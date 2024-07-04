102-летняя работающая женщина поделилась секретами долголетия

В США женщина отпраздновала 102-й день рождения и рассказала о секретах долголетия. Этим она поделилась с USA Today.

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Дебора Секели — одна из немногочисленных работающих долгожителей. Несмотря на то что недавно ей исполнилось 102 года, она продолжает работать на курорте Rancho La Puerta в Мексике три дня в неделю. Этот бизнес она начала с мужем еще в 1940 году. За много лет она занимала должности главного повара, управляющего и креативного директора. Сейчас Секели следит за тем, чтобы ранчо и ферма при нем продолжали работать без проблем.

«Когда природа скажет "Тебе надо остановиться, Дебора", Дебора остановится. Но до тех пор она продолжит трудиться», — сказала Секели. Девиз долгожительницы: «Всегда сохраняй любопытство, когда дело касается завтрашнего дня, следующей недели, следующего года и десятилетия».



По мнению Секели, нужно всегда смотреть в будущее с оптимизмом и не зацикливаться на прошлых ошибках и упущенных возможностях. Женщина считает это одним из секретов долгой и полноценной жизни

Кроме того, она много и регулярно гуляет, чтобы оставаться здоровой, придерживается четкого распорядка дня и медитирует.

«Вы не можете дожить до 102 лет, постоянного говоря себе: "О, хорошо, я сделаю исключение здесь, исключение там". Я не делаю исключений. Я наслаждаюсь здоровым образом жизни. Я медитирую, гуляя, занимаясь делами... Моя жизнь — это медитация. Я не зацикливаюсь на негативе», — сказала Секели в интервью.



Ранее 110-летний супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Он считает, что прожил так долго благодаря постоянной активности.