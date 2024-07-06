Миллиардер решил поделиться миллионами долларов с подчиненными

Британский миллиардер Марк О'Хара решил поделить между подчиненными 650 миллионов долларов (более 57 миллиардов рублей), полученных от продажи компании. Об этом пишет Fortune.
Сообщается, что на днях одна из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock приобрела компанию по обработке данных Preqin, которую О'Хара основал в 2002 году. Сумма сделки составила 3,32 миллиарда долларов.
О'Хара и его жена Линди, владели 80 процентами компании. После продажи они получат более 2,6 миллиарда долларов, что позволит им войти в сотню самых богатых людей Великобритании. Оставшиеся средства, это около 650 миллионов долларов, будут разделены между руководством Preqin и примерно 1,5 тысячи сотрудников. По данным издания, этот шаг сделает из подчиненных О'Хара новых миллионеров.
Ранее сообщалось, что российские миллиардеры за полгода резко разбогатели. Состояние россиян, входящих в рейтинг 500 богатейших людей планеты, за полгода увеличилось на 28,749 миллиарда долларов, до 354,99 миллиарда.