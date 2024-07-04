«Лунный человек» Миклухо-Маклай: как у папуасов появился бог

Одним из самых известных путешественников России стал Николай Миклухо-Маклай. Его исследования, особенно среди аборигенов Тихого океана, столь значительны, что день рождения, 17 июля, стал негласным Днём этнографа. Папуасы и вовсе считали его богом.

© Гравюра Ю. H. Ростовцева

Родился Николай Миклуха (изначально эта фамилия звучала именно так) в 1846 году 175 лет назад и никаких Маклаев в его фамилии не было. Его дед из запорожских казаков, где Миклухи были распространены. По легенде потомственное дворянство дед получил из рук самого князя Потёмкина за воинскую доблесть. Тот хлопотал перед царицей – дворянство дать могла только она. Но скорее всего это было личное, а не потомственное дворянство, поскольку Степан Миклуха получил офицерское звание. Вообще мифов вокруг себя Миклухо-Маклай создал немало.

Дворянство получили, а земли и деревенек к нему нет. Поэтому пришлось перебираться в Санкт-Петербург. Как бы то ни было, но отец Миклухо-Маклая сумел получить приличное образование и стал инженером-путейцем. По тем временам это было как конструктор космического корабля – железная дорога только появилась. Участвовал в Крымской войне, но там окончательно запустил свой туберкулез и вскоре скончался.

Семья выживала трудами матери — она была немка — в девичестве Екатерина Беккер, которая зарабатывала, чертя географические карты. Денег на учёбу Николая в престижной гимназии не было, поэтому отдали в казённую.

Но тот оказался редкостным шалопаем и прогульщиком. В конце концов то ли выгнали, то ли сам ушёл, но стал посещать лекции в институте. Не студентом, а просто так – тогда это можно было. И вот тут не на шутку увлёкся естественными науками. Вплоть до того, что вскоре поступил в Гейдельбергский университет и поразил родных своим прилежанием.

Здесь он и проявил весь свойственный ему авантюризм — хлестаковщина из Николая так и выпирала. Он пустил слух, что княжеских кровей, добавил приставку фон и тем самым привлек внимание местных дам. За одной такой, умирающей, он даже ухаживал в её болезни. А потом из черепа любимой сделал лампу и возил её с собой во все путешествия. Тот ещё оригинал.

Точно не известно, но похоже именно в это время и появляется вторая часть его фамилии. По легенде, которая не весть откуда взялась — некий его предок пленил высокородного шотландца, да тот так и остался жить в семье Миклух. И завещал свою фамилию. Но до Николая Николаевича никто из его родных её не носил. Впервые фамилия Миклухо-Маклай появляется как подпись к научной статье на немецком языке.

© wikimedia.org

По окончании учебы он участвует в различных экспедициях. За свой счет. Но активно пересылает отчёты в Русское географическое общество, где их довольно высоко оценили. В результате получает 1200 рублей уже на полноценную экспедицию. Посчитал, что этого мало и раздобыл еще.

В это время широкое признание получает теория эволюции Чарльза Дарвина. И все ринулись искать промежуточное звено между человеком и обезьяной. Решили, что это темнокожее население планеты, а также аборигены Австралии и Океании. Миклухо-Маклай, будучи убежденным гуманистом, посчитал своим долгом опровергнуть этот постулат. Этим объясняется выбор места его экспедиции.

Перед отплытием корабля «Витязь» в ноябре 1870 года в Новую Гвинею учёного навестил Великий князь Константин Николаевич. Было решено, что через год военный корабль посетит место высадки и в случае, если тот погибнет, заберет записки, упакованные в герметичные колбы.

Но ко всеобщему изумлению, прежде всего самого Миклухо-Маклая, он нашёл общий язык с местным населением и не стал предметом их гастрономических изысков. Не меньше удивились и сами папуасы – они предположить не могли, что белые люди могут так хорошо к ним относиться.

В результате нескольких очень длительных экспедиций Миклухо-Маклаю удаётся доказать, что аборигены — это тот же биологический вид, что и всё остальное человечество. А его этнографический труд по результатам исследований оказался столь значительным, что этнографы всего мира отмечают день рождения учёного, как свой профессиональный праздник, хотя нигде официально он не провозглашен.

© Рисунок к дневникам Н. Н. Миклухо-Маклая

Может движение BLM тоже вспомнит, кто был первым в борьбе за равенство чёрных. Во всяком случае, биологическое и видовое.

Миклухо-Маклай настолько полюбился местному населению, что стал фактически их политическим лидером. Он пытался создать некое государство, и даже предлагал Российской империи присоединить эту территорию, оказав помощь в провозглашении новой страны с собой во главе и взяв под покровительство.

А когда император отказал, со своими-то землями непонятно, что делать, то обратился к Бисмарку и к Британской короне. Те тоже не стали. Так что реальным князем или того пуще – королём, Миклухо-Маклай не стал. Но добился большего.

«Лунный человек», как прозвали его папуасы, обладал практически неограниченной властью, никакой королеве с ним было не под силу тягаться. А когда вернулся на родину, то стал обрастать мифами. Миклухо-Маклаю папуасы приписывали умение останавливать войны, они утверждали, что именно он даровал им новые технологии — чуть ли не огонь научил добывать. И договорились до того уже в нынешнем, XXI веке, что ему были переданы магические знания, коими он и обладал.

Вот так и рождаются боги.