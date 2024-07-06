Миллиардер решил поделиться миллионами долларов с подчиненными

Британский миллиардер Марк О'Хара решил поделить между подчиненными 650 миллионов долларов (более 57 миллиардов рублей), полученных от продажи компании. Об этом пишет Fortune.

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Сообщается, что на днях одна из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock приобрела компанию по обработке данных Preqin, которую О'Хара основал в 2002 году. Сумма сделки составила 3,32 миллиарда долларов.

О'Хара и его жена Линди, владели 80 процентами компании. После продажи они получат более 2,6 миллиарда долларов, что позволит им войти в сотню самых богатых людей Великобритании. Оставшиеся средства, это около 650 миллионов долларов, будут разделены между руководством Preqin и примерно 1,5 тысячи сотрудников. По данным издания, этот шаг сделает из подчиненных О'Хара новых миллионеров.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры за полгода резко разбогатели. Состояние россиян, входящих в рейтинг 500 богатейших людей планеты, за полгода увеличилось на 28,749 миллиарда долларов, до 354,99 миллиарда.