Умерла пионер фотореализма Одри Флэк

В Нью-Йорке (США) скончалась пионер фотореализма, художница Одри Флэк. Об этом сообщает Washington Post.

© Газета.Ru

По словам ее дочери Ханны Маркус, причиной смерти стали осложнения после разрыва аорты. Смерть наступила 28 июня.

За свою карьеру Одри Флэк переходила от экспрессионизма к фотореализму, а после — к созданию масштабных скульптур. Основной темой ее творчества был женский опыт — она вдохновлялась историями из греческой мифологии, украшениями современных женщин, чайными церемониями.

«Красивые, влиятельные женщины должны быть здесь [в парках]. Вместо генералов на лошадях», — говорила она о своих скульптурах.



Часто Флэк рисовала членов своей семьи — несмотря на то, что в начале карьеры ей приходилось скрывать мужа и двоих дочерей, у одной из которых был аутизм.

«В то время было почти радикально говорить, что вы мать, рассказывать о детях», — признавалась она в интервью журналу New Yorker в 2021 году.



Однажды, вспоминала Флэк, куратор попросил показать некоторые из ее картин, и художнице пришлось убрать все следы присутствия детей из своей столовой, которая одновременно служила студией.

«Я бегала по дому, убирая одежду, подгузники и все остальное. Любой признак того, что у меня есть ребенок, должен был быть уничтожен», — рассказывала она.



Один из самых амбициозных проектов Флэк так и не был завершен. Более шести лет она работала над бронзовой скульптурой Екатерины Браганской, португальской принцессы XVII века, которая вышла замуж за короля Англии Карла II и в честь которой был назван район Нью-Йорка Квинс. Пятиэтажная скульптура должна была быть покрыта сусальным золотом и драгоценными камнями.

Ранее умер артист театра имени Ленсовета Владимир Матвеев.