Нападение маньяка, ссора с Михалковым, СВО: где сейчас Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева дала новое интервью для YouTube-канала Светланы Бондарчук. Что она рассказала о нападении маньяка, ссоре с Никитой Михалковым, как относится к смертной казни и проституции, что говорила об СВО?

Что Екатерина Андреева рассказала в новом интервью

Екатерина Андреева в беседе с Бондарчук заявила, что не против введения смертной казни за некоторые преступления. По ее словам, общество «должно пропалывать сорняки». Также она поделилась мнением о легализации проституции.

«Возможно, было бы и хорошо легализовать. Я как-то об этом не задумывалась. Меня больше интересует смертная казнь», — подчеркнула ведущая Первого канала.



Собеседница Андреевой выразила несогласие по поводу ее позиции с введением смертной казни по аналогии с США в России. Бондарчук отметила, что это вечный спор. Андреева, в свою очередь, привела в пример преступников, которые не задумываются о том, что преступление может обернуться наказанием. Таких людей она назвала не выросшими детьми.

Также журналистка рассказала, что однажды ей пришлось отбиваться от маньяка. По словам Андреевой, жизнь ей спасло увлечение восточными практиками тай-чи. Нападение произошло на выходе из телецентра Останкино.

«Это больной человек. Не фанат. Он прям шел ко мне, хотел меня выследить. Было поздно, выходила с ночной смены, понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала, дальше не разбиралась, это больной человек», — поделилась Андреева.



По словам журналистки, тай-чи — это боевая гимнастика, медицина и практика духа, с помощью которой ударом пальца в точку можно убить человека. Андреева пояснила, что увлекается ею много лет.

Почему Михалков годами не общался с Андреевой

Екатерина Андреева рассказала, что режиссер Никита Михалков много лет не разговаривал с ней. Она объяснила: это случилось после ее попыток убедить его не менять исполняющую главную роль актрису во второй части «Утомленных солнцем».

«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех кого можно. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — сказала Андреева.



Телезвезда добавила, что до этой ситуации Михалков обращался к ней с просьбой прочитать сценарий картины и она согласилась. По словам Андреевой, она не могла оторваться и провела над сценарием целую ночь, а после поделилась восторгом с режиссером. Телеведущая подчеркнула, что сценарий был «великим», полностью построенным на реальных событиях. Но, по мнению Андреевой, «все изменилось» из-за смены актрисы.

Речь идет о персонаже картин «Утомленные солнцем» Марусе, жене главного героя комдива Сергея Котова. В первой части эту роль сыграла Ингеборга Дапкунайте. В последующих лентах «Утомленные солнцем: Предстояние» и «Утомленные солнцем: Цитадель» роль Маруси исполнила Виктория Толстоганова.

Андреева подчеркнула, что считает обеих актрис прекрасными. Однако, по мнению ведущей, Дапкунайте в первом фильме удалось создать неповторимую химию с героем Никиты Михалкова.

Как Андреева относится к СВО

В марте 2022 года телеведущая высказалась по поводу вспыхнувшей после начала спецоперации русофобии. В своих социальных сетях она написала, что «засмердело Гитлером, Геббельсом, Гиммлером и Гессом». По словам Андреевой, если «хейтят по национальному признаку — это нацизм, фашизм».

Кроме того, Андреева выразила поддержку «этому проекту», добавив, что «мы и в 1945-м этой нацистской гидре хребет пообломали». Также телеведущая заявила, что не видит повода забыть это время.

14 марта 2022 года редактор Первого канала Марина Овсянникова во время вечернего прямого эфира программы «Время» вышла за спиной ведущей, показала плакат с надписью No war, Russians against war и начала произносить пацифистские лозунги. Андреева смогла продолжить вести программу, несмотря на происходившее за ее спиной.

Выступая в высшей школе «Останкино» 17 марта 2022 года, телеведущая рассказала, что согласна с надписью на плакате. Вместе с этим Андреева подчеркнула, что Первый канал не лжет, а его сотрудники проверяют факты.

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Могла бы, если бы это было так. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках, и видеоматериал подтверждает то, что там происходит», — заявила тогда Андреева.



В январе 2024 года в YouTube-проекте «Не Пруст» журналистка рассказала, что хотела бы обладать способностью останавливать все войны в мире силой мысли.

«Я хотела бы обладать сверхспособностью такой — силой мысли останавливать любые войны, любые конфликты в любой точке мира», — заявила телеведущая.



Тогда же знаменитость подчеркнула: «Россия — мое сердце, моя душа, моя любовь».