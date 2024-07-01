Секрет долголетия 110-летнего жителя США

Старейший житель США умер в начале июня. 110-летний мужчина пожертвовал свой мозг науке, став самым старым из здоровых доноров. Родственники Морри Маркоффа раскрыли секрет его долголетия.Американец до самой смерти находился в здравом рассудке и за свою жизнь не страдал никакими неврологическими заболеваниями. Дочь Маркоффа отметила, что ее отец всегда придерживался здоровой диеты и был активным. Вместе с супругой они ежедневно проходили по пять километров, называя свой маршрут вокруг обеденного стола «гоночной трассой».

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Мужчина не ел полуфабрикаты и продукты с различными добавками, предпочитая домашнюю еду и умеренность в потреблении. Кроме того, в семье избегали пластиковых бутылок, так как ряд исследователей связывали их с развитием диабета, сообщает Business Insider.

Маркофф не прекращал процесс саморазвития – он много читал и делился мыслями с окружающими. После 2000 года он ежедневно писал и после опубликовал собственную книгу.

Ранее 102-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, она все время учится, владеет четырьмя языками, ходит в театр и оперу.