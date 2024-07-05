Состояние Маска за полгода сократилось на 30 млрд долларов

Состояние миллиардера из США Илона Маска за первые шесть месяцев 2024 года сократилось почти на 30 млрд долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Forbes.

© Nsn.fm

С 31 декабря 2023 года по 28 июня текущего года состояние бизнесмена снизилось с 251,3 млрд до 221,4 млрд долларов – больше чем у любого другого миллиардера. Однако Маск до сих пор остается самым богатым человеком в мире. Большая часть финансовых потерь связана с тем, что судья аннулировал его рекордный компенсационный пакет Tesla, который тогда оценивался в 51 млрд долларов. Также свою роль сыграло падение акций Tesla из-за снижения прибыли компании.

Ранее у Маска и топ-менеджера Neuralink появился третий общий ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».