«Обидите – расстреляем!»: почему Сталин пригрозил режиссеру Александрову

Так, то ли в шутку, то ли всерьез, вождь как-то раз пригрозил Григорию Александрову, известному режиссеру, сценаристу и педагогу. Речь шла о супруге Александрова, знаменитой артистке, которую Сталин очень уважал.

Биография режиссера

Григорий Васильевич Александров родился в 1903 году в Екатеринбурге в семье горного инженера. По крайней мере, так утверждает Нея Зоркая, автор издания «История отечественного кино. ХХ век». Начиная с 9-летнего возраста, Александров сам зарабатывал себе на хлеб, трудясь рассыльным в местном театре. Затем юноша помогал костюмерам, декораторам и осветителям, а чуть позже стал и помощником режиссера. Параллельно Григорий занимался в музыкальной школе.

Такое трудолюбие и целеустремленность привели к тому, что в начале 1920-х годов Григорий Александров оказался в Москве, где вышел на сцену Первого рабочего театра Пролеткульта, которым в то время руководил Сергей Эйзенштейн. В последующие годы Александров больше внимания уделял кинематографу. В этом деле он снова стал первым помощником Эйзенштейна. Неудивительно, что вскоре Александров снял культовые фильмы: «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга» и многие другие.

Муж знаменитой актрисы

В упомянутых картинах Григорий Александров снял свою жену, знаменитую актрису Любовь Петровну Орлову. Они познакомились в Музыкальном театре имени Немировича-Данченко, где работала Любовь Петровна. В 1933 году Александров и Орлова зарегистрировали свои отношения. Для бездетной артистки это был уже по сути третий брак, но он оказался самым долгоиграющим. С Григорием Васильевичем Любовь Орлова прожила до самой смерти.

Оба, и Григорий Васильевич, и Любовь Петровна пользовались благосклонностью самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Впрочем, больше вождя занимала, конечно, Орлова. Если верить Виталию Вульфу, автору книги «Серебряный шар», однажды на приеме, посвященном киноленте «Цирк», Сталин попросил Александрова не обижать жену. Иосиф Виссарионович то ли в шутку, то ли всерьез пригрозил режиссеру: «Смотрите, не обижайте ее! Обидите – мы вас расстреляем!».

Отношения со Сталиным

Любовь Орлова даже обращалась за помощью к Иосифу Сталину. Так, первый муж Орловой, Андрей Берзин, который работал в наркомате земледелия, был арестован в 1930 году. Когда Любовь Петровна уже была звездой экрана, на торжестве в Кремле к ней подошел вождь и выразил готовность выполнить любое ее желание. Орлова захотела узнать судьбу Берзина. Вскоре артистку вызвали на Лубянку и сообщили о том, что Берзин находится в лагере в Казахстане.

Впрочем, после смерти Сталина многие осуждали Любовь Орлову за то, что она отзывалась о нем лишь в позитивном ключе. Хотя некоторые родственники Орловой говорили, что та за всю свою жизнь в общей сложности общалась со Сталиным не более получаса. Как бы то ни было, Орлова застала инициированную Никитой Хрущевым антисталинскую кампанию. Она скончалась в 1975 году. Григорий Александров пережил супругу на 8 лет, он умер в 1983 году.