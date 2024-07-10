От обложек глянца до ночевок на улицах и старости в приюте: жизнь Айви Николсон

Айви Николсон была настоящей иконой шестидесятых — невероятно красивая, эксцентричная и мечтательная. Ее жизнь была такой же непредсказуемой, как и она сама: от позирования для обложки Vogue до ночевок на улице с детьми и старости в доме престарелых.

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Невероятные истории

В одном из домов престарелых в Калифорнии жила необычная постоялица. Она страдала припадками, но всегда старалась выглядеть аккуратно и эффектно, она любила рассматривать старые журналы с фото молодой красотки и рассказывать истории, которые были похоже на выдумки. Но все ее рассказы были чистой правдой, ведь это были истории из ее жизни. Обитательницу звали Айви Николсон.

Ее посетителями были лишь ее дети и одна журналистка, которая снимала документальный фильм о жизни Айви.

Айви Марта Николсон родилась 22 февраля 1933 года на Манхэттене. Ее семья ожидала, что девушка после окончания школы пройдет обучение и станет секретаршей. Родители утверждали, что работа это не пыльная и денег на жизнь всегда хватит. Но Айви не была с этим согласна, она хотела для себя совершенно другого. Она мечтала быть знаменитой, слава и вспышки камер манили ее с самого детства.

В 16 лет она выиграла титул на конкурсе красоты и, решив, что этого ей должно быть достаточно, бросила школу. Она переехала в квартиру к своему другу в центре Манхэттена и была абсолютно уверена, что весь мир готов рухнуть к ее ногам. Айви ожидала, что карьера популярной и высокооплачиваемой манекенщицы начнется со дня на день.

Но все шло не по плану. Девушка получала отказ за отказом. Но она не сдавалась и не планировался возвращаться в родительский дом и продолжать обучение.

Вскоре она нашла работу танцовщицы в ночном клубе во Флориде, умолчав о том, что ей всего 16 лет. Там же она познакомилась с одним из постояльцев. По словам Айви, они стали друзьями, но каковы были их истинные отношения — никто не знает. Вскоре с новым «другом» она уехала в Париж.

Ложь во благо

В Париже Айви отправилась на кастинг для журнала Elle. Там она заявила, что у нее уже есть контракт с Vogue, а сюда она пришла просто ради развлечения. Она говорила об этом настолько уверенно, что никому и в голову не пришло, что это было неправдой. Редакторы журнала, соперничавшие друг с другом, и захотели переманить Айви к себе. Таким образом Николсон начала свою модельную карьеру.

Очень быстро она стала настоящей звездой, как и мечтала. Журналы и фотографы терпели ее взбалмошный характер ради того, чтобы заполучить модель к себе на обложку.

Иногда Айви отказывалась начинать съемку пока команда не выполнит какое-нибудь безумное требование. Однажды она вообще укусила коллегу на съемочной площадке.

Но несмотря на такое поведение, карьера модели шла в гору.

Безумная любовь

На одной из премьер она познакомилась с графом Режисом де Полеоном. У них начался головокружительный роман. Пара решила поженится вскоре после знакомства. В браке у них родился сын. Но сам брак терпел крах и супруги приняли решение о разводе.

После расторжения брака Николсон решила сменить направление в своей карьере и стала сниматься в кино. Именно там она встретила актера Энтони Перкинса. Айви буквально потеряла голову. Она пыталась завоевать его внимание всеми способами, но Энтони не отвечал на пылкие чувства взаимностью. Не выдержав этого, модель попыталась свести счеты с жизнью. Эта выходка стоила ей перспективы сняться в фильме Федерико Феллини.

Со временем, нестабильный характер Айви стал угрозой для ее карьеры. Она отошла от съемок в фильмах, участия в фотосессиях и увлеклась фотографией и живописью.

Карьера пошла под откос. В личной жизни также были проблемы. Но благодаря одной из интрижек с фотографом на свет появился второй сын.

Вскоре, на одной из вечеринок, Айви познакомилась с Энди Уорхолом. Это знакомство стало для нее судьбоносным.

Песни для Энди

Модель влюбилась до беспамятства. Энди тоже любил ее, но совсем иначе. Он восхищался ей, как красивой картиной или прекрасным пейзажем. Но Айви этого не понимала. Везде, где только можно было, она рассказывала, что они с Энди скоро поженятся и даже дала объявление об их помолвке в газету. Энди был в ужасе от этого. Ему пришлось объяснить девушке, что никакого брака не будет и что он испытывает к ней немного иные чувства.

Это разбило Айви сердце. Чтобы залатать эту рану и избавится от одиночества, она поспешно вышла замуж за соавтора Энди Уорхола — Джона Палмера. В этом браке Николсон родила близнецов.

Но даже через много лет она не забыла о своих чувствах к Уорхолу и выпустила компакт-диск «Песни для Энди» в котором пыталась еще раз донести свои чувства к художнику.