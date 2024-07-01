Как инженер Семен Фердман стал артистом Фарадой

Мало кто знает, что будущий актер Семен Фарада при рождении носил совсем другую фамилию, которая была обозначена в титрах к его дебютной картине. Директору киностудии, где снимался второй фильм с участием Фарады, настоящая фамилия артиста показалась «неблагозвучной», поэтому он придумал звучный псевдоним.

Путь к славе

Семен Львович Фарада родился в 1933 году в Московской области в семье военного. Отец Семена рано умер, поэтому забота о воспитании мальчика и его сестры полностью легла на мать, фармацевта по образованию. Впрочем, особых хлопот с Семеном не было. Он хорошо учился в школе, которую окончил с золотой медалью. Правда, увлечение мальчика театром и кино мать не одобряла и восприняла в штыки его желание поступить на актерский факультет.

Поэтому, как указано в издании Е. В. Коровкиной «Кто есть кто в мире», Семен Фарада подал документы в МВТУ имени Баумана и спустя несколько лет получил диплом. Работая после окончания вуза инженером-механиком по котельным установкам, Фарада не забыл свою мечту и продолжал участвовать в художественной самодеятельности. Так он попал в театр-студию при МГУ, где работали такие знаменитости, как Геннадий Хазанов, Александр Филиппенко, Марк Розовский, Михаил Филиппов.

Шуточный псевдоним

Неудивительно, что вскоре Семен Фарада появился на больших экранах. Его первой работой стала небольшая роль в киноленте Семена Райтбурга «Каникулы в каменном веке». В титрах этой картины Фарада еще значился как Фердман. Это была настоящая фамилия артиста, унаследованная им от отца. Впрочем, мать Семена Львовича, Ида Давыдовна Шуман, тоже была еврейкой. Интересно, что сам Фарада утверждал, что его дед по отцовской линии носил фамилию Шалолашвили.

Как бы то ни было, уже во втором своем фильме «Вперед, гвардейцы!» Валерия Ахадова Семен Фердман стал Фарадой. Директору студии, где снималась картина, не понравилась «неблагозвучная» фамилия актера, поэтому он предложил: «Надо придумать псевдоним. Какой-то фокус-шкомус, шарада-фарада…». Так и родилось "Фарада". С этого момента Семен Фердман стал Семеном Фарадой. Мало того, впоследствии артист сменил фамилию даже в документах.

Всесоюзная известность

Новая фамилия принесла Семену Фараде всесоюзную известность. Несмотря на то, что Семен Львович так и не получил актерского образования, он снялся в десятках художественных фильмов, участвовал в известных постановках Театра драмы и комедии на Таганке. Причем в театр его пригласил лично режиссер Юрий Любимов.

Стоит отметить, что Фарада фактически не играл главных ролей ни на экране, ни на сцене, но благодаря своей специфической внешности и таланту он сумел завоевать сердца зрителей. Вообще, Семен Фарада прожил довольно плодотворную жизнь. Он скончался в 2009 году в возрасте 75 лет.

Как пишет биограф Федор Раззаков в своей книге «Память, согревающая сердца», жена Фарады утверждала, что он не был пьяницей, но выпить любил. Эта привычка сказалась на сердце артиста. Семену Львовичу посоветовали поставить клапан. При этом он продолжал употреблять спиртные напитки и много работал. Фарада перенес два инсульта, затем развилась сердечно-сосудистая недостаточность, которая и свела его в могилу.