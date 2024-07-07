Критика СВО, тоска родных по России, проблемы в США: как живет Незлобин

Эмигрировавший в США комик Александр Незлобин рассказал, что его жена и дочь скучают по России. Вернется ли он с семьей на родину, что артист говорил об СВО и жизни в Соединенных Штатах?

Планирует ли Незлобин возвращаться в Россию

В шоу «Нормальные люди» юморист признался, что его дочь Линда уже полтора года живет в США и пытается свыкнуться с новыми условиями. 11-летняя девочка дружит с американскими детьми, но все еще скучает по дому.

«Она иногда спрашивает: «Поедем мы в Москву или нет?» Я говорю: «Хотите, поезжайте. Я пока нет!» — вспоминает диалог с женой и дочерью Незлобин.



Правда, оставаться в США комик девочку заставлять не намерен: по его мнению, Линда должна выучить язык, а потом сама решить, куда направится. Самого актера жизнь в эмиграции устраивает, а воспоминания о родине накатывают крайне редко.

«Я иногда ностальгирую. Смотрю фотографии красивой Москвы — хочу туда. Холодной Москвы, где реагент размывают — не хочу туда. Нет такого, что я сильно страдаю. Либо дня два страдаю, потом мне упадут деньги за концерт, и нормально все вообще», — сказал 40-летний комик.



Жена актера, несмотря на идеальное задание языка, и вовсе не хотела переезжать за океан.

«Я ее обманул, сказав: „Чуть-чуть поживи, потом вернешься“. Правда ли, что ей здесь некомфортно и она хочет вернуться? Да, там все равно ее дом. Она действительно не выбирала переезд сюда, ей никогда не нравилась Америка», — делился Незлобин.



Чем Незлобин зарабатывает в США

Сейчас экс-участник Comedy Club зарабатывает небольшими концертами. На удовлетворение базовых потребностей Незлобину и его семье хватает, но жить с роскошью он позволить себе не может. Комик рассказывает: дочь спрашивает, когда же они, подобно всем ее друзьям, переедут в частный дом. Ответ у отца один — на такое нет средств.

«Ты не зарабатываешь на открытом микрофоне. Ты платишь пять долларов, чтобы выступить пять минут. Если сольник на 200 мест, $35 билет, то... в районе $2,5–3 тысяч, наверное, комик может заработать при полной посадке. Потому что клуб берет 30 процентов, менеджмент тоже... В России $3 тысячи зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд — $1000 за концерт, — достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы столько зарабатывать, может уйти десять лет», — жаловался на американские расценки Александр.



Незлобин пытался построить карьеру в США с 2019 года, однако эмигрировал в Америку только после начала спецоперации на Украине. В первые дни СВО он осудил действия российской власти. Артист объявил гастроли по Европе, выручку от которых обещал перевести на нужды Киева. Однако юморист был вынужден отменить тур из-за непроданных билетов. По мнению артиста, в этом виноваты организаторы выступлений.

Как сообщало издание KP.RU, комик с супругой и дочерью проживает в Сан-Хосе, неофициальной столице Кремниевой долины. Он снимает квартиру за $4 тысячи в месяц и вынужден подрабатывать таксистом в Uber.

«Комик мечтал выступать перед американцами, но теперь он пару раз за год смешит малочисленную русскоязычную публику в клубах США и других стран. А остальное время он подрабатывает таксистом в Uber», — писало СМИ.



Почему Незлобин осудил Мусагалиева и Дорохова

В декабре в шоу «Кстати» на платформе VK комики Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков обсудили личность Незлобина и его творчество. Так, Дорохов спросил у Чебаткова, что тот думает по поводу Незлобина, выступающего в США на английском языке.

«Ты на английском говоришь... Я просто из международных комиков знаю только тебя и Сашу Незлоба. Как тебе его комедия?» — иронично поинтересовался Дорохов.



В ответ Чебатков сказал, что в выборе комиков все зависит от чувства вкуса зрителя и лично он оценивает своих зрителей как приятных, активных и загадочных людей, а вот аудиторию Незлобина — наоборот.

Эмигрировавший в США юморист отреагировал на шутки коллег. В частности, он обратился к Дорохову и Мусагалиеву, которых осудил за поездку в Донбасс.