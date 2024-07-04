«Женщины просят обняться». Раиса Рязанова о кино, Владимире Меньшове и бывших коллегах

45 лет назад в московском кинотеатре «Звездный» состоялась премьера знаменитого фильма «Москва слезам не верит». Фильм о трех подругах, которые приехали из провинции покорять Москву, по сей день остается популярным. Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в этой картине Тосю, в этом году отметит 80-летний юбилей. Актриса по-прежнему много снимается в кино и сериалах, играет в спектаклях и ездит с гастролями по стране. Как ей работалось с режиссером Владимиром Меньшовым? Какие отношения сложились с Верой Алентовой и Ириной Муравьевой? Какой должна быть идеальная женщина? Об этом и многом другом Рязанова рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

О пробах и яичнице

Режиссера Владимира Меньшова я знала еще до фильма «Москва слезам не верит». Мы пересекались на разнообразных мероприятиях, организованных «Мосфильмом» и киностудией имени Горького. Вот что скажу: на актерских посиделках Володя красноречием и юмором не уступал даже Валерию Золотухину! А Золотухин обожал травить байки. Например, о том, как он с Владимиром Высоцким снимался в фильме «Хозяин тайги»…

© Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

Церемония открытия фестиваля американского кино. Слева направо: режиссер Владимир Меньшов, актеры Вера Алентова и Иннокентий Смоктуновский

Через несколько лет мне позвонили с «Мосфильма» и пригласили на встречу с режиссером, попросив предварительно прочитать сценарий. Прихожу и за столом вижу Меньшова. Володя сразу спросил: «Какая девушка понравилась?» Я ответила: «Понравились все, но вы мне предлагаете Тосю. Ведь так?»

Меньшов подтвердил мою догадку, и мы стали говорить о Тосе. Я сказала, что героиня мне близка, что вообще все мне близко и знакомо. И что я умею жарить яичницу (Тося же в фильме жарила именно ее).



О съемках и крике

На пробах фильма я увидела Иру Муравьеву и Веру Алентову. Мы репетировали сцену из второй серии, когда подруги встречаются и рассказывают о своей жизни. Володя предложил разговаривать своими словами, а не по сценарию, потому что над ним Меньшов еще работал.

Большая сцена с моим участием — свадьба Тоси и ее жениха, которого играл Борис Сморчков. Меньшов внимательно осмотрел всех трех актрис — меня, Алентову, Муравьеву, что-то поправил и, довольный, сказал: «Теперь другое дело».

© Автор: А.Кученков / РИА Новости

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Справа — Вера Алентова в роли Кати Тихомировой, слева — Ирина Муравьева в роли Людмилы Свиридовой

Режиссер вел себя с нами достаточно ровно. Да, местами покрикивал, но... Вот говорят, что к своей жене Вере Алентовой он был особенно требователен. Но ничего такого я не заметила.

О милиции и штрафах

Говорили, что после успеха фильма «Москва слезам не верит» я проснусь знаменитой и у меня будет много ролей. Но увы…

А вот милиция мне симпатизировала. Нередко бывало, что я нарушала правила, а сотрудник ГИБДД спрашивал: «Артистка что ли?» Я говорю: «Да!» — «А из какого фильма?» — «Москва слезам не верит». И штраф с меня уже не брали.



Со временем картину показывали все чаще и чаще, и моя популярность росла. На улице стали здороваться: «Раиса Ивановна, добрый день!» Останавливали: «Раиса Ивановна, мы вас так любим!» Женщины моего возраста просили и просят обняться с ними…

О Муравьевой и картошке

Однажды шел дождик, и Ира Муравьева, которая играла Люду, предложила: «Пойдем ко мне домой, угощу тебя картошкой». Я сначала удивилась: «Картошкой?» Оказалось, что картошка — это конфеты, которые она сама делает, с добавлением коньяка, орехов, масла. Вкусное лакомство.

© Автор: РИА Новости

Ирина Муравьева в роли Людмилы в фильме «Москва слезам не верит»

С Верой Алентовой и Володей Меньшовым я встречалась только на юбилеях фильма «Москва слезам не верит». От меня они жили далеко, наши пути почти не пересекались. А вот мой сын Данила Перов на первом курсе учился с Юлией Меньшовой.

О любви и голубях

И я, и Вера Алентова, и Володя Меньшов — мы все из провинции. Все приехали в Москву — не покорять ее, а учиться. То есть за образованием.

У каждого из нас была цель: стать артистом и не предать свои ценности.

В той или иной степени нам удалось покорить Москву. Больше всего заслуг у Володи Меньшова, который снял легендарные фильмы «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»…



Кстати, я играю в спектакле «Любовь и голуби» режиссера Василия Мищенко. Когда мне только предложили роль бабы Шуры, я отказалась. Сказала: «После Натальи Теняковой играть бабу Шуру сродни самоубийству». Но режиссер меня убедил. Отзывы зрителей очень хорошие. Но я понимаю, что это все благодаря Владимиру Меньшову. Это он снял фильм «Любовь и голуби», который зрители полюбили раз и навсегда.

О жизни и потерях

После ухода любимых людей жить становится гораздо тяжелее. Бывает, что смерть родного человека настолько сильно отражается на жизни любящего, что тот не может больше существовать. Так случилось, например, после ухода актера Юрия Васильева, который сыграл в фильме «Москва слезам не верит» оператора Рудика. Его жена, актриса Малого театра Нелли Корниенко, после преждевременной смерти мужа практически угасла. То есть жила, но…

Нелли ушла из жизни в 2019 году в возрасте 80 лет.

© Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Актриса Раиса Рязанова на открытии VII Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты»

О земле и идеальной женщине

Я люблю копаться в земле. Сажаю растения, ухаживаю за ними. На дачу езжу сама. Все делаю только сама. Для меня садоводство (назовем это так) — и отдых, и медицина, и учеба. Я познаю мир с помощью растений, животных, насекомых. Так что Тося мне близка по всем параметрам. Она крепко стоит на ногах, не плетет никакие кружева, не витает в облаках. Простая, нормальная, хозяйственная, верная. Идеал женщины.

О Москве и месте жительства

Мой дом находится у метро «Белорусская», на улице Васильевская, рядом с Домом кино. Раньше Дом кино был местом встреч кинематографистов, актеров, писателей. Сейчас там что-то показывают для своего круга, но я там не бываю.

Люблю старую Москву. Да кто ее не любит? Любуюсь нашими хорошими дорогами, новеньким транспортом. Все чисто, удобно, красиво. Жалко, что силы уже не те, много не походишь. Но я стараюсь. Выйду из квартиры и любуюсь на зелень, деревья, цветы.