«Либо антихрист, либо кумир»: как первый российский император переломил ход истории страны

Петр I Великий — последний русский царь и первый российский император — один из самых знаменитых и неоднозначных правителей в истории России, о наследии которого до сих спорят историки и публицисты. Одни считают его прогрессивным реформатором, вытащившим Россию из болота азиатчины. Другие называют Петра кровавым тираном, переломившим хребет русского народа и превратившим нашу страну в полицейское государство. «Лента.ру» вспоминает, чем прославился Петр I Великий и кем он был на самом деле.

© Картина Поля Делароша «Петр I Великий»

Детство

Петр I (Петр I Алексеевич, Петр Великий) родился 30 мая (9 июня по григорианскому календарю) 1672 года в Москве. Младший сын царя Алексея Михайловича от второго брака с царицей Натальей Кирилловной, урожденной Нарышкиной.

Юного Петра воспитывали придворные няньки как младшего царевича, систематического образования в европейском духе он не получил. После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году высшие церковные иерархи затеяли кампанию по борьбе с «иноземным влиянием» и «латинским засильем» при дворе, поэтому грамоте Петра I Великого обучал малообразованный дьяк Никита Зотов, и будущий первый российский император всю жизнь писал по-русски с ошибками.

Однако он был любознательным человеком, и недостаток базового образования впоследствии восполнял неуемной тягой к новым знаниям и умениям. С детства Петр I Великий проявлял интерес к точным наукам и прикладным знаниям.

Картина Клавдия Лебедева «Никита Зотов обучает царевича Петра Алексеевича»

Петр I Великий был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича — после его скоропостижной смерти в 1676 года при дворе между родственниками первой и второй жены начались бесконечные интриги и раздоры, омрачившие юные годы жизни Петра и существенно повлиявшие на становление его личности. Когда на престол взошел болезненный старший сын Алексея Михайловича от первого брака Федор Алексеевич, его родственники по матери из клана Милославских задвинули на вторые роли вдовствующую царицу Наталью Кирилловну и ее родню из клана Нарышкиных.

После смерти царя Федора Алексеевича 7 мая 1682 года в России разразился острый династический и политический кризис. Поскольку следующий по старшинству царевич Иван Алексеевич тоже был нездоров, Нарышкины при поддержке патриарха Иоакима добились провозглашения новым царем малолетнего Петра Алексеевича. В ответ на это Милославские во главе с царевной Софьей Алексеевной, опасаясь окончательной утраты влияния и власти, 15 мая спровоцировали в Москве стрелецкий бунт, вошедший в русскую историю под названием хованщина. Толпа вооруженных стрельцов ворвалась в Кремль и учинила там кровавую расправу над представителями рода Нарышкиных и их сторонниками, некоторых их которых растерзали прямо на глазах десятилетнего Петра.

В результате бунта все обитатели Кремля, в том числе обе царские семьи и бояре, оказались в заложниках у озверелых мятежников. Стрельцы потребовали провозгласить старшим царем Ивана Алексеевича, а младшим Петра Алексеевича при регентстве их старшей сестры Софьи Алексеевны. Патриарх Иаоким и Боярская дума, напуганные разгулом насилия в столице, вынуждены были согласиться принять такую странную и беспрецедентную властную конструкцию. 25 июня 1682 года Иван V и Петр I венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля.

После подавления стрелецкого бунта и его последствий осенью 1682 года юный Петр Алексеевич вместе с матерью Натальей Кирилловной некоторое время жили в Кремле, но затем переехали в более спокойное и безопасное подмосковное село Преображенское. В Москву юный царь приезжал изредка, когда требовалось его участие в торжественных церемониях. Как отмечает главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Евгений Анисимов, «страх за свою жизнь и русский престол в итоге приучили Петра I к скрытности, хитрости и недоверию».

Юность

В Преображенском царь-подросток оказался предоставленным самому себе. Мать рано утратила над ним контроль, и юный государь имел абсолютную свободу действий. Вкупе с детскими психологическими травмами, пережитыми во время кровавого стрелецкого бунта 1682 года, это сказалось на его характере.

Петр I Великий еще в ранней молодости отличался жестокостью и необузданным буйным нравом



И хотя юный царь взрослел фактически в ссылке, в Преображенском он нашел себе достойное занятие. Из товарищей по подростковым военным играм Петр I Великий создал потешные полки (Преображенский и Семеновский) и потешную флотилию, из которых впоследствии вырастут регулярные армия и флот Российской империи.

В феврале 1689 года 17-летний Петр I Великий женился на Евдокии Лопухиной (в 1698 году после стрелецкого бунта он прикажет насильно постричь ее в монахини). Брак младшего царя в глазах современников свидетельствовал о его полной дееспособности и необходимости подвести черту под регентством царевны Софьи Алексеевны. Неудачные походы на Крым ее ближайшего соратника Василия Голицына в 1687 и 1689 годы больно ударили по престижу царевны.

В августе 1689 года затянувшееся неустойчивое равновесие между Милославскими и Нарышкиными внезапно рухнуло под тяжестью нового политического кризиса, продолжавшегося месяц. Победителем из этого противостояния вышел Петр I Великий, который отстранил Софью Алексеевну от власти и сослал ее в Новодевичий монастырь, где она оставалась до своей смерти в 1704 году.

Картина Ильи Репина «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре»

С этого времени Петр I Великий стал полноправным правителем России, поскольку его брат, старший царь Иван V, сильно болел и вплоть до своей смерти в 1696 году никак не участвовал в управлении страной. Но пока была жива царица Наталья Кирилловна (она скончалась в 1694 году), юному царю в государственных делах помогали его родной дядя боярин Лев Кириллович Нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын.

После успешного завершения политического кризиса 1689 года Петр I Великий познакомился и подружился с обитателями Немецкой слободы в Москве, у которых он охотно перенимал не только передовой западный опыт, но и европейские привычки. Там же он познакомился с Анной Монс, которая до 1703 года была любовницей молодого царя.

Начало правления

Сконцентрировав в своих руках к середине 1690-х годов всю полноту власти, Петр I Великий продолжил внешнеполитический курс правительства царевны Софьи Алексеевны по борьбе с Османской империей. Он отказался от нового похода на Крым, учтя неудачный опыт Василия Голицына, и решил сосредоточиться на захвате русскими войсками турецкой крепости Азов, расположенной при впадении Дона в Азовское море. Азовские походы 1695-1696 годов стали первыми успешными военными компаниями Петра I Великого.

В марте 1697 года из Москвы в Западную Европу отправилось Великое посольство — дипломатическая миссия для установления военно-политических, экономических, научных и культурных контактов с ведущими европейскими державами того времени, а также знакомство с военным и морским делом в этих странах. Но главной целью посольства был поиск союзников против Османской империи, найм военных специалистов на русскую службу и закупка вооружений.

Картина Готфрида Кнеллера «Портрет Петра I»

Сам Петр I присутствовал в составе делегации инкогнито, под именем урядника Петра Михайлова. Это был первый случай длительного выезда правителя России за ее пределы. Летом 1698 года из-за нового стрелецкого бунта в Москве Петр I Великий был вынужден прервать поездку по Европе и срочно вернуться в Россию.

Во время многомесячного путешествия Петр I Великий окончательно убедился в бесплодности попыток сохранения единой общеевропейской коалиции против Османской империи из-за подготовки ведущих западных стран к будущей Войне за испанское наследство. Однако благодаря этому сложились благоприятные условия для борьбы России за Балтику, выход к которой наша страна потеряла после Смуты начала XVII века.

Отныне вектор российской внешней политики переключился с южного направления на северное



В 1699 годах усилиями русского царя сложился Северный союз — военный альянс России, Речи Посполитой, Саксонии и Дании, направленный против Швеции. В 1700 году началась Северная война, длившаяся с переменным успехов 21 год и закончившаяся победой России, которая получила выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить прямые контакты со странами Западной Европы.

Но южное направление на всем протяжении правления Петра I Великого будет постоянно привлекать его внимание. В 1710 году, вдохновленный недавней победой под Полтавой, он начал новую войну с Османской империей. Однако Прутский поход 1711 года, в который царь отправился вместе с будущей супругой Екатериной, завершился неудачей — сам Петр I едва избежал турецкого плена.

Хивинская экспедиция под командованием князя Александра Бековича-Черкасского, отправленная в Среднюю Азию в 1717 году для поиска сухопутного пути в Индию, была вырезана местными туземцами. Незадолго до смерти, в 1722-1723 годах Петр I Великий лично возглавил Каспийский (Персидский) поход, в результате которого к России отошли западное и южное побережье Каспийского моря (часть этих территорий Россия вернет Персии в 1732 и 1735 годы).

Реформы

В годы царствования Петр I Великий провел крупные реформы, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Условно их можно разделить на два периода: 1696-1709 годы — от начала Азовских походов до победы в Полтавской битве; 1709-1725 годы — от Полтавской битвы до смерти Петра I Великого.

В первый период реформы зачастую внедрялись спешно, хаотично и не всегда продуманно. Их главными целями была консолидация всех ресурсов для ведения военных действий. Часто это осуществлялось насильственным способом и не всегда достигало поставленных задач. Одновременно в это время в России проводилась модернизация всех сфер общественных отношений.

Картина Станислава Хлебовского «Ассамблея при Петре I»

На втором этапе реформы Петра I Великого были более продуманными, подготовленными и систематическими. Как указывает профессор РГГУ Игорь Курукин:

Самые серьезные структурные преобразования начались только в середине 1710-х годов, когда стало ясно, что Россия рано или поздно одолеет Швецию. Причем это не были сиюминутные прожекты, а именно хорошо продуманные, подготовленные реформы

Игорь Курукин доктор исторических наук



С ним согласен научный руководитель Школы исторических наук ВШЭ Александр Каменский:

До середины 1710-х годов преобразования носили довольно хаотичный, беспорядочный характер и особой продуманностью не отличались Александр Каменский доктор исторических наук



Евгений Анисимов напоминает, что Петр I Великий воспринимал русский народ как грубого и неразумного ребенка, ученика-лодыря:

Наш народ яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят

Петр I Великий



Подобно многим своим западным современникам, царь видел идеал в создании регулярного государства, которое считал идеальным инструментом и универсальным институтом превращения людей с помощью насилия и страха в сознательных, образованных и законопослушных подданных. Свою миссию Петр I Великий видел в превращении России в великую европейскую державу и с помощью реформ подчинял воплощению этой идеи и собственную жизнь, и жизнь подданных.

Главные преобразования

К числу главных реформ Петра I Великого относятся:

Военная: создание регулярной армии и флота; основой устройства вооруженных сил явились рекрутская повинность и обязательная военная служба дворян, получавших офицерский чин после окончания военной школы или службы рядовыми и сержантами гвардии.

создание регулярной армии и флота; основой устройства вооруженных сил явились рекрутская повинность и обязательная военная служба дворян, получавших офицерский чин после окончания военной школы или службы рядовыми и сержантами гвардии. Реформа государственного управления. Полная перестройка административного аппарата: создание Сената вместо Боярской думы, коллегий — взамен приказов, введение Табели о рангах, определявшей порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и заслугам.

Полная перестройка административного аппарата: создание Сената вместо Боярской думы, коллегий — взамен приказов, введение Табели о рангах, определявшей порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и заслугам. Административно-территориальная: создание первоначально двухступенчатой системы административно-территориального деления и местного управления (во время губернской реформы 1707-1710 годов образованы губернии, состоящие из уездов), затем трехступенчатой (во время провинциальной реформы 1719-1728 годов губернии разделили на провинции, в которые включались уезды).

создание первоначально двухступенчатой системы административно-территориального деления и местного управления (во время губернской реформы 1707-1710 годов образованы губернии, состоящие из уездов), затем трехступенчатой (во время провинциальной реформы 1719-1728 годов губернии разделили на провинции, в которые включались уезды). Судебная: отделение суда от администрации и попытка создать независимую систему судебных органов; была окончательно свернута в 1727 году, через два года после смерти Петра I Великого.

отделение суда от администрации и попытка создать независимую систему судебных органов; была окончательно свернута в 1727 году, через два года после смерти Петра I Великого. Церковная: ликвидация автономной от государства церковной юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии верховной власти.

ликвидация автономной от государства церковной юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии верховной власти. Финансовая: чеканка новых монет, усиление налогового гнета и введение подушной подати, введение монополии на продажу соли, алкоголя, дегтя, рыбьего жира и других товаров.

чеканка новых монет, усиление налогового гнета и введение подушной подати, введение монополии на продажу соли, алкоголя, дегтя, рыбьего жира и других товаров. Промышленная и торговая: поощрение добычи полезных ископаемых, строительство каналов, заводов и мануфактур, массовая приписка государственных и ясачных крестьян к промышленным предприятиям.

поощрение добычи полезных ископаемых, строительство каналов, заводов и мануфактур, массовая приписка государственных и ясачных крестьян к промышленным предприятиям. Культурная: введение нового летоисчисления «от Рождества Христова», а не от сотворения мира, юлианского календаря и гражданского шрифта, регламентация внешнего вида представителей разных сословий, развитие книгопечатания и появление первой газеты, организация ассамблей, изменения в положении женщин.

введение нового летоисчисления «от Рождества Христова», а не от сотворения мира, юлианского календаря и гражданского шрифта, регламентация внешнего вида представителей разных сословий, развитие книгопечатания и появление первой газеты, организация ассамблей, изменения в положении женщин. Социальные: сословные реформы (юридическое оформление сословных прав и обязанностей каждой категории населения России), образовательные реформы (открытие в 1701 году школы математических и навигацких наук, Академии морской гвардии в 1715-м, Академии наук в 1724-м, сети цифирный школ в 1714 году, духовных и гарнизонных школ в 1721-м), медицинские (развитие аптечного дела, открытие аптекарских огородов и военных госпиталей в Москве и Санкт-Петербурге).

Картина Алексей Венецианова «Петр Великий. Основание Петербурга»

В 1712 году (по другим данным, в 1714 году) Петр I Великий перенес столицу из Москвы в основанный им в 1703 году город Санкт-Петербург.

В 1721 году был заключен Ништадтский мирный договор, а с ним закончилась многолетняя Северная война со Швецией. Россия получила выход к Балтике, но победа далась ей тяжелой ценой — казна была пуста, страна оказалась истощена долгой и тяжелой войной. В честь завершения Северной войны осенью 1721 года Сенат и Синод торжественно преподнесли Петру I титул «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». Так Россия официально стала империей.

Семья и смерть

Сын от первого брака (с Евдокией Лопухиной) царевич Алексей Петрович, официальный наследник российского престола, критически относился к реформам своего отца, а в 1716 году после конфликта с ним бежал в Европу. В 1717 году царевича обманом уговорили вернуться в Россию и после прибытия домой арестовали.

Во время следствия Петр I Великий лично пытал царевича



В феврале 1718 года особым манифестом царь лишил сына статуса наследника престола, в июле 1718 года суд приговорил Алексея Петровича к смертной казни по обвинению в измене. Согласно официальной версии, он умер спустя два дня после оглашения приговора.

Во втором браке у Петра I Великого родились дочери Анна и Елизавета (будущая императрица Елизавета Петровна) и еще шесть детей умерли в раннем детстве.

В 1722 году Петр I Великий, не имея к этому времени сыновей, отменил традиционную для России практику передачи престола (теперь императорского) по мужской линии, заменив ее новым порядком, предусматривавшим выбор монархом наследника по собственному усмотрению с правом отмены решения в пользу иного лица. Этот закон действовал до царствования Павла I.

Картина Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»

В мае 1724 года Петр I Великий короновал Екатерину Алексеевну как императрицу, по-видимому, собираясь сделать вторую жену своей наследницей престола, однако, заподозрив ее в супружеской измене, передумал.

Петр I Великий скончался в страшных мучениях 28 января (8 февраля по новому стилю) 1725 года после долгой тяжелой болезни. По мнению современных медиков, скорее всего, смерть наступила вследствие азотемии, развившейся из-за аденомы предстательной железы или стриктуры уретры. Первый российский император похоронен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Итоги правления

Петр I Великий был сложной и противоречивой исторической фигурой. Дореволюционный историк Василий Ключевский так оценивал его преобразования:

Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно

Василий Ключевский русский историк



Критически относился к итогам правления Петра I Великого историк и либеральный политик предреволюционной поры Павел Милюков. «Являясь, таким образом, подготовленной всем прошлым развитием России и составляя логический результат этого развития, — писал Милюков. — Реформа Петр I, с другой стороны, и при нем еще не находит достаточной почвы в русской действительности, а потому и после Петра во многом надолго остается формальной и видимой».

Новое платье и "ассамблеи" не ведут к усвоению европейских общественных привычек и приличий; точно также новые, заимствованные из Швеции учреждения не опираются на соответственное экономическое и правовое развитие массы. Россия входит в число европейских держав, но на первый раз только для того, чтобы почти на полвека сделаться орудием в руках европейской политики

Павел Милюков русский историк



Современные историки тоже признают противоречивый характер личности Петра I Великого и его преобразований. По мнению Евгения Анисимова, первого российского императора отличали непритязательность в быту, сознание долга перед страной, способность учиться на ошибках, феноменальная работоспособность, непреклонная воля, предельный рационализм и последовательность в достижении своих целей любой ценой и радикализм.

Картина Константина Маковского «Петр Великий в своей мастерской»

Вместе с тем историк также отмечает пренебрежительное отношение Петра I Великого к человеческому достоинству, склонность к грубым шуткам и вульгарным издевательствам над подданными, беспощадную жестокость.

Как считает Игорь Курукин, важным следствием преобразований Петра I Великого был глубокий культурный раскол между элитой и остальным населением, которое продолжало пребывать в архаике.

Это стало отличительной особенностью российской модернизации, поскольку в других европейских странах ничего подобного не наблюдалось

Игорь Курукин доктор исторических наук



При этом ученый подчеркивает, что «не надо думать, что Петр со своими реформами на Россию с неба свалился. Он лишь продолжил дело своих предшественников, хотя и выделился среди них своим темпераментом, энергией и напором».

Александр Каменский указывает, что петровские реформы предопределили вектор развития страны на весь последующий период.

Этот вектор соответствовал цивилизационным особенностям России как европейской страны, части иудеохристианской цивилизации

Александр Каменский доктор исторических наук



В то же время исследователь подчеркивает, что Петр I Великий был хоть и мечтателем, но человеком рационального, очень практического склада ума и, без сомнения, обладал собственным видением и пониманием нужд России. Именно этим объясняется и то, что первый российский император не заимствовал на Западе те институты, которые потенциально могли привести к зарождению гражданского общества.

Евгений Анисимов полагает, что Петр I Великий затеял европеизацию дворянства скорее в прикладных целях, чтобы познакомить его с новейшими западными технологиями и навыками. Однако, как показали события 1730 года, когда в России едва не установилась парламентская форма правления, даже поверхностное знакомство с Европой очень быстро отразилось на сознании и мироощущении дворянского сословия России и особенно высшей аристократии, чьи представители всего через пять лет после смерти Петра I Великого замыслили «так полегчить, чтобы воли себе прибавить».

По мнению профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Андреева, по стилю управления первый русский император был типичным восточным деспотом. Европа была ценна для него как источник полезных новшеств и технологий, но никак не общественно-политических институтов. Андреев указывает, что при посещении Англии во время Великого посольства молодого Петра I Великого очень развеселило посещение парламента — русский царь счел это заведение неким подобием придворного балагана при короле.

Академик РАН Александр Панченко о Петре I Великом высказался так: