоматоны» XVII-XVIII столетий дошли до наших дней. Работают и поныне! Как, кем и зачем они были созданы, неведомо, не всё ясно и с управлением этими механизмами, которые мы в XXI веке повторить не можем. Но это точно не были простые заводные куклы, во всяком случае – не все. Значительная их часть была программируемыми, то есть налицо некие «механические компьютеры»!

Имелась и некая коллекция в принципе непонятных устройств, она куда-то сгинула. Но таковая была, о чём сохранились свидетельства. Очевидцы не могли идентифицировать данные предметы, что говорит о их чужеродности той эпохе. Дикарь просто не опознает трансформатор, смартфон или даже простую электрокофемолку.

Образ Якова Брюса вырисовывается вполне цельный – человек, который очень много знал. Изучал достижения прошлой цивилизации, пытался применить их на практике, чего-то добился, и в этом деле явно опередил своё время. Лет на сто – «промышленная революция» XIX столетия, возникшая на пустом месте, как раз стала следствием того, что люди частично освоили старые технологии.

«Брюс не дождался биографа, его роль в культурной и творческой работе русского общества нам до сих пор не ясна. В народной легенде этот ученый нового времени сохранил облик чародея и астролога. В действительности Брюс был первым русским экспериментатором и первым наблюдателем-астрономом, о котором сохранились у нас исторические данные», – писал про него академик Владимир Вернадский.

Не только роль не ясна, всё прочее – тоже. Непонятно, где русский шотландец получил образование, которое позволило ему заниматься научной и изыскательской деятельностью.

Его отец и дед какими-то знаниями помимо военных похвастаться не могли, были просто честными, хотя и умелыми офицерами. Да и ближайшие потомки тоже ничем себя не проявили, то есть никакой системы тут не усматривается. Семья как семья, никаких загадок…

Просто гений? Допустим, но любой талант требует «огранки». Однако учебных заведений на Руси тогда не было, за границей Яков тоже не учился. Его знания и умения просто возникли на пустом месте, из ничего.

Поэтому старая побасёнка на тему того, что Брюс продал душу дьяволу и внезапно стал всё знать, весьма любопытна. Быть может, просто в его тело переселился некто из иного пространства-времени?..