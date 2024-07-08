Елена Образцова: голод, слава и личные драмы «королевы русской оперы»

Ее называли «королевой русской оперы» и лучшей исполнительницей партии Кармен во всем мире. С ней выступали на одной сцене Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, перед ее талантом преклонялась сама Монсеррат Кабалье. Выдающаяся певица, обладательница мощного меццо-сопрано, режиссер, актриса, педагог Елена Образцова. Сегодня, 7 июля, исполнилось 85 лет со дня рождения блистательной оперной звезды.

Детство, музыка, блокада

Особый талант и любовь к музыке проявились у будущей знаменитости еще в детстве. В их доме было много итальянских пластинок, и маленькая Лена могла слушать их часами. Кроме того, отец девочки, хоть и работал инженером, умел хорошо играть на скрипке. Нередко он устраивал с дочкой импровизированные семейные концерты, которые всегда заканчивались бурными аплодисментами домочадцев. Впрочем, назвать детские годы Елены Образцовой беззаботными и счастливыми сложно.

Она родилась в Ленинграде перед самой войной. Впоследствии прошла через все ужасы блокады – пережила голод, бомбежки, опаснейшую эвакуацию по замерзшей Дороге жизни. Страшное время надолго оставило неприятный отпечаток на здоровье певицы – ее десятилетиями мучили сильные мигрени.



По возвращении из эвакуации девятилетнюю Лену приняли в детский хор Ленинградского дворца пионеров. После окончания школы, она решила поступать в консерваторию. Однако отец эту идею не поддержал. Он настаивал, чтобы голосистая выпускница получила более надежную профессию и предложил подать документы в радиотехнический институт. Попытка оказалась неудачной.

Весь следующий год Образцова потратила на подготовительные курсы, пытаясь разобраться в технических предметах. А во время летних каникул пришла на прослушивание в Ленинградской консерватории им. Николая Римского-Корсакова. Девушку приняли даже без экзаменов по общеобразовательным дисциплинам.

Звание лучшей в мире Кармен

Уже на третьем курсе консерватории Елена победила на Международном конкурсе вокалистов в Хельсинки, а затем стала звездой Всесоюзного конкурса имени Глинки в Москве. После этого талантливую певицу пригласили в Большой театр – выступать в роли Марины Мнишек в опере «Борис Годунов». Для начинающей звезды это был счастливый билет.

Карьера Елены Образцовой развивалась стремительно. В качестве солистки Большого театра она объездила множество стран. Выступала в Париже, Милане, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вене…Репертуар певицы пополнялся яркими образами: графиня в «Пиковой даме», Элен Безухова в «Войне и мире», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине», Далила в «Самсоне и Далиле».

На счету Образцовой числится не менее 85 партий, но самым любимым перевоплощением артистки всегда оставалась строптивая цыганка из оперы Жоржа Бизе. «Кармен» – единственная опера, которую я не пою, а которая поет мною», – говорила исполнительница. За эту работу в Испании ее наградили званием «лучшей исполнительницы партии Кармен в мире».



Оперную диву горячо приветствовали на главных мировых сценах. Ее партнерами по выступлениям становились Лучано Паваротти, Монсеррат Кобалье, Джоан Сазерленд и многие другие знаменитые певцы. Сама Образцова признавалась, что никогда не отказывала в сотрудничестве режиссерам и даже соглашалась на партии, которые ни разу в жизни не видела.

Актриса, педагог, филантроп

В 1986 году любимица публики попробовала себя и в роли театрального режиссера. Под ее руководством в Большом театре была поставлена опера Жюля Массне «Вертер». Ведущую партию исполнила сама Елена Васильевна. Кроме того, прославленную оперную диву можно увидеть и на экране в советских кинокартинах «Моя Кармен», «Сельская честь», «Воскресный музыкант», «Веселая вдова» и других.

Параллельно с успешной сольной карьерой Елена Образцова занималась педагогикой. В возрасте 34 лет она начала обучать студентов Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Спустя десять лет получила звание профессора. Некоторое время прославленная артистка даже преподавала в Токио – в музыкальной академии Мусасино.

В начале 2000-х годов артистка занялась благотворительностью. Ее стараниями был создан Культурный центр, специализирующийся на поиске и поддержке молодых вокалистов. От имени знаменитой исполнительницы проводятся всевозможные конкурсы талантов. В 2011 году Образцова организовала Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства. Сегодня его кураторы проводят конкурсы оперных певцов, занимаются образовательно-творческими проектами, сохраняют и развивают традиции отечественной музыкальной культуры.

Две любви

Елена Образцова была замужем дважды. Первым мужем артистки стал физик Вячеслав Макаров. С ним она познакомилась, еще будучи студенткой консерватории. Молодые люди встретились в компании общих друзей и влюбились друг в друга с первого взгляда. Через год пара поженилась, а спустя некоторое время у них родилась дочь. Девочку назвали Леной в честь мамы.

Пока певица строила карьеру и ездила с гастролями по всему миру, муж Слава в одиночку занимался бытом и заботился о дочке. За эту самоотверженность Елена была благодарна супругу всю жизнь. Их брак продержался 17 лет, а потом артистка неожиданно призналась: она полюбила другого мужчину. Им оказался друг семьи, дирижер Большого театра Альгис Жюрайтис.

15-летняя дочь расценила этот поступок как предательство. Она затаила обиду и надолго прервала связь с матерью. Лишь спустя годы их отношения снова наладились.



Образцова вышла замуж второй раз в 1982 году и прожила с Жюрайтисом счастливых 16 лет. Их разлучила смертельная болезнь супруга. После его ухода из жизни Елена Васильевна сильно горевала, не могла выступать, избегала общения с внешним миром. Справиться с потерей ей помогли друзья, коллеги и дочь.

В 2014 году в Большом театре прошел грандиозный вечер в честь 75-летия артистки. Звезда оперы блистала на сцене, а сидящие в зале зрители даже не догадывались, что через несколько месяцев ее жизнь оборвет тяжелое онкологическое заболевание. 12 января 2015 года у Елены Образцовой произошла остановка сердца на фоне острой лейкемии.